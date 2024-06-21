ОП: Ми сподіваємося на конструктивну позицію Угорщини щодо вступу України в ЄС

Київ сподівається на "певні конструктивні позиції" Угорщини в питанні вступу України в Європейський Союз.

Про це сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Жовква зазначив, що Угорщина не блокувала проєкт переговорних рамок про вступ України, який уже схвалений.

"З 1 липня Угорщина головуватиме в Європейському Союзі. Вона також хоче провести саміт Європейського політичного співтовариства. Тому ми сподіваємося на певні конструктивні позиції угорської сторони щодо питання нашої євроінтеграції", – додав він.

Заступник голови ОП сказав, що Україна продовжує з Угорщиною двосторонні переговори, зокрема з питань прав національних меншин, але "спектр наших двосторонніх відносин набагато ширший за питання національних меншин".