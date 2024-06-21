Вандализм на могилах Да Винчи, Джуса и Петриченко: 60-летней женщине сообщено о подозрении

60-летней женщине, совершившей надругательство над могилами военных Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора) в Киеве, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"20 июня на территории Аскольдовой могилы в г. Киеве подозреваемая совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко. Злоумышленница из хулиганских побуждений нанесла более 20 ударов палкой по могилам защитников, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки. Правоохранители в тот же день разыскали женщину и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Женщине сообщено о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Ранее руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова сообщила, что неизвестные осквернили могилы трех погибших воинов на Аскольдовой могиле в столице.

На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и поврежден государственный флаг Украины.

Впоследствии подозреваемая была задержана, ею оказалась 60-летняя женщина. Ей назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

