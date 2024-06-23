Женщину, совершившую надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко, поместили в психбольницу
60-летнюю женщину, которая на Аскольдовой могиле в Киеве изуродовала могилы павших Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора), поместили в психбольницу.
Об этом рассказали в Киевской городской прокуратуре в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в психиатрической больнице женщина, которая совершила надругательство над могилами погибших за Украину защитников, будет находиться 60 суток - до 19 августа.
Прокуроры подали в суд ходатайство, чтобы подозреваемую в акте вандализма поместили в учреждение по оказанию психиатрической помощи.
"По ходатайству следователя, согласованного прокурором, Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней", - рассказали в прокуратуре.
Что предшествовало?
Утром 20 июня руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова сообщила, что неизвестные повредили могилы трех погибших воинов на Аскольдовой могиле в столице.
На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.
Впоследствии в Киеве задержали задержали 60-летнюю женщину, которая в ночь на 20 мая совершила погром на могилах погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора). После чего женщине назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
Ніякоі толерантності до зрадників!
Тарасик нині - типова вишивата, але щоб мститися таким чином Маліні через покійного - це не про нього...
кацапська секта, не заборонена.
у всіх державних інститутах, агенти фсб.
президентом вважається, зе!поц, що не вміє рахувати до п'яти.
країною керує антимайдан.
Перебування їх на свободі, вартує життя Українців з 2019 року!!
Там же принцип їх набору, був відсутній…
Яке їхало, таких і здибало! Єрмак з Разумковим та шифери-недоСрельонні, можуть це підтвердити, поки, як свідки…
сам Зеленський згодом також виявиться неосудний і не відповідатиме за усі свої, з бандою-зрадників мародерів, злочинні "приколи"?
Банально.
Я не здивуюсь, якщо тепер саме так і будуть відмазуватися лаптєлапі потвори.
Якщо перше,то Банкова її ще десь використає. Якщо косить,то Банкова її відмаже,тому що без їхніх підарів там не обійшлось.