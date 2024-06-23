РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости
1 148 12

Более 125 тыс. абонентов в 7 областях обесточены из-за непогоды, - Минэнерго

Знеструмлення через негоду

По состоянию на 23 июня в результате непогоды обесточены более 125 тыс. абонентов в семи областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Волынской области из-за непогоды на утро остается обесточенным 4151 абонент.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 29,3 тыс. абонентов в 10 населенных пунктах. Энергетики запитали 19,9 тыс. абонентов в 18 населенных пунктах.

Также из-за непогоды остаются обесточенными 41,2 тыс. абонентов в 124 населенных пунктах Закарпатской области.

В Запорожской области по технологическим причинам обесточивались 1394 абонента. На утро из-за боевых действий остается без напряжения 3731 абонент в 51 населенном пункте.

Также читайте: Россияне пытаются бить по газовой инфраструктуре Украины, - замминистра энергетики Гринчук

Вчера на Львовщине из-за непогоды обесточивались 437 населенных пунктов. На утро остаются без напряжения 39,4 тыс. абонентов в 278 населенных пунктах.

В Ивано-Франковской области из-за непогоды остаются обесточенными 9649 абонентов в 47 населенных пунктах.

Вчера из-за непогоды обесточивались 72 населенных пункта в Ривненской области. На утро все потребители запитаны.

В Сумской области по технологическим причинам обесточены 232 абонента в 3 населенных пунктах.

Из-за непогоды на утро обесточены 6 тыс. точек учета в 29 населенных пунктах Тернопольской области.

На Харьковщине в результате боевых действий остаются без напряжения 37,2 тыс. абонентов в 107 населенных пунктах. Из-за повреждения газораспределительных сетей в результате обстрелов прекращено газоснабжение 205 потребителям. В частности, в г. Харьков после вчерашнего удара по городу в одном из домов без газа остались 74 квартиры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минэнерго не готово прогнозировать, какими будут отключения зимой: Ситуация может изменяться после каждой атаки

В г. Херсон из-за обстрелов нет электроснабжения у 3951 абонента, в Херсонской области - у 25,8 тыс. абонентов в 45 населенных пунктах.

Из-за непогоды в Хмельницкой области обесточены 29 населенных пунктов, в целом - 12,6 тыс. абонентов.

В Черновицкой области в результате непогоды без света 7,1 тыс. точек учета в 20 населенных пунктах.

На Черниговщине в результате боевых действий остаются обесточенными 1511 абонентов в 25 населенных пунктах.

Автор: 

непогода (825) Минэнерго (377) обесточивание (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Над Камчаткой проходят тайфуно-циклоны, тайване-филиппнинского региона, дык, на Камчатке провода от архи дыбильной погоды не рвутся. Все воздушки(провода) имеют трос внутри для прочности.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:57 Ответить
+1
Хочу отметить, что видел и попадл в эпицентр такой погоды , в Украине, когда с домов срывало крыши, чуть ноги не перерезало, опускающимися с неба на бреющем и под острым углом шиферными листами, но эта погода в Украине нервно курит в сторонке рядом с камчатской непогодой... Когда пароход за сутки хода вперед, сносится непогодой на пару миль назад.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:14 Ответить
+1
Брешуть падли. Бо нема вже чим пояснювати відключення електрики. Але рано чи пізно ми дізнаємось хто і скільки "насмоктався" офшорів на "стабілізаційних" відключеннях
показать весь комментарий
23.06.2024 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може час прокладати силові кабелі під землею як було з ракетними точками.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:39 Ответить
Над Камчаткой проходят тайфуно-циклоны, тайване-филиппнинского региона, дык, на Камчатке провода от архи дыбильной погоды не рвутся. Все воздушки(провода) имеют трос внутри для прочности.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:57 Ответить
Эту картину я обрисовал станом на совковремя. также там участки дорог(на случай пурги зимой) закреплены за прилегающими к дороге предприятиямия. пусть даже это колхозы. В случае пурги, по умолчанию, на отведенный участок дороги выходит тройка(из техники) впереди роторный снегоочиститель за ним грейдер, за гредером автомобиль , который разбрасывает песочно соляную смесь. Заторов никогда не видел. Только длинные вереницы незабуксовавши авто. И то дорога по сопкам(вверх-вниз) стелется. Шо с 91-го года в Украине добивает - это местные дыбиляки до того увлечены воровством, шо до такого варианта содержания дорог чи ЛЭП они равнодушны... ДОКОЛЕ?м А мож нет централизованого подхода к легкому разрешению этой проблемы. ЧЕго бы на оборванных участках ЛЭП не использовать провода со стальным тросом, чтобы в следующий раз их не рвало?
показать весь комментарий
23.06.2024 13:07 Ответить
Хочу отметить, что видел и попадл в эпицентр такой погоды , в Украине, когда с домов срывало крыши, чуть ноги не перерезало, опускающимися с неба на бреющем и под острым углом шиферными листами, но эта погода в Украине нервно курит в сторонке рядом с камчатской непогодой... Когда пароход за сутки хода вперед, сносится непогодой на пару миль назад.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:14 Ответить
Відповідь на ваше запитання проста - шось капітальне робиться там де всякі трабли дуже часто стаються або навіть якшо рідко стаються то наслідки тих траблів будуть вкрай важкими ( як приклад череп у людини який захищає мозок - мозок захищається тому так шо в разі його серйозного пожшкодження існування людини неможливе , серце до прикладу можуть пересадити - а ось з мозком так не вийде ).
показать весь комментарий
24.06.2024 03:44 Ответить
н
показать весь комментарий
23.06.2024 13:08 Ответить
Давайте я вгадаю шо ті лінії з тросами тягнулися до війскових обєктів або чогось подібного - бо те шо совок дбав про звичайних людей не віриться .
показать весь комментарий
24.06.2024 03:32 Ответить
Херсонський Помідор...

Стає поперек горла підорів

Роісія проглотує

І стає лідером...

Давиться...

Кислотою у горлі...

А шалик....

Стане комом...

Медицинський факт!

Наркотики-

В-не закону...
показать весь комментарий
23.06.2024 13:27 Ответить
Нічого страшного, не переживайте. На заплановані відключення це не вплине.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:47 Ответить
Брешуть падли. Бо нема вже чим пояснювати відключення електрики. Але рано чи пізно ми дізнаємось хто і скільки "насмоктався" офшорів на "стабілізаційних" відключеннях
показать весь комментарий
23.06.2024 14:23 Ответить
В 90-х теж "насмокталися", і що? Хтось за це відповів?
показать весь комментарий
23.06.2024 16:10 Ответить
хтос втік. хтось відсидів. Але Кучма ще живий, но це поки що.
показать весь комментарий
23.06.2024 17:00 Ответить
 
 