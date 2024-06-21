РУС
ОП: Мы надеемся на конструктивную позицию Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква

Киев надеется на "определенные конструктивные позиции" Венгрии в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Жовква отметил, что Венгрия не блокировала проект переговорных рамок о вступлении Украины, который уже одобрен.

Читайте также: Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут проходить на основе кластерной модели, - ОП

"С 1 июля Венгрия будет председательствовать в Европейском Союзе. Она также хочет провести саммит Европейского политического сообщества. Поэтому мы надеемся на определенные конструктивные позиции венгерской стороны по вопросу нашей евроинтеграции", - добавил он.

Замглавы ОП сказал, что Украина продолжает с Венгрией двусторонние переговоры, в частности по вопросам прав национальных меньшинств, но "спектр наших двусторонних отношений гораздо шире вопроса национальных меньшинств".

Венгрия (2067) членство в ЕС (1115) Жовква Игорь (153)
ОП: Ми сподіваємося на конструктивну позицію Угорщини щодо вступу України в ЄС

Сгуялі???
показать весь комментарий
21.06.2024 19:44 Ответить
І не сподівайтесь
показать весь комментарий
21.06.2024 19:47 Ответить
Ванга
показать весь комментарий
21.06.2024 20:26 Ответить
Сподіватися на конструктивну позицію угорщини що до вступу України в ЄС, це приблизно те саме, що сподівання громадян України які втратили житло на відбудову та компенсації від цієї влади.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:54 Ответить
Конструктивна опозиція Угорщини скаже шо таке ОПУЗАЖОПУ -ЄРМАК- та оця Єрмаківська ЖОВКВА
показать весь комментарий
21.06.2024 19:59 Ответить
Жовква - ти з Олександром Чалим здаєш Україну?
показать весь комментарий
21.06.2024 20:00 Ответить
Вам что, заняться нечем, или попиариться хочется. Последнему дураку понятно, что до конца войны это простой развод, никто никого не примет и сразу после окончания. Хватит демагогии вооружением занимайтесь
показать весь комментарий
21.06.2024 20:25 Ответить
Щось його забагато сьогодні. Приберіть це фото з екрану
показать весь комментарий
21.06.2024 20:42 Ответить
 
 