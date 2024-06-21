ОП: Мы надеемся на конструктивную позицию Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Киев надеется на "определенные конструктивные позиции" Венгрии в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Жовква отметил, что Венгрия не блокировала проект переговорных рамок о вступлении Украины, который уже одобрен.

"С 1 июля Венгрия будет председательствовать в Европейском Союзе. Она также хочет провести саммит Европейского политического сообщества. Поэтому мы надеемся на определенные конструктивные позиции венгерской стороны по вопросу нашей евроинтеграции", - добавил он.

Замглавы ОП сказал, что Украина продолжает с Венгрией двусторонние переговоры, в частности по вопросам прав национальных меньшинств, но "спектр наших двусторонних отношений гораздо шире вопроса национальных меньшинств".