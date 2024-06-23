Понад 125 тис. абонентів у 7 областях знеструмлено через негоду, - Міненерго
Станом на 23 червня унаслідок негоди знеструмлено понад 125 тис. абонентів у семи областях України.
Про це повідомили в пресцентрі Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Волинській області через негоду на ранок залишається знеструмленим 4151 абонент.
У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 29,3 тис. абонентів у 10 населених пунктах. Енергетики заживили 19,9 тис. абонентів у 18 населених пунктах.
Також через негоду залишаються знеструмленими 41,2 тис. абонентів у 124 населених пунктах Закарпатської області.
На Запоріжжі з технологічних причин знеструмлювалися 1394 абоненти. На ранок через бойові дії залишається без напруги 3731 абонент у 51 населеному пункті.
Учора на Львівщині через негоду знеструмлювалися 437 населених пунктів. На ранок залишаються без напруги 39,4 тис. абонентів у 278 населених пунктах.
В Івано-Франківській області через негоду залишаються знеструмленими 9649 абонентів у 47 населених пунктах.
Учора через негоду знеструмлювалися 72 населені пункти в Рівненській області. На ранок усіх споживачів заживлено.
У Сумській області з технологічних причин знеструмлено 232 абоненти у 3 населених пунктах.
Через негоду на ранок знеструмлено 6 тис. точок обліку у 29 населених пунктах Тернопільської області.
На Харківщині внаслідок бойових дій залишаються без напруги 37,2 тис. абонентів у 107 населених пунктах. Через пошкодження газорозподільних мереж внаслідок обстрілів припинено газопостачання 205 споживачам. Зокрема, у м. Харків після вчорашнього удару по місту в одному з будинків без газу залишилися 74 квартири.
У м. Херсон через обстріли немає електропостачання у 3951 абонента, в Херсонській області – у 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.
Через негоду на Хмельниччині знеструмлено 29 населених пунктів, загалом – 12,6 тис. абонентів.
У Чернівецькій області внаслідок негоди без світла 7,1 тис. точок обліку у 20 населених пунктах.
На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1511 абонентів у 25 населених пунктах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
н
Стає поперек горла підорів
Роісія проглотує
І стає лідером...
Давиться...
Кислотою у горлі...
А шалик....
Стане комом...
Медицинський факт!
Наркотики-
В-не закону...