Противовоздушная оборона в приоритете, но американская поддержка Украины не ограничивается только этим, - замгоссекретаря Басс

Протиповітряна оборона у пріоритеті, але американська підтримка України не обмежується лише цим, - заступник держсекретаря Басс

США сейчас сосредоточены на предоставлении Украине средств противовоздушной обороны, однако поддержка Вашингтона не ограничивается только этим.

Об этом во время брифинга в Киеве рассказал заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Противовоздушная оборона, очевидно, является главным приоритетом сейчас, и мы очень сосредоточены на этом, но наша поддержка не ограничивается этим, или же обсуждением того, какие системы будут предоставлены", - заявил представитель Госдепа.

Читайте также: Заместитель Блинкена Басс прибыл с визитом в Киев

Басс также добавил, что Вашингтон дает обязательства по противовоздушной обороне, чтобы уменьшить способность России уничтожать гражданскую инфраструктуру и элементы электрической сети. В то же время, по его словам, США ведут серьезный разговор о том, как в дальнейшем помогать украинской промышленности производить средства для обороны.

Напомним, что сегодня, 21 июня, Джон Басс находится с официальным визитом в Киеве. Он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также с главой Минобороны Рустемом Умеровым. Во время встречи с последним речь шла о ситуации на поле боя и насущных потребностях ВСУ.

Читайте также: Госдепартамент США о разрешении бить ATACMS по РФ: Россия не сможет использовать свою территорию, чтобы легко нападать на украинцев

МЛЯ!
Коли у пріоритеті будуть авіація, балістичні та крилаті ракети?!
З ними й на ППО навантаження знизиться.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:42 Ответить
Коли? Тоді, коли від гасла "Україна має перемогти, але росія не має програти" залишиться лише перша частина, до слова "але".
показать весь комментарий
21.06.2024 21:58 Ответить
У пріоритеті має бути ВЛАСНЕ виробництво зброї, а не п*"ди*ти західну допомогу і п"з*Іти, який поганий винуватий Захід.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:25 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
22.06.2024 04:16 Ответить
 
 