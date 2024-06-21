РУС
Надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко в Киеве: Задержанной женщине назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Затриманій в нарузі над могилами військових у Києві призначили судово-психіатричну експертизу

Подозреваемой 60-летней женщине в надругательстве над могилами военных Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора) в Киеве назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок в эфире телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По ее словам, задержанная мотивов своего поступка никак не объясняет.

У нас есть основания считать, учитывая ее поведение и поступок, который она совершила, что у нее есть определенные расстройства здоровья. Поэтому в рамках начатого уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит, является ли она вменяемой, осознавала ли она свои действия. По результатам этой экспертизы будет приниматься решение, направить ли обвинительный акт в суд, или это будут меры медицинского характера", - рассказала Страшок.

Пресс-секретарь отметила: если экспертиза признает женщину вменяемой, согласно действующему законодательству, ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Задержание женщины

Она уточнила, что уголовное производство в отношении женщины начато по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (Надругательство над могилой). Учитывая обстоятельства преступления, планируется переквалификация на ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой из хулиганских побуждений).

Злоумышленница находится в помещении Печерского управления полиции, где проходят первоочередные следственные действия. В ближайшее время ей сообщат о подозрении.

Представительница полиции добавила, что сотрудники Печерского управления полиции с помощью камер видеонаблюдения смогли установить, что к акту вандализма на могилах украинских военных Дмитрия Коцюбайло, Андрея Пильщикова и Павла Петриченко причастна 60-летняя уроженка Винницкой области, которая уже длительное время живет в Киеве.

Что предшествовало?

Ранее руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Вовки Да Винчі" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова сообщила, что неизвестные повредили могилы трех погибших воинов на Аскольдовой могиле в столице.

На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и поврежден государственный флаг Украины.

Автор: 

Киев (25996) Нацполиция (16703) вандализм (612)
Топ комментарии
+13
Та ні,прапор пошкодила,це не просто вандалізм чи ***********.Чи бажання поїсти тюремної каші.Це україноненависниця.А те що хвора,це факт,це видно
21.06.2024 09:15 Ответить
+12
Безугла вчиняє дії, подібні до цих, в масштабах країни. Коли її черга?
21.06.2024 09:21 Ответить
+3
Оце видно і був мотив. Потрапити в СІЗО де хоч годують...
21.06.2024 09:13 Ответить
Мабуть на почве украинофобии ее крыша и съехала на бекрень, зося космодемьянская какая-то, нафиг.
21.06.2024 09:36 Ответить
Може бути.Ностальгія за совком,до цього доводить
21.06.2024 12:56 Ответить
Ооо! Божевільною зараз зроблять!!! Чого саме ця падаль до могил Героїв приперлась?!!
21.06.2024 09:19 Ответить
Судячі з фото в якому вона лайні сидить - то там біполярка 100%.
21.06.2024 09:27 Ответить
Біполярка це маніакально-депресивний. А в неї шиза
21.06.2024 09:29 Ответить
І шо одне одному якось заважає?
21.06.2024 09:30 Ответить
Маніакально - депресивні плачуть - скачуть, плачуть - скачуть і так циклом. Шизофренія заставляє робити ідіотські вчинки. Голоси йому кажуть
21.06.2024 12:51 Ответить
Дві великі різниці. Як нежить і діарея
21.06.2024 12:53 Ответить
До речi, чи безмозгла, а чи й який другий зебiл зреагували з осудом подiбних аукцiй ?
21.06.2024 09:33 Ответить
безугла не мовчить, а ця за словами страшок ,,За її словами, затримана мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. Джерело:
до нас не доводять, яка у неї доля, рідні де чи не загинув хто останнім часом...
що для неї значить аскольдова могила чи не було подібних вчинків після поховання героїв крут?
все має значення
21.06.2024 10:17 Ответить
Кожному "божевільному" кацапу в Україні експертизу призначать? Може все таки кулю, не розділяючи фронт і тил?
21.06.2024 09:23 Ответить
Нема у потвори ніяких розладів, ціокомосознано робила, ZEлені, не намагайтесь зробити її непідсудною.
21.06.2024 09:24 Ответить
Та ну да, она же действовала не по принципу сруцкай рулетки, она же , тем более ночью, выискала могилы военных.
21.06.2024 09:27 Ответить
Вот так и поджигатель авто тупо молчит, чтобы лишнего не наговорить.ЗЫ... 7 лет + до полного выздоровления в дурдоме "Солнышко".
21.06.2024 09:25 Ответить
Нехай ота потвора сидить.
21.06.2024 09:26 Ответить
Закрийте цю потвору в божевільню і ставте над нею експерименти
21.06.2024 09:37 Ответить
шизофреничка вероятно.
22.06.2024 03:49 Ответить
 
 