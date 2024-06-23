УКР
10 223 77

Жінку, яка вчинила наругу над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка, помістили у психлікарню

Жінку, яка вчинила наругу над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка, помістили у психлікарню

60-річну жінку, яка на Аскольдовій могилі в Києві понівечила могили полеглих Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора), помістили у психлікарню.

Про це розповіли в Київській міській прокуратурі в коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у психіатричній лікарні жінка, яка вчинила наругу над могилами загиблих за Україну захисників, перебуватиме 60 діб - до 19 серпня.

Прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану в акті вандалізму помістили до закладу з надання психіатричної допомоги. 

"За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", - розповіли у прокуратурі.

Що передувало?

Вранці 20 червня керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

На могилах були зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Згодом у Києві затримали затримали 60-річну жінку, яка в ніч проти 20 травня вчинила погром на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора). Після чого жінці призначили судово-психіатричну експертизу.

Читайте також: Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: 60-річній жінці повідомлено про підозру

 

Київ (20033) психлікарня (87) вандалізм (438)
Топ коментарі
+29
Вона психічно здорова просто за рузкіх. Недавно дід напав був в Києві сказав що "треба вас украіноязічніх уничтожіть", багато хто перейшов на російську. А наше ясне сонечно Подоляк на ній дає інтервю. Це все початок реваншу і скоро україномовних убиватимуть на вулиці а військовий саджатимуть в тюрми, бо це робиться ціленаправлено
показати весь коментар
23.06.2024 16:49 Відповісти
+17
А того хто її використав шукають, чи ні? Чи взагалі така версія навіть не розглядалась?
показати весь коментар
23.06.2024 16:49 Відповісти
+14
Не завадило б до неї "за компанію" помістити і колю каклєту. Буде гарна пара.
показати весь коментар
23.06.2024 16:55 Відповісти
Вона психічно здорова просто за рузкіх. Недавно дід напав був в Києві сказав що "треба вас украіноязічніх уничтожіть", багато хто перейшов на російську. А наше ясне сонечно Подоляк на ній дає інтервю. Це все початок реваншу і скоро україномовних убиватимуть на вулиці а військовий саджатимуть в тюрми, бо це робиться ціленаправлено
показати весь коментар
23.06.2024 16:49 Відповісти
Не мели дурниць.
показати весь коментар
23.06.2024 16:50 Відповісти
А як, по твоєму, виглядала російська окупація України, що почалася 100 років назад? А як зараз живуть україномовні на окупованих росіянами територіях?
показати весь коментар
23.06.2024 17:45 Відповісти
Оккупация Украины началась в 1654 году. И есть длинный список закладов которые утворили кацапы за эти 300 лет. Но ни разу там не упомянуто использование психбольных дурачков
показати весь коментар
23.06.2024 18:28 Відповісти
Гугл - "Закінчилася історія Запорозької Січі у 1775 році - коли фортеця запорожців була зруйнована царським військом"...не російським, а царським...рассія ніпрічьом...
показати весь коментар
23.06.2024 18:44 Відповісти
Закончилась история Сечи, так. А началась оккупация казламордыми Украины в 1654 году, когда по договору с пьянчугой клятвопреступником Хмелем в городах Украины стали размещаться кацапские гарнизоны.
показати весь коментар
23.06.2024 20:07 Відповісти
Я до того що, є Армія - є Держава, нема Армії - нема Держави.
показати весь коментар
23.06.2024 20:46 Відповісти
Сумніваюсь, що вона психічно хворі, дуже вибірково підходила до руйнування могил, не всіх підряд,а цілком конкретних.
показати весь коментар
23.06.2024 19:39 Відповісти
не позорься.
показати весь коментар
23.06.2024 16:59 Відповісти
А того хто її використав шукають, чи ні? Чи взагалі така версія навіть не розглядалась?
показати весь коментар
23.06.2024 16:49 Відповісти
а що там шукати, лічно путін їй телеграму написав, що і де треба зробити, щоб Україна програла.
показати весь коментар
23.06.2024 17:01 Відповісти
Яку телеграму? І хто такий путін?
показати весь коментар
23.06.2024 17:56 Відповісти
путін - той хто її використав. звичайну телеграму.
показати весь коментар
23.06.2024 17:59 Відповісти
Звичайну телеграму їй листоноша приніс додому за підписом якогось путіна?
показати весь коментар
23.06.2024 18:30 Відповісти
Про Телеграм не чув?
показати весь коментар
23.06.2024 18:45 Відповісти
так, звісно. це ж дурка.
показати весь коментар
23.06.2024 19:04 Відповісти
якийсь Абдулла з телеграма, з яким нещодавно познайомилася.
показати весь коментар
23.06.2024 17:03 Відповісти
Ну якщо вона спілкується у месенджері то не така вона вже й дурна. Буде відповідати.
показати весь коментар
23.06.2024 17:53 Відповісти
Бо дійсно її хтось таки надоумив на такий крок..але жінку- в психушку і кінці в воду...а через два місяці ніхто й не згадає про цю подію...
показати весь коментар
23.06.2024 17:17 Відповісти
Причому українським платникам податків весь цей час їх ще й утримати доведеться. не здивуюсь,якщо після виходу, знов піде громити могил українських воїнів
показати весь коментар
23.06.2024 19:42 Відповісти
Не можна вийти на самих себе!
показати весь коментар
24.06.2024 12:07 Відповісти
Лікувальну трепанацію черепа...
показати весь коментар
23.06.2024 16:49 Відповісти
А треба було до тюрьми!!!

