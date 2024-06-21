РУС
Вандализм на могилах Да Винчи, Джуса и Петриченко: 60-летней женщине сообщено о подозрении

Жінці, яка пошкодила могили захисників у Києві, повідомлено про підозру

60-летней женщине, совершившей надругательство над могилами военных Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора) в Киеве, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"20 июня на территории Аскольдовой могилы в г. Киеве подозреваемая совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко. Злоумышленница из хулиганских побуждений нанесла более 20 ударов палкой по могилам защитников, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки. Правоохранители в тот же день разыскали женщину и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Женщине сообщено о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Ранее руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова сообщила, что неизвестные осквернили могилы трех погибших воинов на Аскольдовой могиле в столице.

На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и поврежден государственный флаг Украины.

Впоследствии подозреваемая была задержана, ею оказалась 60-летняя женщина. Ей назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Также смотрите: В Тернопольской области вандал повредил могилы погибших бойцов. ФОТО

Киев (25996) вандализм (612)
Топ комментарии
+15
Віддай їм Колю Тищенка , який учора на живого військового напав , відібравши у того немовля у колясці і одягнувши кайданки за сказане слово !
показать весь комментарий
21.06.2024 15:29 Ответить
+9
Щось дуже схоже на класичний мусорський розводняк із підставою бомжа/наркомана замість справжнього злочинц
показать весь комментарий
21.06.2024 15:08 Ответить
+9
або рашистка, або хотіла бабла в телеграмі. таких нажаль багато, бо м'які покарання.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:21 Ответить
Щось дуже схоже на класичний мусорський розводняк із підставою бомжа/наркомана замість справжнього злочинц
показать весь комментарий
21.06.2024 15:08 Ответить
або рашистка, або хотіла бабла в телеграмі. таких нажаль багато, бо м'які покарання.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:21 Ответить
отмажут , типа «дурочка з жовтою карткою»як БЕЗУГЛА , якою ЗеУБЛЮДКИ пользуются , коли треба замилити ЗРАДУ
показать весь комментарий
21.06.2024 16:20 Ответить
да рашиска яка живе на вулиці...... логіка желізна поліція займається ху...ю
показать весь комментарий
21.06.2024 16:50 Ответить
От в цьому і торба. Немає віри людям, які мають здійснювати охорону правопорядку. Може і справді вона, але знаючи наших мусорів - ніколи не можеш бути певним, бо наші правоохоронні органи і є часто найбільшими бандитами.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:21 Ответить
Відео де ця курва трощить могили теж підроблене?
показать весь комментарий
21.06.2024 15:24 Ответить
Відео не бачив, тож вибачайте, якщо що
показать весь комментарий
21.06.2024 17:42 Ответить
на видео с камеры наблюдения видно бабу
показать весь комментарий
21.06.2024 15:33 Ответить
і її по походці розпізнав той же спеціаліст-походочнік, що і riffmaster-a колись вичислив..
тоді справа набула розголосу...
а, які мотиви цієї жінки, ніхто не доводить...кажуть, що мовчить, а спеціалісти лише по походках і тому розпитати не можуть...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:04 Ответить
Точно, недавно цілий рейсовий автобус таких бомжів-наркоманів висадили перекрити трасу "Тернопіль-Львів"
показать весь комментарий
21.06.2024 16:30 Ответить
Віддати її побратимам загиблих та і годі, потихеньку. Вони мають право судити та виришувати її долю
показать весь комментарий
21.06.2024 15:25 Ответить
Віддай їм Колю Тищенка , який учора на живого військового напав , відібравши у того немовля у колясці і одягнувши кайданки за сказане слово !
показать весь комментарий
21.06.2024 15:29 Ответить
Стара ванда
показать весь комментарий
21.06.2024 15:27 Ответить
Вона хвора , там явно психічний розлад .
показать весь комментарий
21.06.2024 15:30 Ответить
Мабуть "подруга" оцих:
показать весь комментарий
21.06.2024 15:38 Ответить
і от таку шваль нашим хлопцям також доводиться захищати(((
показать весь комментарий
21.06.2024 15:32 Ответить
Народ хочет крови. Он всегда ее хочет.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:41 Ответить
Особливо москалячої. Є за що хотіти.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:40 Ответить
Ця чокнута вбила своїх двох дітей
Ще трохи зачекайте
і роспропаганда почне її використовувати
Як мученицю "режиму"
Подібну роспропаганду
досі кацапія поширює, як націоналісти вбили польських дітей
і прив"язали їх до дерева
Насправді фото взято з польського підручника з психіатрії-
циганка Долінська з"їхала з глузду і також вбила своїх дітей.
Ідіоти вірять в кацапські байки.
Зачекайте, і кацапи скажуть,
що українці вбили її дітей, а
вона від цього здуріла
і помстилася.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:53 Ответить
процес "виліковування" тупорилого нАріду мОже почне рухатися (принаймні на людському рівні, бо на печерне кривосуддя надії давно нема), коли чистоплюї-мазохісти під час Великої Війни перестануть блюрити дрібних пдрів-зрадників-мародерів і навпаки - блюрити усім відомих пдрів-зрадників-мародерів типу дермаків-татарових-рєзнікових-зєлєнскіх-арахнід-безумних-гидьманцевих...
показать весь комментарий
21.06.2024 16:05 Ответить
Зачем немолодая женщина производила акты вандализма?Явно ее москали подкупили.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:07 Ответить
Для такого "контингєнта" достатньо однієї пляшки дешевого шмурдяка.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:10 Ответить
Якщо вона не сповна розуму то її потрібно лікувати. А от хто використовує убогих людей для таких речей треба знайти і засудити до довічного. Тут без кацапсячих агентів не обійшлось.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:16 Ответить
Например -зер&мак использует МАРЬЯНКУ БЕЗМОЗГЛУЮ, как бультерьершу , которая согласна нести полную ахинею , ( вагнергейт) унижать и оскорблять Героев Украины Валерия Залужного других Воинов
показать весь комментарий
21.06.2024 16:28 Ответить
"Безмозгла" це підводна торпеда під командуванням Єрмака.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:32 Ответить
 
 