Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: Розпочато розслідування за фактом наруги. ФОТОрепортаж

Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора).

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою. Наразі вживаємо заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину", - наголосила вона.

У пресслужбі Київської міської прокуратури заявили, що невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України. 

Жінка, яка пошкодила могили

"На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України. Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні. 

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

Топ коментарі
+17
женщина/девушка - це була тупа потворна баба, яка чомусь вирішила, що їй дозволено робити таку гидоту в нашій країні
показати весь коментар
20.06.2024 12:13 Відповісти
+13
База для найму кацапами бажаючих заробити будь-яким чином в Україні дуже велика.
Поки "правоохоронці" та населення будуть з ними цяцькатись, це не припиниться.
показати весь коментар
20.06.2024 12:06 Відповісти
+11
Не вистачає людей, треба ж бізнеси кришувати, бабок по ринках гоняти, от якби чисельність поліціі мільонів то двух збільшити, то тоді мабуть патруль іноді там і з"являвся б...
показати весь коментар
20.06.2024 12:03 Відповісти
Це діти, їм ще тільки по 25 рочків, ну перебрали пива, курнули щось, а в телеграмі дядько 100 рубликів пообіцяв, буває...
показати весь коментар
20.06.2024 11:58 Відповісти
Это была женщина/девушка судя по скрину с видео.
показати весь коментар
20.06.2024 12:00 Відповісти
женщина/девушка - це була тупа потворна баба, яка чомусь вирішила, що їй дозволено робити таку гидоту в нашій країні
показати весь коментар
20.06.2024 12:13 Відповісти
Про що ти болтаєш, росіянин?
показати весь коментар
20.06.2024 12:45 Відповісти
болтать будемо як гойду Гаазького педофіла владіміра путіна на шибениці
показати весь коментар
20.06.2024 12:52 Відповісти
Те, що раніше чи пізніше кацапські наймити спробують понівичити могили Українських Героїв, було зрозуміло від самого початку.

І треба було поставити стаціонарний пост для чергування.

Якщо керівництву МВС це було не зрозуміло, то нах у відставку...
Ці всі кримінальні провадження вже пох...
показати весь коментар
20.06.2024 11:59 Відповісти
Не вистачає людей, треба ж бізнеси кришувати, бабок по ринках гоняти, от якби чисельність поліціі мільонів то двух збільшити, то тоді мабуть патруль іноді там і з"являвся б...
показати весь коментар
20.06.2024 12:03 Відповісти
Лучше растяжку на ночь, чтобы утром было легче расследование проводить
показати весь коментар
20.06.2024 12:04 Відповісти
Вы сами можете за свой счет нанять частную охрану. И не только для этих могил но и для всех.
показати весь коментар
20.06.2024 12:38 Відповісти
1. Чому нема камер? Щоб вмикалися по датчику руху. Коштує фігню.
2. за публічне страчення. Спіймати та розірвати двома тракторами на Майдані. Або посадити на кіл.
3. Не зовсім розумію, чому Да Вінчі така дяка? Що й похований на Аскольдовій могилі в центрі Києва? Що він зробив такого, чого не зробили мої небесні побратими? Саме ми були усюди.
Донецький аеропорт. Київ в 2022. Ізюм в 2022. Терни в 2023-му. І зараз.
показати весь коментар
20.06.2024 12:05 Відповісти
Тракторів не треба !
Скликати толоку - самі впораємось !
👿👍
показати весь коментар
20.06.2024 12:30 Відповісти
Друже, щось Ви якийсь прямо садист))
показати весь коментар
20.06.2024 12:38 Відповісти
А все просто. У Да Вінчі була Михайлова яка працює на ОПу, у Джуса була Подоляк яка працює на ОПу, ну і Петриченко сам пахав на ОПу
показати весь коментар
20.06.2024 12:46 Відповісти
Хєрово. Той варіант, коли сам піду на все. Хоч сортири чистити в тому офісі президента. Але щоб за моїх небесних друзів згадали.
показати весь коментар
20.06.2024 13:14 Відповісти
Вибачте, а ви впевнені, що ваші небесні побратими воювали і загинули за публічні страти без суду і слідства
показати весь коментар
20.06.2024 13:14 Відповісти
Я тебе персонально можу стратити без суду та слідства.
показати весь коментар
20.06.2024 13:57 Відповісти
І багатьо ти вже стратив в інтернетах, мамкин обісраний каратель?
показати весь коментар
20.06.2024 18:48 Відповісти
Це було смішно. 20 місяців. В сірій зоні. Не в червоній, саме в сірій. Старий майже інвалід, але скоро поїду знову.

