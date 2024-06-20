Жінка, яка вчинила наругу над могилами воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка, затримана у Києві, - прокуратура. ФОТО

У Києві затримали 60-річну жінку, яка в ніч проти 20 травня вчинила погром на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Києва та Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що зараз щодо неї тривають першочергові слідчі дії.

Їй готують повідомлення про підозру. Деталі інциденту пообіцяли надати згодом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: Розпочато розслідування за фактом наруги. ФОТОрепортаж

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.