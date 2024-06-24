Після відставки Кубракова і Найєма ямковий ремонт доріг на Вінниччині обійдеться втричі дорожче, ніж на Житомирщині: переплата - 487 млн грн, - "Наші гроші"

Після звільнення Кубракова і Найєма у дорожнє будівництво повернулися схеми "Великого будівництва". У одному з тендерів - 487 млн грн потенційної переплати.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Схеми повертаються

"Ми "вітаємо" Офіс президента з відновленням корупційних заточок на відбудові. На першому ж схематозі - 487 млн грн потенційної переплати. Після того, як звільнили Кубракова/Наєма - у дорожні тендери одразу повернулись заточки "Великого будівництва", - наголошує Шабунін.

За його словами, йдеться про три закупівлі на утримання доріг Вінницької області на 10,5 млрд грн, які минулого тижня були злиті "Автостраді" Шкіля з мізерною 3% знижкою.

"Для порівняння, у травні на аналогічному тендері у Житомирській області (але без корупційної заточки) та ж "Автострада" була змушена опуститися в ціні на 45%.

Скільки ми переплачуємо?

В результаті за, наприклад, ремонт вибоїн на Житомирщині ми заплатимо 432 грн за м2, а на схематозному вінницькому тендері - вже 1 184 грн", - пише голова ЦПК та додає, що потенційна переплата лише на цій послузі становить 487 млн грн. Це - 2700 Мавіків з тепловізорами.

Детальніше про схему розповідає видання "Наші гроші".

Як зазначається, з 15 по 22 червня в системі "Прозорро" оприлюднено 59 тис повідомлень про закупівлі на 24,82 млрд грн.

Символізм зашкалює. Після того як Зеленський з Єрмаком звільнили Кубракова та перетворили на хромих качок керівників Держвідновлення - у дорожні тендери миттєво повернулись практики старого недоброго "Укравтодору".

"Йдеться про три підряди на експлуатаційне утримання доріг Вінницької області на 10,5 мільярдів гривень, які минулого тижня були злиті в одні руки компанії "Автострада" Максима Шкіля (2,84 млрд грн, 3,80 млрд грн, 3,91 млрд грн). Угоди по ним були укладені 14 червня, після того як керівник Держвідновлення Мустафа Найем та його заступники написали заяви про відставку", - зазначає видання.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області застосувала заточку, яка була впровадження "Укравтодором" ще під час Великого будівництва. Замовник вимагав аби учасники тендеру мали річний дохід за минулий рік у розмірі не менше 99% від розміру нинішньої закупівлі.

Один з учасників ринку вказав замовнику:

Проте очікувана вартість закупівлі розрахована на 36 місяців, а не на один рік. Ставивши такий високий відсоток, ви потенційно відсіюєте учасників, які могли б виконувати дані роботи, залишаючи лише певне коло учасників".

Тобто було б хоча більш-менш справедливо, якби замовник вимагав забезпечення у розмірі 1/3 від очікуваної ціни трирічної закупівлі. Але Вінницька служба відповіла, що закон дозволяє вимагати взагалі 100% від розміру всієї закупівлі на скільки б років вона не була розрахована. А оскільки 99 менше від 100, то порушень з його боку немає. І йти на зустріч конкуренції він не буде.

"Автострада" забрала підряди з 3-відсотковою знижкою від очікуваної ціни

В результаті на всі три тендери подала пропозиція тільки одна "Автострада", яка і забрала підряди з невеличкою 3-відсотковою знижкою від очікуваної ціни. Жодна місцева компанія та державний облавтодор не могли претендувати на ці підряди через відсутність річного доходу у розмірі 3 млрд грн. А загальноукраїнські гегемони не захотіли заходити на цей тендер через те, що "Автострада" багато років поспіль веде діяльність у Вінницькій області, а всім іншим довелось би перевозити сюди техніку і організовувати тут свої виробничі бази.

Знищення конкуренції логічно відобразилось на ціні експлуатаційних послуг. Покажемо це на прикладі іншої закупівлі, яку "Автострада" виграла ще при "живих" Кубракову і Найємі всього місяць тому.

У травні "Автострада" виграла аналогічний тендер на експлуатаційне утримання доріг на Житомирщині. У цьому випадку замовник подробив область на менші ділянки, відповідно очікувана ціна тендеру була втричі меншою від вінницького випадку – 1,08 млрд грн. Також замовник встановив вимогу щодо фінансової спроможності у розмірі 30% від очікуваної ціни трирічної закупівлі. Що якраз і відповідало принципу "рік на рік". Відтак в торгах взяли участь три фірми - окрім велетенських "Автостради" і "Онуру" також була місцева компанія ПП "Автомагістраль".

Через конкуренцію між трьома учасникам вартість трирічного контракту впала на 45% - з мільярда до 596 млн грн. І це відобразилось на прайсі. Одна з найзатребуваніших послуг "ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2 при товщині шару до 50 мм" на Житомирщині коштувала 432 гривні за квадратний метр. А в вінницькому тендері вже втричі дорожче - 1 184 гривні.

Різниця між житомирським і вінницьким прайсом на цю послугу становить 752 гривні за квадратний метр. Якщо "Автострада" отримає повне замовлення на цю послугу, то за три роки Вінницька служба заплатить фірмі по всім трьом контрактам за неї 768 млн грн. А якби ця послуга оплачувалась по житомирському прайсу, то заплатили б лише 281 млн грн. Тобто потенційна переплата становить 487 млн грн лише на латанні асфальтного покриття товщиною до 5 сантиметрів при розмірі вибоїни до 1 квадратного метра. А це лише одна з кількох сотень позицій у контрактах на експлуатаційне утримання доріг Вінницької області на 10,5 млрд грн.

Службу відновлення у Житомирській області очолює Сергій Носов. Це батько колишнього адвоката компанії "Міллер". Співзасновником юрфірми є Масі Найєм, брат Мустафи Найєма, який очолював Держвідновлення з початку 2023 по 18 червня 2024 року.

Службу відновлення у Вінницькій області очолює Ігор Жебелев. Він був призначений керівником в 2021 році під час "Великого будівництва", координатором якого називав себе Юрій Голик.

Юрій Голик впродовж останніх років отримував інформацію про кримінальне провадження НАБУ щодо "Великого будівництва" від радника Офісу президента бізнесмена Георгія Біркадзе.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу щодо зливів в НАБУ. Через скандал був відсторонений від службових обов’язків перший замголови НАБУ Гізо Углава.