Ніякоі толерантності до зрадників!
показати весь коментар
23.06.2024 16:52 Відповісти
ти теж з дурки пишеш, тільки з американської.
показати весь коментар
23.06.2024 17:02 Відповісти
Так цей американський "патріот " вже всіх на "цензорі" своїми коментами задовбав .
показати весь коментар
23.06.2024 19:30 Відповісти
Уся Зе влада зрадники, та що українці їх любить цих ЗЕвиродків.
показати весь коментар
23.06.2024 17:19 Відповісти
Їй 60, Чорновілу 60 та Да Вінчі їм чимось завадив. Збіг?
показати весь коментар
23.06.2024 16:52 Відповісти
Гена , ти ДЕГЕГЕРАТ ? Яким боком , Чорновол( якому 60 р) до ЗЕЗРАДНИКІВ ? Які не в змозі забезпечити охорону і знайти замовників , які зкоорденували дії цієї мразотниці!
показати весь коментар
23.06.2024 16:58 Відповісти
так само і я вважаю.
Тарасик нині - типова вишивата, але щоб мститися таким чином Маліні через покійного - це не про нього...
показати весь коментар
23.06.2024 18:48 Відповісти
Закордонна Віко, твій Тарасик-ригозрадник, що спаскудив фамілію свого славетного батька, справжнього Українця.
показати весь коментар
23.06.2024 22:34 Відповісти
Нехай там і загниє паскуда !
показати весь коментар
23.06.2024 16:52 Відповісти
ЗеСволота поплічницю сховали ! Якого біса вирішили , що вона самошедша , а якщо навіть так , вона не в змозі була що саме на ці могили треба напасти, мав бути замовник , який вимусив її Чому не вишукують , хто Цє ?
показати весь коментар
23.06.2024 16:53 Відповісти
також вважаю, що її "надоумили"...
показати весь коментар
23.06.2024 16:58 Відповісти
Не завадило б до неї "за компанію" помістити і колю каклєту. Буде гарна пара.
показати весь коментар
23.06.2024 16:55 Відповісти
Ще безуглу з третяковою до них!
показати весь коментар
23.06.2024 17:14 Відповісти
А я нічого про лікування не казала..то як місце тимчасового утримання..щоб людей на вулиці не покусала..
показати весь коментар
23.06.2024 17:26 Відповісти
А про Безмозглу , забули? Але всі ці дрібні щавки ,гавкають і викабеліються тільки по команді :»ГОЛОС « , « ФАС» з банкової братка з 90-х ермака ,підручного Тадеева
показати весь коментар
23.06.2024 19:51 Відповісти
34 хромосомних всіх треба на Кульпарківську
показати весь коментар
23.06.2024 16:59 Відповісти
Странно еще ни разу не видел психов которые бы просто пришли и навели порядок на кладбище.
показати весь коментар
23.06.2024 17:00 Відповісти
А тут ця пані чомусь "випадково" вибрала саме ці поховання Героїв...щось поліція таки не хоче афішувати...
показати весь коментар
23.06.2024 17:19 Відповісти
Ой - скільки "вереску"!!! А висновків прихіатричної експертизи дочекаться не думали? Вчора вийшов з магазину і жінка років 50-ти (у чорному жилеті з написом "Поліція" і такій же "бейсболці"" тут же на ґанку оголосила мені що я не маю права оголошувать війну і заборонила мені це робить! Я лише очі витріщив!
показати весь коментар
