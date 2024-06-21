УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини
5 146 20

Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка у Києві: Затриманій жінці призначать судово-психіатричну експертизу

Затриманій в нарузі над могилами військових у Києві призначили судово-психіатричну експертизу

Підозрюваній 60-річній жінці в нарузі над могилами військових Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора) у Києві призначили судово-психіатричну експертизу. Їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в етері телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

За її словами, затримана мотивів свого вчинку ніяк не пояснює.

У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії. За результатами цієї експертизи буде прийматися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру", - розповіла Страшок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жінка, яка вчинила наругу над могилами воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка, затримана у Києві, - прокуратура. ФОТО

Речниця зазначила: якщо експертиза визнає жінку осудною, згідно з чинним законодавством, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Затримання жінки

Вона уточнила, що кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою). Враховуючи обставини злочину, планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою з хуліганських спонукань).

Також зловмисниця перебуває в приміщенні Печерського управління поліції, де відбуваються першочергові слідчі дії. Найближчим часом їй повідомлять про підозру.

Читайте також: Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: Розпочато розслідування за фактом наруги. ФОТОрепортаж

Представниця поліції додала, що співробітники Печерського управління поліції за допомогою камер відеоспостереження змогли встановити, що до акту вандалізму на могилах українських військових Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка причетна 60-річна уродженка Вінниччини, яка вже тривалий час мешкає в Києві.

Що передувало?

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

На могилах були зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині вандал пошкодив могили загиблих бійців. ФОТО

Автор: 

Київ (20025) Нацполіція (15423) вандалізм (438)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Та ні,прапор пошкодила,це не просто вандалізм чи ***********.Чи бажання поїсти тюремної каші.Це україноненависниця.А те що хвора,це факт,це видно
показати весь коментар
21.06.2024 09:15 Відповісти
+12
Безугла вчиняє дії, подібні до цих, в масштабах країни. Коли її черга?
показати весь коментар
21.06.2024 09:21 Відповісти
+3
Оце видно і був мотив. Потрапити в СІЗО де хоч годують...
показати весь коментар
21.06.2024 09:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце видно і був мотив. Потрапити в СІЗО де хоч годують...
показати весь коментар
21.06.2024 09:13 Відповісти
Та ні,прапор пошкодила,це не просто вандалізм чи ***********.Чи бажання поїсти тюремної каші.Це україноненависниця.А те що хвора,це факт,це видно
показати весь коментар
21.06.2024 09:15 Відповісти
Мабуть на почве украинофобии ее крыша и съехала на бекрень, зося космодемьянская какая-то, нафиг.
показати весь коментар
21.06.2024 09:36 Відповісти
Може бути.Ностальгія за совком,до цього доводить
показати весь коментар
21.06.2024 12:56 Відповісти
Ооо! Божевільною зараз зроблять!!! Чого саме ця падаль до могил Героїв приперлась?!!
показати весь коментар
21.06.2024 09:19 Відповісти
Судячі з фото в якому вона лайні сидить - то там біполярка 100%.
показати весь коментар
21.06.2024 09:27 Відповісти
Біполярка це маніакально-депресивний. А в неї шиза
показати весь коментар
21.06.2024 09:29 Відповісти
І шо одне одному якось заважає?
показати весь коментар
21.06.2024 09:30 Відповісти
Маніакально - депресивні плачуть - скачуть, плачуть - скачуть і так циклом. Шизофренія заставляє робити ідіотські вчинки. Голоси йому кажуть
показати весь коментар
21.06.2024 12:51 Відповісти
Дві великі різниці. Як нежить і діарея
показати весь коментар
21.06.2024 12:53 Відповісти
Безугла вчиняє дії, подібні до цих, в масштабах країни. Коли її черга?
показати весь коментар
21.06.2024 09:21 Відповісти
До речi, чи безмозгла, а чи й який другий зебiл зреагували з осудом подiбних аукцiй ?
показати весь коментар
21.06.2024 09:33 Відповісти
безугла не мовчить, а ця за словами страшок ,,За її словами, затримана мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. Джерело:
до нас не доводять, яка у неї доля, рідні де чи не загинув хто останнім часом...
що для неї значить аскольдова могила чи не було подібних вчинків після поховання героїв крут?
все має значення
показати весь коментар
21.06.2024 10:17 Відповісти
Кожному "божевільному" кацапу в Україні експертизу призначать? Може все таки кулю, не розділяючи фронт і тил?
показати весь коментар
21.06.2024 09:23 Відповісти
Нема у потвори ніяких розладів, ціокомосознано робила, ZEлені, не намагайтесь зробити її непідсудною.
показати весь коментар
21.06.2024 09:24 Відповісти
Та ну да, она же действовала не по принципу сруцкай рулетки, она же , тем более ночью, выискала могилы военных.
показати весь коментар
21.06.2024 09:27 Відповісти
Вот так и поджигатель авто тупо молчит, чтобы лишнего не наговорить.ЗЫ... 7 лет + до полного выздоровления в дурдоме "Солнышко".
показати весь коментар
21.06.2024 09:25 Відповісти
Нехай ота потвора сидить.
показати весь коментар
21.06.2024 09:26 Відповісти
Закрийте цю потвору в божевільню і ставте над нею експерименти
показати весь коментар
21.06.2024 09:37 Відповісти
шизофреничка вероятно.
показати весь коментар
22.06.2024 03:49 Відповісти
 
 