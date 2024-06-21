УКР
Новини
Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: 60-річній жінці повідомлено про підозру

Жінці, яка пошкодила могили захисників у Києві, повідомлено про підозру

60-річній жінці, які вчинила наругу над могилами військових Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора) у Києві, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"20 червня на території Аскольдової могили в м. Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка. Зловмисниця з хуліганських мотивів нанесла більше 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки. Правоохоронці у той же день розшукали жінку та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Жінці повідомлено про підозру за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України).

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

На могилах були зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Згодом підозрювану було затримано, нею виявилась 60-річна жінка. Їй призначили судово-психіатричну експертизу.

Читайте: На Тернопільщині вандал пошкодив могили загиблих бійців. ФОТО

Київ (20031) вандалізм (438)
+15
Віддай їм Колю Тищенка , який учора на живого військового напав , відібравши у того немовля у колясці і одягнувши кайданки за сказане слово !
21.06.2024 15:29 Відповісти
+9
Щось дуже схоже на класичний мусорський розводняк із підставою бомжа/наркомана замість справжнього злочинц
21.06.2024 15:08 Відповісти
+9
або рашистка, або хотіла бабла в телеграмі. таких нажаль багато, бо м'які покарання.
21.06.2024 15:21 Відповісти
Щось дуже схоже на класичний мусорський розводняк із підставою бомжа/наркомана замість справжнього злочинц
21.06.2024 15:08 Відповісти
або рашистка, або хотіла бабла в телеграмі. таких нажаль багато, бо м'які покарання.
21.06.2024 15:21 Відповісти
отмажут , типа «дурочка з жовтою карткою»як БЕЗУГЛА , якою ЗеУБЛЮДКИ пользуются , коли треба замилити ЗРАДУ
21.06.2024 16:20 Відповісти
да рашиска яка живе на вулиці...... логіка желізна поліція займається ху...ю
21.06.2024 16:50 Відповісти
От в цьому і торба. Немає віри людям, які мають здійснювати охорону правопорядку. Може і справді вона, але знаючи наших мусорів - ніколи не можеш бути певним, бо наші правоохоронні органи і є часто найбільшими бандитами.
21.06.2024 15:21 Відповісти
Відео де ця курва трощить могили теж підроблене?
21.06.2024 15:24 Відповісти
Відео не бачив, тож вибачайте, якщо що
21.06.2024 17:42 Відповісти
на видео с камеры наблюдения видно бабу
21.06.2024 15:33 Відповісти
і її по походці розпізнав той же спеціаліст-походочнік, що і riffmaster-a колись вичислив..
тоді справа набула розголосу...
а, які мотиви цієї жінки, ніхто не доводить...кажуть, що мовчить, а спеціалісти лише по походках і тому розпитати не можуть...
21.06.2024 18:04 Відповісти
Точно, недавно цілий рейсовий автобус таких бомжів-наркоманів висадили перекрити трасу "Тернопіль-Львів"
21.06.2024 16:30 Відповісти
Віддати її побратимам загиблих та і годі, потихеньку. Вони мають право судити та виришувати її долю
21.06.2024 15:25 Відповісти
21.06.2024 15:29 Відповісти
Стара ванда
21.06.2024 15:27 Відповісти
Вона хвора , там явно психічний розлад .
21.06.2024 15:30 Відповісти
Мабуть "подруга" оцих:
21.06.2024 15:38 Відповісти
і от таку шваль нашим хлопцям також доводиться захищати(((
21.06.2024 15:32 Відповісти
Народ хочет крови. Он всегда ее хочет.
21.06.2024 15:41 Відповісти
Особливо москалячої. Є за що хотіти.
21.06.2024 16:40 Відповісти
Ця чокнута вбила своїх двох дітей
Ще трохи зачекайте
і роспропаганда почне її використовувати
Як мученицю "режиму"
Подібну роспропаганду
досі кацапія поширює, як націоналісти вбили польських дітей
і прив"язали їх до дерева
Насправді фото взято з польського підручника з психіатрії-
циганка Долінська з"їхала з глузду і також вбила своїх дітей.
Ідіоти вірять в кацапські байки.
Зачекайте, і кацапи скажуть,
що українці вбили її дітей, а
вона від цього здуріла
і помстилася.
21.06.2024 15:53 Відповісти
процес "виліковування" тупорилого нАріду мОже почне рухатися (принаймні на людському рівні, бо на печерне кривосуддя надії давно нема), коли чистоплюї-мазохісти під час Великої Війни перестануть блюрити дрібних пдрів-зрадників-мародерів і навпаки - блюрити усім відомих пдрів-зрадників-мародерів типу дермаків-татарових-рєзнікових-зєлєнскіх-арахнід-безумних-гидьманцевих...
21.06.2024 16:05 Відповісти
Зачем немолодая женщина производила акты вандализма?Явно ее москали подкупили.
21.06.2024 16:07 Відповісти
Для такого "контингєнта" достатньо однієї пляшки дешевого шмурдяка.
21.06.2024 16:10 Відповісти
Якщо вона не сповна розуму то її потрібно лікувати. А от хто використовує убогих людей для таких речей треба знайти і засудити до довічного. Тут без кацапсячих агентів не обійшлось.
21.06.2024 16:16 Відповісти
Например -зер&мак использует МАРЬЯНКУ БЕЗМОЗГЛУЮ, как бультерьершу , которая согласна нести полную ахинею , ( вагнергейт) унижать и оскорблять Героев Украины Валерия Залужного других Воинов
21.06.2024 16:28 Відповісти
"Безмозгла" це підводна торпеда під командуванням Єрмака.
21.06.2024 17:32 Відповісти
 
 