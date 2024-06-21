Протиповітряна оборона у пріоритеті, але американська підтримка України не обмежується лише цим, - заступник держсекретаря Басс

США наразі зосереджені на наданні Україні засобів протиповітряної оборони, однак підтримка Вашингтона не обмежується лише цим.

Про це під час брифінгу у Києві розповів заступник державного секретаря США із політичних питань Джон Басс, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протиповітряна оборона, очевидно, є головним пріоритетом зараз, і ми дуже зосереджені на цьому, але наша підтримка не обмежується цим, або ж обговоренням того, які системи будуть надані", - заявив представник Держдепу.

Басс також додав, що Вашингтон дає зобов’язання стосовно протиповітряної оборони, щоб зменшити здатність Росії знищувати цивільну інфраструктуру й елементи електричної мережі. Водночас, за його словами, США ведуть серйозну розмову про те, як надалі допомагати українській промисловості виробляти засоби для оборони.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 червня, Джон Басс перебуває з офіційним візитом у Києві. Він зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також з очільником Міноборони Рустемом Умєровим. Під час зустрічі з останнім йшлося про ситуацію на полі бою та нагальні потреби ЗСУ.

