ОП: Ми сподіваємося на конструктивну позицію Угорщини щодо вступу України в ЄС

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква

Київ сподівається на "певні конструктивні позиції" Угорщини в питанні вступу України в Європейський Союз.

Про це сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Жовква зазначив, що Угорщина не блокувала проєкт переговорних рамок про вступ України, який уже схвалений.

"З 1 липня Угорщина головуватиме в Європейському Союзі. Вона також хоче провести саміт Європейського політичного співтовариства. Тому ми сподіваємося на певні конструктивні позиції угорської сторони щодо питання нашої євроінтеграції", – додав він.

Заступник голови ОП сказав, що Україна продовжує з Угорщиною двосторонні переговори, зокрема з питань прав національних меншин, але "спектр наших двосторонніх відносин набагато ширший за питання національних меншин".

Сгуялі???
показати весь коментар
21.06.2024 19:44 Відповісти
І не сподівайтесь
показати весь коментар
21.06.2024 19:47 Відповісти
Ванга
показати весь коментар
21.06.2024 20:26 Відповісти
Сподіватися на конструктивну позицію угорщини що до вступу України в ЄС, це приблизно те саме, що сподівання громадян України які втратили житло на відбудову та компенсації від цієї влади.
показати весь коментар
21.06.2024 19:54 Відповісти
Конструктивна опозиція Угорщини скаже шо таке ОПУЗАЖОПУ -ЄРМАК- та оця Єрмаківська ЖОВКВА
показати весь коментар
21.06.2024 19:59 Відповісти
Жовква - ти з Олександром Чалим здаєш Україну?
показати весь коментар
21.06.2024 20:00 Відповісти
Вам что, заняться нечем, или попиариться хочется. Последнему дураку понятно, что до конца войны это простой развод, никто никого не примет и сразу после окончания. Хватит демагогии вооружением занимайтесь
показати весь коментар
21.06.2024 20:25 Відповісти
Щось його забагато сьогодні. Приберіть це фото з екрану
показати весь коментар
21.06.2024 20:42 Відповісти
 
 