Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: 60-річній жінці повідомлено про підозру

60-річній жінці, які вчинила наругу над могилами військових Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора) у Києві, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"20 червня на території Аскольдової могили в м. Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка. Зловмисниця з хуліганських мотивів нанесла більше 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки. Правоохоронці у той же день розшукали жінку та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Жінці повідомлено про підозру за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України).

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

На могилах були зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Згодом підозрювану було затримано, нею виявилась 60-річна жінка. Їй призначили судово-психіатричну експертизу.

