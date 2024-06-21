Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: 60-річній жінці повідомлено про підозру
60-річній жінці, які вчинила наругу над могилами військових Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора) у Києві, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"20 червня на території Аскольдової могили в м. Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка. Зловмисниця з хуліганських мотивів нанесла більше 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки. Правоохоронці у той же день розшукали жінку та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Жінці повідомлено про підозру за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України).
Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.
На могилах були зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.
Згодом підозрювану було затримано, нею виявилась 60-річна жінка. Їй призначили судово-психіатричну експертизу.
тоді справа набула розголосу...
а, які мотиви цієї жінки, ніхто не доводить...кажуть, що мовчить, а спеціалісти лише по походках і тому розпитати не можуть...
Ще трохи зачекайте
і роспропаганда почне її використовувати
Як мученицю "режиму"
Подібну роспропаганду
досі кацапія поширює, як націоналісти вбили польських дітей
і прив"язали їх до дерева
Насправді фото взято з польського підручника з психіатрії-
циганка Долінська з"їхала з глузду і також вбила своїх дітей.
Ідіоти вірять в кацапські байки.
Зачекайте, і кацапи скажуть,
що українці вбили її дітей, а
вона від цього здуріла
і помстилася.