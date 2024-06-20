УКР
Жінка, яка вчинила наругу над могилами воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка, затримана у Києві, - прокуратура. ФОТО

У Києві затримали 60-річну жінку, яка в ніч проти 20 травня вчинила погром на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Києва та Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що зараз щодо неї тривають першочергові слідчі дії.

Їй готують повідомлення про підозру. Деталі інциденту пообіцяли надати згодом.

Києві затримали 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: Розпочато розслідування за фактом наруги. ФОТОрепортаж

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Автор: 

Київ (20025) прокуратура (3732) вандалізм (438)
Топ коментарі
+44
Типова прибічниця "русского міра", нічого дивного, від слова зовсім.
20.06.2024 14:43 Відповісти
20.06.2024 14:43 Відповісти
+39
на гіляку запроданку !!!
20.06.2024 14:34 Відповісти
20.06.2024 14:34 Відповісти
+36
Ну не всі, не треба. І скільки зара тих, кому за 50 на передку. Мені 59, сам знаю скільки гівна від совка в головах мого покоління, однак на щастя багато тих, хто є Українцями. Шануймося!
20.06.2024 14:53 Відповісти
20.06.2024 14:53 Відповісти
https://misto.vn.ua/uncategorized/policiya-vzhe-zatrimala-v-odesi-zhinka-na-ploshhi-pidterlas-praporom-ukra%D1%97ni-video/ 60 років тут нідочого...Поліція вже затримала: в Одесі жінка на площі підтерлась прапором України (відео)
20.06.2024 20:04 Відповісти
20.06.2024 20:04 Відповісти
Донбасяні вони такі .....
Б'єш їх, вони задоволені, а коли робиш все по цивілізації з дотриманнях всіх прав, вони починають тебе зневажати, кацапська школа.
20.06.2024 18:49 Відповісти
20.06.2024 18:49 Відповісти
Тільки повісити її
20.06.2024 23:06 Відповісти
20.06.2024 23:06 Відповісти
Нікого не потрібно ні вішати ні бити. Відібрати пенсію українську і виперти за кордон в РФ без права повернення в Україну. Там таких наших вилупків ніхто не годує бо своїм їсти нічого
22.06.2024 03:44 Відповісти
22.06.2024 03:44 Відповісти
Вчинити так само як вчинив дідо Брежнєв з В'ячеславом Чорноволом після відбуття ув'язнення
22.06.2024 03:46 Відповісти
22.06.2024 03:46 Відповісти
дам поліцію справжню версію: якась сволота в телеграмі взяла замовлення за винагороду. потім, щоб не спалитись, знайшла цю жінку, та наняла її за бутилку
22.06.2024 19:34 Відповісти
22.06.2024 19:34 Відповісти
100%
23.06.2024 07:17 Відповісти
23.06.2024 07:17 Відповісти
Поки не передохнуть всі совки війна буде тривати.
23.06.2024 08:09 Відповісти
23.06.2024 08:09 Відповісти
Вчинки цієї моральної каліки нагадують дії Мар'яни Безуглої у Верховній Раді, що направлені на шкоду Україні
23.06.2024 10:09 Відповісти
23.06.2024 10:09 Відповісти
уютная берлога
23.06.2024 20:55 Відповісти
23.06.2024 20:55 Відповісти
Так, "красиво жить не запретишь" . Теж чомусь звернув увагу на бекграунд. Хоча наче одіта відносно нормально, майже інтелегенція!
24.06.2024 07:00 Відповісти
24.06.2024 07:00 Відповісти
12 !!!
24.06.2024 00:30 Відповісти
24.06.2024 00:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 