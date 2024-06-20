Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: Розпочато розслідування за фактом наруги. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора).

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою. Наразі вживаємо заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину", - наголосила вона.

У пресслужбі Київської міської прокуратури заявили, що невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України.

"На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України. Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