23.06.2024 17:01 Відповісти
Раз нічого не вдіяли, мабуть сподобалася мілфа в образі
показати весь коментар
23.06.2024 17:04 Відповісти
А що треба було робить? Спочатку розгубився Поки прокрутив у голові почуте - вона пішла Доганять? Поряд малі внучата стоять Кидать їх і бігти ловить?
показати весь коментар
23.06.2024 17:23 Відповісти
так а що вам не сподобалося? що вам заборонили оголошувати війну?
показати весь коментар
23.06.2024 17:43 Відповісти
Ага!
показати весь коментар
23.06.2024 17:47 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 17:47 Відповісти
Бу-га-га-га-а.
показати весь коментар
23.06.2024 17:55 Відповісти
поплічники медведчука, портнова, новинського нікуди не ділися!
кацапська секта, не заборонена.
у всіх державних інститутах, агенти фсб.
президентом вважається, зе!поц, що не вміє рахувати до п'яти.
країною керує антимайдан.
показати весь коментар
23.06.2024 17:02 Відповісти
Всі вірно , але зе далеко не поц , собі в офшори мільярди перераховувати !
показати весь коментар
23.06.2024 19:55 Відповісти
Так сама ідея "сруцького миру" могла зародитися тільки в пацієнтів психлікарні.
показати весь коментар
23.06.2024 17:04 Відповісти
Краще б ви туди Безуглу помістили, більше користі було би.
показати весь коментар
23.06.2024 17:05 Відповісти
Напевно багато людей за останні роки зійшли з розуму.
показати весь коментар
23.06.2024 17:05 Відповісти
73 % в 2019 схоже точно...частково ..
показати весь коментар
23.06.2024 17:21 Відповісти
То що , всі зрадники - це псіхично хворі? То комусь при діючий владі вигідно "своїх" прикривати.
показати весь коментар
23.06.2024 17:10 Відповісти
В ссср психічно хворим вважався кожен, хто боровся за справедливість, наприклад.
показати весь коментар
23.06.2024 19:39 Відповісти
Яка лікарня?@?,держак від шухлв в дирку і на .
показати весь коментар
23.06.2024 17:23 Відповісти
Хву... най плiснява там бавиться.
показати весь коментар
23.06.2024 17:40 Відповісти
Не пойму ее в психбольницу - на обследование, чи уже вердикт? Ваапше-та, какая разница, до сентября лiки зроблять свою справу. Навiть якщо вона й кидалася придуравошною, тепер це не буде мати нiякого сенсу... Через рiк-два, не буде нiкого впiзнавати, навiть себе у дзеркалi. Так що братья и сестры, узбагойтесь , забыли о дурочке.
показати весь коментар
23.06.2024 17:39 Відповісти
Не набридло паклюжити українську мову кацапосвинським суржиком ?
показати весь коментар
23.06.2024 22:39 Відповісти
смiх-смiхом , а ковiд свое зробив - вивiв ворогiв iз пiдпiлля
показати весь коментар
23.06.2024 17:53 Відповісти
Бажано, щоб не затягнути в часі, і з отими слугами та катлєтами і безумними… від приблуд95.
Перебування їх на свободі, вартує життя Українців з 2019 року!!
Там же принцип їх набору, був відсутній…
Яке їхало, таких і здибало! Єрмак з Разумковим та шифери-недоСрельонні, можуть це підтвердити, поки, як свідки…
