Женщину, совершившую надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко, поместили в психбольницу

60-летнюю женщину, которая на Аскольдовой могиле в Киеве изуродовала могилы павших Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора), поместили в психбольницу.

Об этом рассказали в Киевской городской прокуратуре в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в психиатрической больнице женщина, которая совершила надругательство над могилами погибших за Украину защитников, будет находиться 60 суток - до 19 августа.

Прокуроры подали в суд ходатайство, чтобы подозреваемую в акте вандализма поместили в учреждение по оказанию психиатрической помощи.

"По ходатайству следователя, согласованного прокурором, Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней", - рассказали в прокуратуре.

Что предшествовало?

Утром 20 июня руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова сообщила, что неизвестные повредили могилы трех погибших воинов на Аскольдовой могиле в столице.

На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Впоследствии в Киеве задержали задержали 60-летнюю женщину, которая в ночь на 20 мая совершила погром на могилах погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора). После чего женщине назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

