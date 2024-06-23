РУС
Женщину, совершившую надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко, поместили в психбольницу

60-летнюю женщину, которая на Аскольдовой могиле в Киеве изуродовала могилы павших Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора), поместили в психбольницу.

Об этом рассказали в Киевской городской прокуратуре в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в психиатрической больнице женщина, которая совершила надругательство над могилами погибших за Украину защитников, будет находиться 60 суток - до 19 августа.

Прокуроры подали в суд ходатайство, чтобы подозреваемую в акте вандализма поместили в учреждение по оказанию психиатрической помощи.

"По ходатайству следователя, согласованного прокурором, Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней", - рассказали в прокуратуре.

Что предшествовало?

Утром 20 июня руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова сообщила, что неизвестные повредили могилы трех погибших воинов на Аскольдовой могиле в столице.

На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Впоследствии в Киеве задержали задержали 60-летнюю женщину, которая в ночь на 20 мая совершила погром на могилах погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора). После чего женщине назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

+29
Вона психічно здорова просто за рузкіх. Недавно дід напав був в Києві сказав що "треба вас украіноязічніх уничтожіть", багато хто перейшов на російську. А наше ясне сонечно Подоляк на ній дає інтервю. Це все початок реваншу і скоро україномовних убиватимуть на вулиці а військовий саджатимуть в тюрми, бо це робиться ціленаправлено
23.06.2024 16:49 Ответить
+17
А того хто її використав шукають, чи ні? Чи взагалі така версія навіть не розглядалась?
23.06.2024 16:49 Ответить
+14
Не завадило б до неї "за компанію" помістити і колю каклєту. Буде гарна пара.
23.06.2024 16:55 Ответить
Вона психічно здорова просто за рузкіх. Недавно дід напав був в Києві сказав що "треба вас украіноязічніх уничтожіть", багато хто перейшов на російську. А наше ясне сонечно Подоляк на ній дає інтервю. Це все початок реваншу і скоро україномовних убиватимуть на вулиці а військовий саджатимуть в тюрми, бо це робиться ціленаправлено
23.06.2024 16:49 Ответить
Не мели дурниць.
23.06.2024 16:50 Ответить
А як, по твоєму, виглядала російська окупація України, що почалася 100 років назад? А як зараз живуть україномовні на окупованих росіянами територіях?
23.06.2024 17:45 Ответить
Оккупация Украины началась в 1654 году. И есть длинный список закладов которые утворили кацапы за эти 300 лет. Но ни разу там не упомянуто использование психбольных дурачков
23.06.2024 18:28 Ответить
Гугл - "Закінчилася історія Запорозької Січі у 1775 році - коли фортеця запорожців була зруйнована царським військом"...не російським, а царським...рассія ніпрічьом...
23.06.2024 18:44 Ответить
Закончилась история Сечи, так. А началась оккупация казламордыми Украины в 1654 году, когда по договору с пьянчугой клятвопреступником Хмелем в городах Украины стали размещаться кацапские гарнизоны.
23.06.2024 20:07 Ответить
Я до того що, є Армія - є Держава, нема Армії - нема Держави.
23.06.2024 20:46 Ответить
Сумніваюсь, що вона психічно хворі, дуже вибірково підходила до руйнування могил, не всіх підряд,а цілком конкретних.
23.06.2024 19:39 Ответить
не позорься.
23.06.2024 16:59 Ответить
А того хто її використав шукають, чи ні? Чи взагалі така версія навіть не розглядалась?
23.06.2024 16:49 Ответить
а що там шукати, лічно путін їй телеграму написав, що і де треба зробити, щоб Україна програла.
23.06.2024 17:01 Ответить
Яку телеграму? І хто такий путін?
23.06.2024 17:56 Ответить
путін - той хто її використав. звичайну телеграму.
23.06.2024 17:59 Ответить
Звичайну телеграму їй листоноша приніс додому за підписом якогось путіна?
23.06.2024 18:30 Ответить
Про Телеграм не чув?
23.06.2024 18:45 Ответить
так, звісно. це ж дурка.
23.06.2024 19:04 Ответить
якийсь Абдулла з телеграма, з яким нещодавно познайомилася.
23.06.2024 17:03 Ответить
Ну якщо вона спілкується у месенджері то не така вона вже й дурна. Буде відповідати.
23.06.2024 17:53 Ответить
Бо дійсно її хтось таки надоумив на такий крок..але жінку- в психушку і кінці в воду...а через два місяці ніхто й не згадає про цю подію...
23.06.2024 17:17 Ответить
Причому українським платникам податків весь цей час їх ще й утримати доведеться. не здивуюсь,якщо після виходу, знов піде громити могил українських воїнів
23.06.2024 19:42 Ответить
Не можна вийти на самих себе!
24.06.2024 12:07 Ответить
Лікувальну трепанацію черепа...
23.06.2024 16:49 Ответить
А треба було до тюрьми!!!