показати весь коментар
23.06.2024 18:05 Відповісти
Її забрали з того смітника. Та вона в ''дурці'' буде ніби на курорті
показати весь коментар
23.06.2024 18:20 Відповісти
Ее нужно гуманно усыпить, а не тратить деньги налогоплательщиков на отдых прокацапленной курвы.
показати весь коментар
23.06.2024 18:23 Відповісти
Вона не дурна, а хитра. Тепер на старість має житло, харчування та догляд. Безкоштовно!
показати весь коментар
23.06.2024 18:37 Відповісти
...а шо, в "країні мрій" Зєлєнскага вже правоохоронна система визначає психічний стан злочинців?
сам Зеленський згодом також виявиться неосудний і не відповідатиме за усі свої, з бандою-зрадників мародерів, злочинні "приколи"?
показати весь коментар
23.06.2024 18:53 Відповісти
Повісити злочин на психічно хвору людину.
Банально.
показати весь коментар
23.06.2024 19:02 Відповісти
Да зомбированных там не вылечивают. А если бы порушили надгробия её родителей- она бы поняла свою вину?
показати весь коментар
23.06.2024 21:16 Відповісти
І ти врятували підкацапну тварюку від кримінальної відповідальності. Через 2 місяці та колаборантка вийде з жовтим білетом і буде працювати на фашистів легально.. мовляв а що з дурної взяти?
показати весь коментар
23.06.2024 21:30 Відповісти
И шо, нельзя было ее при задержании за попытку бегства или нападения? Вот из-за таких и ***** напало, а всякие ********, трухановы, шуфричи с дерьмаками почему-то живы.
показати весь коментар
23.06.2024 22:12 Відповісти
Ага. То, виходить, ця стара бл@дь місяць поваляється на дурці, посидить на безкоштовній дієті, а далі - нахій додому. Аби знову нівечила могили.
Я не здивуюсь, якщо тепер саме так і будуть відмазуватися лаптєлапі потвори.
показати весь коментар
23.06.2024 22:16 Відповісти
Тобто, Червінському за висмоктаним із зеленого прутня обвинуваченням - буцигарня, а любительниці "масковскава міра" - відпочинок у дурці 60 днів, потім визнають неосудною і відпустять додому, приймати Галоперидол?
показати весь коментар
23.06.2024 22:52 Відповісти
При Совку було "лікування" в дурці і косіння на дурку,а вона з тих часів.
Якщо перше,то Банкова її ще десь використає. Якщо косить,то Банкова її відмаже,тому що без їхніх підарів там не обійшлось.
показати весь коментар
23.06.2024 23:25 Відповісти
ДЯКУЄМО, ДЯКУЄМО за медичну реформу,завдяки якій сотні або тисячі неадекватних людей шаряться по простору держави. І що в них в голові, ніхто не знає. І що від них чекати, також ніхто не знає. Всі поступово сходять з розуму.
показати весь коментар
24.06.2024 00:26 Відповісти
Чого тут сперечатися? Усе кацапське тре винищувати під корінь! Одне тільки те, що на зомбомарафоні на слогани/вітання "Слава Україні, Героям слава!" табу наклали чого варте. Державою керують або відверті зрадники, або той, хто просто не любить свою країну.
показати весь коментар
24.06.2024 08:16 Відповісти
 
 