А ти?
показати весь коментар
20.06.2024 19:14 Відповісти
Але а я не фашист, я не вбиваю людей
показати весь коментар
20.06.2024 19:47 Відповісти
Ти, гнида, з себе юриста корчиш? Знаєш, на чому закінчується твоє право? На кінчику ножа. На кулі 5.45 чи любого іншого калібру.
показати весь коментар
20.06.2024 19:17 Відповісти
Дуже цікаво, але насправді покуй.
показати весь коментар
20.06.2024 19:48 Відповісти
Зміни обісцяні колготки, підор.
показати весь коментар
20.06.2024 20:45 Відповісти
Хочеш, тобі в рота насцю? підорасина срана
показати весь коментар
20.06.2024 21:21 Відповісти
не просто підор, але ще й збоченець. Капєц. Звідки ви такі беретеся?
показати весь коментар
20.06.2024 23:04 Відповісти
База для найму кацапами бажаючих заробити будь-яким чином в Україні дуже велика.
Поки "правоохоронці" та населення будуть з ними цяцькатись, це не припиниться.
показати весь коментар
20.06.2024 12:06 Відповісти
Цю курву забити в дерев'яний ящик і закопати живцем. Десь на скотомогильнику. З тими бридкими грішми, які кацапи їй заплатили.
І відео "...погрЄбЄнія" викласти в мережу, щоб будь-який виродок знав що з ним буде за такі дії.
показати весь коментар
20.06.2024 12:20 Відповісти
Класна ідея. Моя пропозиція з саджанням на кіл відкладається.
показати весь коментар
20.06.2024 12:24 Відповісти
Ні цю курву треба спровадити рашку. Вона там нікому не потрібна. Там таких придурків своїх вистачає. Буде проситися назад бо тільки в Україні на неї звертали увагу
показати весь коментар
20.06.2024 12:50 Відповісти
Вибачте, а якщо завтра виявиться, що ця особа психічно хвора і не могла себе контролювати з медичних показань, можна ми вас тоді закопаємо замість неї?
показати весь коментар
20.06.2024 13:19 Відповісти
Два дні тому у одному з райцентрів Черкащини психічно хвора особа , яка до того убила власну матір та бабусю , відрубавши обом голови , напала у центрі міста на дівчину і почала її душити . Перехожі зуміли відбити жертву у нападника та визвали поліцію , поліцейські побачивши нападника навіть не забрали його у відділок , " бо він психічно хворий " (( Не бажаєте побувати на місці матері отого придурка , якого згідно до нового законодавства немає навіть куди зачинити ?((
показати весь коментар
20.06.2024 15:00 Відповісти
Часи складні ,ментальні розлади .
показати весь коментар
20.06.2024 12:22 Відповісти
По такой записи легко бы нашли даже товарищи полисмены в Тимбукту.
показати весь коментар
20.06.2024 12:27 Відповісти
Зростає імовірність дефолту України найближчим часом.
Це означає, що багато хто втратить роботу і соціальні виплати.
Значить, різко зросте кількість тих, кому гостро потрібні гроші. Не важливо, від кого, за що і скільки.
Русня це знає і вже зараз напрацьовує механізми.
Пани європейці, якщо читаєте.
Ці технології проходять тестування просто зараз. Коли вони будуть відлагоджені, то неодмінно застосовуватимуться по всій Європі. Араби радо влаштують подібне хоч і за п'ять баксів.
показати весь коментар
20.06.2024 12:37 Відповісти
Пане Денісе, Вам знову не видали по рецепту антидепресанти. Вам треба лікуватися стаціонарно - Ви за це в курсі?
показати весь коментар
20.06.2024 12:40 Відповісти
А по суті?

Україні також відмовили у списанні великого боргу.
Два і два скласти можете?
показати весь коментар
20.06.2024 14:44 Відповісти
Выслать ее в Донбабве. Пусть там живёт.
показати весь коментар
20.06.2024 12:57 Відповісти
Для початку за вчинення злочину ця істота повинна понести покарання по відповідній статті, а потім вже і "бєлим лєбєдєм в радния *****".
За цей злочин передбачається таке покарання:
Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над тілом (останками, прахом) померлого або над урною з прахом померлого, а також незаконне заволодіння тілом (останками, прахом) померлого, урною з прахом померлого, предметами, що знаходяться на (в) могилі, в іншому місці поховання, на тілі (останках, прахові) померлого, -

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на термін до трьох років, або обмеженням волі на термін до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.
показати весь коментар
20.06.2024 13:10 Відповісти
Таких треба висилати в ДНР-ЛНР. Вони хотіли цього то хай живуть там.
показати весь коментар
20.06.2024 14:03 Відповісти
Якщо справа дійде до суду , то там сердобольні судді ту суку іще і чайком напоять , а потім з миром відпустять .
показати весь коментар
20.06.2024 15:02 Відповісти
Яка ганьба! Держава не може захистити ні живих героїв на передовій, ні мертвих в тилу !
показати весь коментар
20.06.2024 13:11 Відповісти
Щось ми вже давно не чули про цю потвору *********...ось і почули...а все це дуже схоже на банальну провокацію.
показати весь коментар
20.06.2024 13:11 Відповісти
потвора, це ти, гнида кацапська)
показати весь коментар
20.06.2024 13:29 Відповісти
"У нас розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою. Наразі вживаємо заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину"
----------------------------------------------------------
Не за цією статтею треба розслідувати. Ст. 111 КК: "Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої."
Щоб бажаючі заробити 500 грн в Телеграмі за спалену машину або понівечену могилу мали це на увазі.
показати весь коментар
20.06.2024 14:02 Відповісти
Типова переселенка з донбабве! Скоро знайдуть... Можливо в Тисі...
показати весь коментар
20.06.2024 14:08 Відповісти
До Тиси цю суку ще везти? Притопити в відстійнику в Бортничах.
показати весь коментар
20.06.2024 20:59 Відповісти
яка приємна новина - вороги українського народу бояться навіть мертвих,за живих навіть думати не сміють.показово сере в штани кацапка.
показати весь коментар
20.06.2024 14:15 Відповісти
 
 