Ніякоі толерантності до зрадників!
23.06.2024 16:52 Ответить
ти теж з дурки пишеш, тільки з американської.
23.06.2024 17:02 Ответить
Так цей американський "патріот " вже всіх на "цензорі" своїми коментами задовбав .
23.06.2024 19:30 Ответить
Уся Зе влада зрадники, та що українці їх любить цих ЗЕвиродків.
23.06.2024 17:19 Ответить
Їй 60, Чорновілу 60 та Да Вінчі їм чимось завадив. Збіг?
23.06.2024 16:52 Ответить
Гена , ти ДЕГЕГЕРАТ ? Яким боком , Чорновол( якому 60 р) до ЗЕЗРАДНИКІВ ? Які не в змозі забезпечити охорону і знайти замовників , які зкоорденували дії цієї мразотниці!
23.06.2024 16:58 Ответить
так само і я вважаю.
Тарасик нині - типова вишивата, але щоб мститися таким чином Маліні через покійного - це не про нього...
23.06.2024 18:48 Ответить
Закордонна Віко, твій Тарасик-ригозрадник, що спаскудив фамілію свого славетного батька, справжнього Українця.
23.06.2024 22:34 Ответить
Нехай там і загниє паскуда !
23.06.2024 16:52 Ответить
ЗеСволота поплічницю сховали ! Якого біса вирішили , що вона самошедша , а якщо навіть так , вона не в змозі була що саме на ці могили треба напасти, мав бути замовник , який вимусив її Чому не вишукують , хто Цє ?
23.06.2024 16:53 Ответить
також вважаю, що її "надоумили"...
23.06.2024 16:58 Ответить
Не завадило б до неї "за компанію" помістити і колю каклєту. Буде гарна пара.
23.06.2024 16:55 Ответить
Ще безуглу з третяковою до них!
23.06.2024 17:14 Ответить
А я нічого про лікування не казала..то як місце тимчасового утримання..щоб людей на вулиці не покусала..
23.06.2024 17:26 Ответить
А про Безмозглу , забули? Але всі ці дрібні щавки ,гавкають і викабеліються тільки по команді :»ГОЛОС « , « ФАС» з банкової братка з 90-х ермака ,підручного Тадеева
23.06.2024 19:51 Ответить
34 хромосомних всіх треба на Кульпарківську
23.06.2024 16:59 Ответить
Странно еще ни разу не видел психов которые бы просто пришли и навели порядок на кладбище.
23.06.2024 17:00 Ответить
А тут ця пані чомусь "випадково" вибрала саме ці поховання Героїв...щось поліція таки не хоче афішувати...
23.06.2024 17:19 Ответить
Ой - скільки "вереску"!!! А висновків прихіатричної експертизи дочекаться не думали? Вчора вийшов з магазину і жінка років 50-ти (у чорному жилеті з написом "Поліція" і такій же "бейсболці"" тут же на ґанку оголосила мені що я не маю права оголошувать війну і заборонила мені це робить! Я лише очі витріщив!
23.06.2024 17:01 Ответить
Раз нічого не вдіяли, мабуть сподобалася мілфа в образі
23.06.2024 17:04 Ответить
А що треба було робить? Спочатку розгубився Поки прокрутив у голові почуте - вона пішла Доганять? Поряд малі внучата стоять Кидать їх і бігти ловить?
23.06.2024 17:23 Ответить
так а що вам не сподобалося? що вам заборонили оголошувати війну?
23.06.2024 17:43 Ответить
Ага!
23.06.2024 17:47 Ответить
23.06.2024 17:47 Ответить
Бу-га-га-га-а.
23.06.2024 17:55 Ответить
поплічники медведчука, портнова, новинського нікуди не ділися!
кацапська секта, не заборонена.
у всіх державних інститутах, агенти фсб.
президентом вважається, зе!поц, що не вміє рахувати до п'яти.
країною керує антимайдан.
23.06.2024 17:02 Ответить
Всі вірно , але зе далеко не поц , собі в офшори мільярди перераховувати !
23.06.2024 19:55 Ответить
Так сама ідея "сруцького миру" могла зародитися тільки в пацієнтів психлікарні.
23.06.2024 17:04 Ответить
Краще б ви туди Безуглу помістили, більше користі було би.
23.06.2024 17:05 Ответить
Напевно багато людей за останні роки зійшли з розуму.
23.06.2024 17:05 Ответить
73 % в 2019 схоже точно...частково ..
23.06.2024 17:21 Ответить
То що , всі зрадники - це псіхично хворі? То комусь при діючий владі вигідно "своїх" прикривати.
