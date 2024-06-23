УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10866 відвідувачів онлайн
Новини
1 148 12

Понад 125 тис. абонентів у 7 областях знеструмлено через негоду, - Міненерго

Знеструмлення через негоду

Станом на 23 червня унаслідок негоди знеструмлено понад 125 тис. абонентів у семи областях України.

Про це повідомили в пресцентрі Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Волинській області через негоду на ранок залишається знеструмленим 4151 абонент.

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 29,3 тис. абонентів у 10 населених пунктах. Енергетики заживили 19,9 тис. абонентів у 18 населених пунктах.

Також через негоду залишаються знеструмленими 41,2 тис. абонентів у 124 населених пунктах Закарпатської області.

На Запоріжжі з технологічних причин знеструмлювалися 1394 абоненти. На ранок через бойові дії залишається без напруги 3731 абонент у 51 населеному пункті.

Також дивіться: На Тернопільщині злива зруйнувала міст, який саме ремонтували. ФОТО

Учора на Львівщині через негоду знеструмлювалися 437 населених пунктів. На ранок залишаються без напруги 39,4 тис. абонентів у 278 населених пунктах.

В Івано-Франківській області через негоду залишаються знеструмленими 9649 абонентів у 47 населених пунктах.

Учора через негоду знеструмлювалися 72 населені пункти в Рівненській області. На ранок усіх споживачів заживлено.

У Сумській області з технологічних причин знеструмлено 232 абоненти у 3 населених пунктах.

Через негоду на ранок знеструмлено 6 тис. точок обліку у 29 населених пунктах Тернопільської області.

На Харківщині внаслідок бойових дій залишаються без напруги 37,2 тис. абонентів у 107 населених пунктах. Через пошкодження газорозподільних мереж внаслідок обстрілів припинено газопостачання 205 споживачам. Зокрема, у м. Харків після вчорашнього удару по місту в одному з будинків без газу залишилися 74 квартири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку: Ситуація може змінюватися після кожної атаки

У м. Херсон через обстріли немає електропостачання у 3951 абонента, в Херсонській області – у 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.

Через негоду на Хмельниччині знеструмлено 29 населених пунктів, загалом – 12,6 тис. абонентів.

У Чернівецькій області внаслідок негоди без світла 7,1 тис. точок обліку у 20 населених пунктах.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1511 абонентів у 25 населених пунктах.

Автор: 

негода (769) Міненерго (1446) знеструмлення (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Над Камчаткой проходят тайфуно-циклоны, тайване-филиппнинского региона, дык, на Камчатке провода от архи дыбильной погоды не рвутся. Все воздушки(провода) имеют трос внутри для прочности.
показати весь коментар
23.06.2024 12:57 Відповісти
+1
Хочу отметить, что видел и попадл в эпицентр такой погоды , в Украине, когда с домов срывало крыши, чуть ноги не перерезало, опускающимися с неба на бреющем и под острым углом шиферными листами, но эта погода в Украине нервно курит в сторонке рядом с камчатской непогодой... Когда пароход за сутки хода вперед, сносится непогодой на пару миль назад.
показати весь коментар
23.06.2024 13:14 Відповісти
+1
Брешуть падли. Бо нема вже чим пояснювати відключення електрики. Але рано чи пізно ми дізнаємось хто і скільки "насмоктався" офшорів на "стабілізаційних" відключеннях
показати весь коментар
23.06.2024 14:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може час прокладати силові кабелі під землею як було з ракетними точками.
показати весь коментар
23.06.2024 12:39 Відповісти
Над Камчаткой проходят тайфуно-циклоны, тайване-филиппнинского региона, дык, на Камчатке провода от архи дыбильной погоды не рвутся. Все воздушки(провода) имеют трос внутри для прочности.
показати весь коментар
23.06.2024 12:57 Відповісти
Эту картину я обрисовал станом на совковремя. также там участки дорог(на случай пурги зимой) закреплены за прилегающими к дороге предприятиямия. пусть даже это колхозы. В случае пурги, по умолчанию, на отведенный участок дороги выходит тройка(из техники) впереди роторный снегоочиститель за ним грейдер, за гредером автомобиль , который разбрасывает песочно соляную смесь. Заторов никогда не видел. Только длинные вереницы незабуксовавши авто. И то дорога по сопкам(вверх-вниз) стелется. Шо с 91-го года в Украине добивает - это местные дыбиляки до того увлечены воровством, шо до такого варианта содержания дорог чи ЛЭП они равнодушны... ДОКОЛЕ?м А мож нет централизованого подхода к легкому разрешению этой проблемы. ЧЕго бы на оборванных участках ЛЭП не использовать провода со стальным тросом, чтобы в следующий раз их не рвало?
показати весь коментар
23.06.2024 13:07 Відповісти
Хочу отметить, что видел и попадл в эпицентр такой погоды , в Украине, когда с домов срывало крыши, чуть ноги не перерезало, опускающимися с неба на бреющем и под острым углом шиферными листами, но эта погода в Украине нервно курит в сторонке рядом с камчатской непогодой... Когда пароход за сутки хода вперед, сносится непогодой на пару миль назад.
показати весь коментар
23.06.2024 13:14 Відповісти
Відповідь на ваше запитання проста - шось капітальне робиться там де всякі трабли дуже часто стаються або навіть якшо рідко стаються то наслідки тих траблів будуть вкрай важкими ( як приклад череп у людини який захищає мозок - мозок захищається тому так шо в разі його серйозного пожшкодження існування людини неможливе , серце до прикладу можуть пересадити - а ось з мозком так не вийде ).
показати весь коментар
24.06.2024 03:44 Відповісти
н
показати весь коментар
23.06.2024 13:08 Відповісти
Давайте я вгадаю шо ті лінії з тросами тягнулися до війскових обєктів або чогось подібного - бо те шо совок дбав про звичайних людей не віриться .
показати весь коментар
24.06.2024 03:32 Відповісти
Херсонський Помідор...

Стає поперек горла підорів

Роісія проглотує

І стає лідером...

Давиться...

Кислотою у горлі...

А шалик....

Стане комом...

Медицинський факт!

Наркотики-

В-не закону...
показати весь коментар
23.06.2024 13:27 Відповісти
Нічого страшного, не переживайте. На заплановані відключення це не вплине.
показати весь коментар
23.06.2024 13:47 Відповісти
Брешуть падли. Бо нема вже чим пояснювати відключення електрики. Але рано чи пізно ми дізнаємось хто і скільки "насмоктався" офшорів на "стабілізаційних" відключеннях
показати весь коментар
23.06.2024 14:23 Відповісти
В 90-х теж "насмокталися", і що? Хтось за це відповів?
показати весь коментар
23.06.2024 16:10 Відповісти
хтос втік. хтось відсидів. Але Кучма ще живий, но це поки що.
показати весь коментар
23.06.2024 17:00 Відповісти
 
 