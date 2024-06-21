Надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко в Киеве: Задержанной женщине назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Подозреваемой 60-летней женщине в надругательстве над могилами военных Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора) в Киеве назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок в эфире телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По ее словам, задержанная мотивов своего поступка никак не объясняет.

У нас есть основания считать, учитывая ее поведение и поступок, который она совершила, что у нее есть определенные расстройства здоровья. Поэтому в рамках начатого уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит, является ли она вменяемой, осознавала ли она свои действия. По результатам этой экспертизы будет приниматься решение, направить ли обвинительный акт в суд, или это будут меры медицинского характера", - рассказала Страшок.

Пресс-секретарь отметила: если экспертиза признает женщину вменяемой, согласно действующему законодательству, ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Задержание женщины

Она уточнила, что уголовное производство в отношении женщины начато по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (Надругательство над могилой). Учитывая обстоятельства преступления, планируется переквалификация на ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой из хулиганских побуждений).

Злоумышленница находится в помещении Печерского управления полиции, где проходят первоочередные следственные действия. В ближайшее время ей сообщат о подозрении.

Представительница полиции добавила, что сотрудники Печерского управления полиции с помощью камер видеонаблюдения смогли установить, что к акту вандализма на могилах украинских военных Дмитрия Коцюбайло, Андрея Пильщикова и Павла Петриченко причастна 60-летняя уроженка Винницкой области, которая уже длительное время живет в Киеве.

Что предшествовало?

Ранее руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Вовки Да Винчі" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова сообщила, что неизвестные повредили могилы трех погибших воинов на Аскольдовой могиле в столице.

На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и поврежден государственный флаг Украины.

