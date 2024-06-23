Жінку, яка вчинила наругу над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка, помістили у психлікарню
60-річну жінку, яка на Аскольдовій могилі в Києві понівечила могили полеглих Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора), помістили у психлікарню.
Про це розповіли в Київській міській прокуратурі в коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у психіатричній лікарні жінка, яка вчинила наругу над могилами загиблих за Україну захисників, перебуватиме 60 діб - до 19 серпня.
Прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану в акті вандалізму помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.
"За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", - розповіли у прокуратурі.
Що передувало?
Вранці 20 червня керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.
На могилах були зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.
Згодом у Києві затримали затримали 60-річну жінку, яка в ніч проти 20 травня вчинила погром на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора). Після чого жінці призначили судово-психіатричну експертизу.
Ніякоі толерантності до зрадників!
Тарасик нині - типова вишивата, але щоб мститися таким чином Маліні через покійного - це не про нього...
кацапська секта, не заборонена.
у всіх державних інститутах, агенти фсб.
президентом вважається, зе!поц, що не вміє рахувати до п'яти.
країною керує антимайдан.
Перебування їх на свободі, вартує життя Українців з 2019 року!!
Там же принцип їх набору, був відсутній…
Яке їхало, таких і здибало! Єрмак з Разумковим та шифери-недоСрельонні, можуть це підтвердити, поки, як свідки…
сам Зеленський згодом також виявиться неосудний і не відповідатиме за усі свої, з бандою-зрадників мародерів, злочинні "приколи"?
Банально.
Я не здивуюсь, якщо тепер саме так і будуть відмазуватися лаптєлапі потвори.
Якщо перше,то Банкова її ще десь використає. Якщо косить,то Банкова її відмаже,тому що без їхніх підарів там не обійшлось.