Противовоздушная оборона в приоритете, но американская поддержка Украины не ограничивается только этим, - замгоссекретаря Басс
США сейчас сосредоточены на предоставлении Украине средств противовоздушной обороны, однако поддержка Вашингтона не ограничивается только этим.
Об этом во время брифинга в Киеве рассказал заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Противовоздушная оборона, очевидно, является главным приоритетом сейчас, и мы очень сосредоточены на этом, но наша поддержка не ограничивается этим, или же обсуждением того, какие системы будут предоставлены", - заявил представитель Госдепа.
Басс также добавил, что Вашингтон дает обязательства по противовоздушной обороне, чтобы уменьшить способность России уничтожать гражданскую инфраструктуру и элементы электрической сети. В то же время, по его словам, США ведут серьезный разговор о том, как в дальнейшем помогать украинской промышленности производить средства для обороны.
Напомним, что сегодня, 21 июня, Джон Басс находится с официальным визитом в Киеве. Он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также с главой Минобороны Рустемом Умеровым. Во время встречи с последним речь шла о ситуации на поле боя и насущных потребностях ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли у пріоритеті будуть авіація, балістичні та крилаті ракети?!
З ними й на ППО навантаження знизиться.