Более 125 тыс. абонентов в 7 областях обесточены из-за непогоды, - Минэнерго

По состоянию на 23 июня в результате непогоды обесточены более 125 тыс. абонентов в семи областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Волынской области из-за непогоды на утро остается обесточенным 4151 абонент.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 29,3 тыс. абонентов в 10 населенных пунктах. Энергетики запитали 19,9 тыс. абонентов в 18 населенных пунктах.

Также из-за непогоды остаются обесточенными 41,2 тыс. абонентов в 124 населенных пунктах Закарпатской области.

В Запорожской области по технологическим причинам обесточивались 1394 абонента. На утро из-за боевых действий остается без напряжения 3731 абонент в 51 населенном пункте.

Также читайте: Россияне пытаются бить по газовой инфраструктуре Украины, - замминистра энергетики Гринчук

Вчера на Львовщине из-за непогоды обесточивались 437 населенных пунктов. На утро остаются без напряжения 39,4 тыс. абонентов в 278 населенных пунктах.

В Ивано-Франковской области из-за непогоды остаются обесточенными 9649 абонентов в 47 населенных пунктах.

Вчера из-за непогоды обесточивались 72 населенных пункта в Ривненской области. На утро все потребители запитаны.

В Сумской области по технологическим причинам обесточены 232 абонента в 3 населенных пунктах.

Из-за непогоды на утро обесточены 6 тыс. точек учета в 29 населенных пунктах Тернопольской области.

На Харьковщине в результате боевых действий остаются без напряжения 37,2 тыс. абонентов в 107 населенных пунктах. Из-за повреждения газораспределительных сетей в результате обстрелов прекращено газоснабжение 205 потребителям. В частности, в г. Харьков после вчерашнего удара по городу в одном из домов без газа остались 74 квартиры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минэнерго не готово прогнозировать, какими будут отключения зимой: Ситуация может изменяться после каждой атаки

В г. Херсон из-за обстрелов нет электроснабжения у 3951 абонента, в Херсонской области - у 25,8 тыс. абонентов в 45 населенных пунктах.

Из-за непогоды в Хмельницкой области обесточены 29 населенных пунктов, в целом - 12,6 тыс. абонентов.

В Черновицкой области в результате непогоды без света 7,1 тыс. точек учета в 20 населенных пунктах.

На Черниговщине в результате боевых действий остаются обесточенными 1511 абонентов в 25 населенных пунктах.