Понад 125 тис. абонентів у 7 областях знеструмлено через негоду, - Міненерго

Станом на 23 червня унаслідок негоди знеструмлено понад 125 тис. абонентів у семи областях України.

Про це повідомили в пресцентрі Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Волинській області через негоду на ранок залишається знеструмленим 4151 абонент.

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 29,3 тис. абонентів у 10 населених пунктах. Енергетики заживили 19,9 тис. абонентів у 18 населених пунктах.

Також через негоду залишаються знеструмленими 41,2 тис. абонентів у 124 населених пунктах Закарпатської області.

На Запоріжжі з технологічних причин знеструмлювалися 1394 абоненти. На ранок через бойові дії залишається без напруги 3731 абонент у 51 населеному пункті.

Також дивіться: На Тернопільщині злива зруйнувала міст, який саме ремонтували. ФОТО

Учора на Львівщині через негоду знеструмлювалися 437 населених пунктів. На ранок залишаються без напруги 39,4 тис. абонентів у 278 населених пунктах.

В Івано-Франківській області через негоду залишаються знеструмленими 9649 абонентів у 47 населених пунктах.

Учора через негоду знеструмлювалися 72 населені пункти в Рівненській області. На ранок усіх споживачів заживлено.

У Сумській області з технологічних причин знеструмлено 232 абоненти у 3 населених пунктах.

Через негоду на ранок знеструмлено 6 тис. точок обліку у 29 населених пунктах Тернопільської області.

На Харківщині внаслідок бойових дій залишаються без напруги 37,2 тис. абонентів у 107 населених пунктах. Через пошкодження газорозподільних мереж внаслідок обстрілів припинено газопостачання 205 споживачам. Зокрема, у м. Харків після вчорашнього удару по місту в одному з будинків без газу залишилися 74 квартири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку: Ситуація може змінюватися після кожної атаки

У м. Херсон через обстріли немає електропостачання у 3951 абонента, в Херсонській області – у 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.

Через негоду на Хмельниччині знеструмлено 29 населених пунктів, загалом – 12,6 тис. абонентів.

У Чернівецькій області внаслідок негоди без світла 7,1 тис. точок обліку у 20 населених пунктах.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1511 абонентів у 25 населених пунктах.