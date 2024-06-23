Жінку, яка вчинила наругу над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка, помістили у психлікарню

60-річну жінку, яка на Аскольдовій могилі в Києві понівечила могили полеглих Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора), помістили у психлікарню.

Про це розповіли в Київській міській прокуратурі в коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у психіатричній лікарні жінка, яка вчинила наругу над могилами загиблих за Україну захисників, перебуватиме 60 діб - до 19 серпня.

Прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану в акті вандалізму помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.

"За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", - розповіли у прокуратурі.

Що передувало?

Вранці 20 червня керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

На могилах були зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Згодом у Києві затримали затримали 60-річну жінку, яка в ніч проти 20 травня вчинила погром на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора). Після чого жінці призначили судово-психіатричну експертизу.

