Протиповітряна оборона у пріоритеті, але американська підтримка України не обмежується лише цим, - заступник держсекретаря Басс

США наразі зосереджені на наданні Україні засобів протиповітряної оборони, однак підтримка Вашингтона не обмежується лише цим.

Про це під час брифінгу у Києві розповів заступник державного секретаря США із політичних питань Джон Басс, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протиповітряна оборона, очевидно, є головним пріоритетом зараз, і ми дуже зосереджені на цьому, але наша підтримка не обмежується цим, або ж обговоренням того, які системи будуть надані", - заявив представник Держдепу.

Читайте також: Заступник Блінкена Басс прибув із візитом до Києва

Басс також додав, що Вашингтон дає зобов’язання стосовно протиповітряної оборони, щоб зменшити здатність Росії знищувати цивільну інфраструктуру й елементи електричної мережі. Водночас, за його словами, США ведуть серйозну розмову про те, як надалі допомагати українській промисловості виробляти засоби для оборони.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 червня, Джон Басс перебуває з офіційним візитом у Києві. Він зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також з очільником Міноборони Рустемом Умєровим. Під час зустрічі з останнім йшлося про ситуацію на полі бою та нагальні потреби ЗСУ.

Читайте також: Держдепартамент США про дозвіл бити ATACMS по РФ: Росія не зможе використовувати свою територію, щоб легко нападати на українців

Держдепартамент США (1673) ППО (3475) допомога (8666)
МЛЯ!
Коли у пріоритеті будуть авіація, балістичні та крилаті ракети?!
З ними й на ППО навантаження знизиться.
21.06.2024 21:42 Відповісти
Коли? Тоді, коли від гасла "Україна має перемогти, але росія не має програти" залишиться лише перша частина, до слова "але".
21.06.2024 21:58 Відповісти
У пріоритеті має бути ВЛАСНЕ виробництво зброї, а не п*"ди*ти західну допомогу і п"з*Іти, який поганий винуватий Захід.
21.06.2024 22:25 Відповісти
правильно.
22.06.2024 04:16 Відповісти
 
 