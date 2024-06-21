Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка у Києві: Затриманій жінці призначать судово-психіатричну експертизу

Підозрюваній 60-річній жінці в нарузі над могилами військових Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора) у Києві призначили судово-психіатричну експертизу. Їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в етері телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, затримана мотивів свого вчинку ніяк не пояснює.

У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії. За результатами цієї експертизи буде прийматися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру", - розповіла Страшок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жінка, яка вчинила наругу над могилами воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка, затримана у Києві, - прокуратура. ФОТО

Речниця зазначила: якщо експертиза визнає жінку осудною, згідно з чинним законодавством, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Затримання жінки

Вона уточнила, що кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою). Враховуючи обставини злочину, планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою з хуліганських спонукань).

Також зловмисниця перебуває в приміщенні Печерського управління поліції, де відбуваються першочергові слідчі дії. Найближчим часом їй повідомлять про підозру.

Читайте також: Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: Розпочато розслідування за фактом наруги. ФОТОрепортаж

Представниця поліції додала, що співробітники Печерського управління поліції за допомогою камер відеоспостереження змогли встановити, що до акту вандалізму на могилах українських військових Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка причетна 60-річна уродженка Вінниччини, яка вже тривалий час мешкає в Києві.

Що передувало?

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

На могилах були зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині вандал пошкодив могили загиблих бійців. ФОТО