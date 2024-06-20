Вандалізм на могилах Да Вінчі, Джуса та Петриченка: Розпочато розслідування за фактом наруги. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора).
Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою. Наразі вживаємо заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину", - наголосила вона.
У пресслужбі Київської міської прокуратури заявили, що невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України.
"На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України. Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.
женщина/девушка- це була тупа потворна баба, яка чомусь вирішила, що їй дозволено робити таку гидоту в нашій країні
І треба було поставити стаціонарний пост для чергування.
Якщо керівництву МВС це було не зрозуміло, то нах у відставку...
Ці всі кримінальні провадження вже пох...
2. за публічне страчення. Спіймати та розірвати двома тракторами на Майдані. Або посадити на кіл.
3. Не зовсім розумію, чому Да Вінчі така дяка? Що й похований на Аскольдовій могилі в центрі Києва? Що він зробив такого, чого не зробили мої небесні побратими? Саме ми були усюди.
Донецький аеропорт. Київ в 2022. Ізюм в 2022. Терни в 2023-му. І зараз.
Скликати толоку - самі впораємось !
👿👍
А ти?
Поки "правоохоронці" та населення будуть з ними цяцькатись, це не припиниться.
І відео "...погрЄбЄнія" викласти в мережу, щоб будь-який виродок знав що з ним буде за такі дії.
Це означає, що багато хто втратить роботу і соціальні виплати.
Значить, різко зросте кількість тих, кому гостро потрібні гроші. Не важливо, від кого, за що і скільки.
Русня це знає і вже зараз напрацьовує механізми.
Пани європейці, якщо читаєте.
Ці технології проходять тестування просто зараз. Коли вони будуть відлагоджені, то неодмінно застосовуватимуться по всій Європі. Араби радо влаштують подібне хоч і за п'ять баксів.
Україні також відмовили у списанні великого боргу.
Два і два скласти можете?
За цей злочин передбачається таке покарання:
Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над тілом (останками, прахом) померлого або над урною з прахом померлого, а також незаконне заволодіння тілом (останками, прахом) померлого, урною з прахом померлого, предметами, що знаходяться на (в) могилі, в іншому місці поховання, на тілі (останках, прахові) померлого, -
караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на термін до трьох років, або обмеженням волі на термін до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.
----------------------------------------------------------
Не за цією статтею треба розслідувати. Ст. 111 КК: "Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої."
Щоб бажаючі заробити 500 грн в Телеграмі за спалену машину або понівечену могилу мали це на увазі.