23.06.2024 17:10 Ответить
В ссср психічно хворим вважався кожен, хто боровся за справедливість, наприклад.
23.06.2024 19:39 Ответить
Яка лікарня?@?,держак від шухлв в дирку і на .
23.06.2024 17:23 Ответить
Хву... най плiснява там бавиться.
23.06.2024 17:40 Ответить
Не пойму ее в психбольницу - на обследование, чи уже вердикт? Ваапше-та, какая разница, до сентября лiки зроблять свою справу. Навiть якщо вона й кидалася придуравошною, тепер це не буде мати нiякого сенсу... Через рiк-два, не буде нiкого впiзнавати, навiть себе у дзеркалi. Так що братья и сестры, узбагойтесь , забыли о дурочке.
23.06.2024 17:39 Ответить
Не набридло паклюжити українську мову кацапосвинським суржиком ?
23.06.2024 22:39 Ответить
смiх-смiхом , а ковiд свое зробив - вивiв ворогiв iз пiдпiлля
23.06.2024 17:53 Ответить
Бажано, щоб не затягнути в часі, і з отими слугами та катлєтами і безумними… від приблуд95.
Перебування їх на свободі, вартує життя Українців з 2019 року!!
Там же принцип їх набору, був відсутній…
Яке їхало, таких і здибало! Єрмак з Разумковим та шифери-недоСрельонні, можуть це підтвердити, поки, як свідки…
23.06.2024 18:05 Ответить
Її забрали з того смітника. Та вона в ''дурці'' буде ніби на курорті
23.06.2024 18:20 Ответить
Ее нужно гуманно усыпить, а не тратить деньги налогоплательщиков на отдых прокацапленной курвы.
23.06.2024 18:23 Ответить
Вона не дурна, а хитра. Тепер на старість має житло, харчування та догляд. Безкоштовно!
23.06.2024 18:37 Ответить
...а шо, в "країні мрій" Зєлєнскага вже правоохоронна система визначає психічний стан злочинців?
сам Зеленський згодом також виявиться неосудний і не відповідатиме за усі свої, з бандою-зрадників мародерів, злочинні "приколи"?
23.06.2024 18:53 Ответить
Повісити злочин на психічно хвору людину.
Банально.
23.06.2024 19:02 Ответить
Да зомбированных там не вылечивают. А если бы порушили надгробия её родителей- она бы поняла свою вину?
23.06.2024 21:16 Ответить
І ти врятували підкацапну тварюку від кримінальної відповідальності. Через 2 місяці та колаборантка вийде з жовтим білетом і буде працювати на фашистів легально.. мовляв а що з дурної взяти?
23.06.2024 21:30 Ответить
И шо, нельзя было ее при задержании за попытку бегства или нападения? Вот из-за таких и ***** напало, а всякие ********, трухановы, шуфричи с дерьмаками почему-то живы.
23.06.2024 22:12 Ответить
Ага. То, виходить, ця стара бл@дь місяць поваляється на дурці, посидить на безкоштовній дієті, а далі - нахій додому. Аби знову нівечила могили.
Я не здивуюсь, якщо тепер саме так і будуть відмазуватися лаптєлапі потвори.
23.06.2024 22:16 Ответить
Тобто, Червінському за висмоктаним із зеленого прутня обвинуваченням - буцигарня, а любительниці "масковскава міра" - відпочинок у дурці 60 днів, потім визнають неосудною і відпустять додому, приймати Галоперидол?
23.06.2024 22:52 Ответить
При Совку було "лікування" в дурці і косіння на дурку,а вона з тих часів.
Якщо перше,то Банкова її ще десь використає. Якщо косить,то Банкова її відмаже,тому що без їхніх підарів там не обійшлось.
23.06.2024 23:25 Ответить
ДЯКУЄМО, ДЯКУЄМО за медичну реформу,завдяки якій сотні або тисячі неадекватних людей шаряться по простору держави. І що в них в голові, ніхто не знає. І що від них чекати, також ніхто не знає. Всі поступово сходять з розуму.
24.06.2024 00:26 Ответить
Чого тут сперечатися? Усе кацапське тре винищувати під корінь! Одне тільки те, що на зомбомарафоні на слогани/вітання "Слава Україні, Героям слава!" табу наклали чого варте. Державою керують або відверті зрадники, або той, хто просто не любить свою країну.
24.06.2024 08:16 Ответить
 
 