УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9652 відвідувача онлайн
Новини
9 900 11

Зброя із США дала змогу ЗСУ знищити цілі колони російських військ, - AP

Зброя із США дала змогу ЗСУ знищити цілі колони російських військ, - AP

Дозвіл США Україні бити їхньою зброєю по цілях на території РФ дав змогу ЗСУ знищити цілі колони російських військ.

Про це пише видання AP, яке поспілкувалося з українськими військовими та першим заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, погіршення ситуації на полі бою змусило США надати Україні дозвіл завдавати ударів по території Росії своєю зброєю. Однак спочатку діяли певні обмеження - удари американською зброєю можна було завдавати виключно у прикордонних із Харківською областю районах. Саме тут 10 травня російські загарбники почали новий наступ.

Видання пише, що дозвіл США Україні бити по РФ американською зброєю значно сповільнив просування російських військ на Харківському напрямку. Зазначається, що ЗСУ скористалися можливістю бити по території РФ із американської зброї через декілька годин після отримання такого дозволу.

Як розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенат Іван Гаврилюк, в глибині російської території перебувало 90-тисячне російське угруповання, яке готувалося до нового наступу на Україну. Дозвіл Вашингтона бити по території РФ дав змогу ЗСУ знищити цілі колони російських загарбників. 

Командир артилерії в Харківській області з позивним Гефест сказав журналістам AP, що тоді американські артилерійські установки HIMARS "не мовчали цілий день".

"HIMARS не мовчали цілий день. З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ вздовж кордону, які чекали наказу на вторгнення в Україну. Раніше ми не могли націлюватися на них. Це було досить складно. Усі склади з боєприпасами та іншими ресурсами були розташовані на відстані 20 кілометрів від того, що ми могли вразити", - розповів військовий.

Читайте також: США дозволили Україні бити по будь-яких цілях РФ на кордоні, - Politico

Україна сподівається на дозвіл використовувати далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по Росії

Видання зазначає, що українські військові й посадовці сподіваються, що будуть зняті обмеження на використання ракет великої дальності по цілях на території країни-агресорки.

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, з яким також поспілкувалися журналісти AP, сказав, що наступ РФ на Харківщині підштовхнув США змінити свою позицію щодо застосування Україною американської зброї по цілях на території Росії.

"Ймовірно, рішення щодо ATACMS також буде змінено, виходячи з ситуації на місці... Я сподіваюся, що рішення буде прийнято якомога швидше", - сказав парламентар.

Раніше конгресмени-республіканці закликали Пентагон зняти всі заборони для України на використання ATACMS.

Читайте також: США встановили обмеження на удари по території РФ - можна бити на глибину не більше 100 км, - The Washington Post

 

Автор: 

зброя (7694) росія (67271) США (24092) ЗСУ (7852)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
ЗСУ Слава , радійте США, ваша зброя вбиває заклятого ворога американців
показати весь коментар
22.06.2024 21:00 Відповісти
+7
Американцям подяка за надану зброю.
показати весь коментар
22.06.2024 20:59 Відповісти
+6
А вони, падли, не закінчуються . Лізуть і лізуть на нашу землю .
показати весь коментар
22.06.2024 21:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Республіканцям респект.
показати весь коментар
22.06.2024 20:51 Відповісти
Американцям подяка за надану зброю.
показати весь коментар
22.06.2024 20:59 Відповісти
Тільки спочатку кацапів зупинили, а потім прийшов "дозвіл"...
показати весь коментар
22.06.2024 20:53 Відповісти
Це ведмедчук вам на політінформації розповів ?
показати весь коментар
22.06.2024 23:05 Відповісти
ЗСУ Слава , радійте США, ваша зброя вбиває заклятого ворога американців
показати весь коментар
22.06.2024 21:00 Відповісти
А вони, падли, не закінчуються . Лізуть і лізуть на нашу землю .
показати весь коментар
22.06.2024 21:04 Відповісти
Не можна просто покладатися на зброю, яку надають США; потрібно мати кілька планів наготові. Російське електронне глушіння зробило керовану зброю неефективною. Для тривалої оборони позиції потрібно більше снарядів 155-го калібру.
https://www.yahoo.com/news/ukraine-cant-hit-everything-wants-220119528.html
показати весь коментар
22.06.2024 21:39 Відповісти
Велика дальність - це більше 5500 км.
Середня дальність - від 1000 км.
300 км - це мала дальність. Досить це лайно називати "великою дальністю".
показати весь коментар
22.06.2024 22:44 Відповісти
В Кремле прозрели: Ермак надрывается, на Байдена спустили цепных фигляров
https://www.youtube.com/watch?v=ktDNvfvLgbk
показати весь коментар
23.06.2024 00:12 Відповісти
Якась єдиномарафонна дічь. Стояли колони, 90 тисяч, стріляли цілий день... А де хоч якесь відео??? Крім літаючих орків і їх ніг нічого красивого ніц нема.
показати весь коментар
26.06.2024 15:30 Відповісти
 
 