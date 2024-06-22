Зброя із США дала змогу ЗСУ знищити цілі колони російських військ, - AP

Дозвіл США Україні бити їхньою зброєю по цілях на території РФ дав змогу ЗСУ знищити цілі колони російських військ.

Про це пише видання AP, яке поспілкувалося з українськими військовими та першим заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, погіршення ситуації на полі бою змусило США надати Україні дозвіл завдавати ударів по території Росії своєю зброєю. Однак спочатку діяли певні обмеження - удари американською зброєю можна було завдавати виключно у прикордонних із Харківською областю районах. Саме тут 10 травня російські загарбники почали новий наступ.

Видання пише, що дозвіл США Україні бити по РФ американською зброєю значно сповільнив просування російських військ на Харківському напрямку. Зазначається, що ЗСУ скористалися можливістю бити по території РФ із американської зброї через декілька годин після отримання такого дозволу.

Як розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенат Іван Гаврилюк, в глибині російської території перебувало 90-тисячне російське угруповання, яке готувалося до нового наступу на Україну. Дозвіл Вашингтона бити по території РФ дав змогу ЗСУ знищити цілі колони російських загарбників.

Командир артилерії в Харківській області з позивним Гефест сказав журналістам AP, що тоді американські артилерійські установки HIMARS "не мовчали цілий день".

"HIMARS не мовчали цілий день. З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ вздовж кордону, які чекали наказу на вторгнення в Україну. Раніше ми не могли націлюватися на них. Це було досить складно. Усі склади з боєприпасами та іншими ресурсами були розташовані на відстані 20 кілометрів від того, що ми могли вразити", - розповів військовий.

Україна сподівається на дозвіл використовувати далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по Росії

Видання зазначає, що українські військові й посадовці сподіваються, що будуть зняті обмеження на використання ракет великої дальності по цілях на території країни-агресорки.

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, з яким також поспілкувалися журналісти AP, сказав, що наступ РФ на Харківщині підштовхнув США змінити свою позицію щодо застосування Україною американської зброї по цілях на території Росії.

"Ймовірно, рішення щодо ATACMS також буде змінено, виходячи з ситуації на місці... Я сподіваюся, що рішення буде прийнято якомога швидше", - сказав парламентар.

