После отставки Кубракова и Найема ямочный ремонт дорог в Винницкой области обойдется втрое дороже, чем в Житомирской области: переплата - 487 млн ​​грн, - "Наши деньги"

После увольнения Кубракова и Найема в дорожное строительство вернулись схемы "Большого строительства". В одном из тендеров - 487 млн грн потенциальной переплаты.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Схемы возвращаются

"Мы "поздравляем" Офис президента с возобновлением коррупционных заточек на восстановлении. На первом же схематозе - 487 млн грн потенциальной переплаты. После того, как уволили Кубракова/Наема - в дорожные тендеры сразу вернулись заточки "Большого строительства", - отмечает Шабунин.

По его словам, речь идет о трех закупках на содержание дорог Винницкой области на 10,5 млрд грн, которые на прошлой неделе были слиты "Автостраде" Шкиля с мизерной 3% скидкой.

"Для сравнения, в мае на аналогичном тендере в Житомирской области (но без коррупционной заточки) та же "Автострада" была вынуждена опуститься в цене на 45%.

Сколько мы переплачиваем?

В результате за, например, ремонт выбоин на Житомирщине мы заплатим 432 грн за м2, а на схематозном винницком тендере - уже 1 184 грн", - пишет глава ЦПК и добавляет, что потенциальная переплата только на этой услуге составляет 487 млн грн. Это - 2700 Мавиков с тепловизорами.

Подробнее о схеме рассказывает издание "Наши деньги".

Как отмечается, с 15 по 22 июня в системе "Прозорро" обнародовано 59 тыс сообщений о закупках на 24,82 млрд грн.

Символизм зашкаливает. После того как Зеленский с Ермаком уволили Кубракова и превратили в хромых уток руководителей Госвосстановления - в дорожные тендеры мгновенно вернулись практики старого недоброго "Укравтодора".

"Речь идет о трех подрядах на эксплуатационное содержание дорог Винницкой области на 10,5 миллиардов гривен, которые на прошлой неделе были слиты в одни руки компании "Автострада" Максима Шкиля (2,84 млрд грн, 3,80 млрд грн, 3,91 млрд грн). Сделки по ним были заключены 14 июня, после того как руководитель Госвосстановления Мустафа Найем и его заместители написали заявления об отставке", - отмечает издание.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Винницкой области применила заточку, которая была внедрена "Укравтодором" еще во время Большого строительства. Заказчик требовал, чтобы участники тендера имели годовой доход за прошлый год в размере не менее 99% от размера нынешней закупки.

Один из участников рынка указал заказчику:

Однако ожидаемая стоимость закупки рассчитана на 36 месяцев, а не на один год. Ставя такой высокий процент, вы потенциально отсеиваете участников, которые могли бы выполнять данные работы, оставляя только определенный круг участников".

То есть было бы хотя бы более-менее справедливо, если бы заказчик требовал обеспечения в размере 1/3 от ожидаемой цены трехлетней закупки. Но Винницкая служба ответила, что закон позволяет требовать вообще 100% от размера всей закупки на сколько бы лет она не была рассчитана. А поскольку 99 меньше 100, то нарушений с его стороны нет. И идти на встречу конкуренции он не будет.

"Автострада" забрала подряды с 3-процентной скидкой от ожидаемой цены

В результате на все три тендера подала предложение только одна "Автострада", которая и забрала подряды с небольшой 3-процентной скидкой от ожидаемой цены. Ни одна местная компания и государственный облавтодор не могли претендовать на эти подряды из-за отсутствия годового дохода в размере 3 млрд грн. А общеукраинские гегемоны не захотели заходить на этот тендер из-за того, что "Автострада" много лет подряд ведет деятельность в Винницкой области, а всем остальным пришлось бы перевозить сюда технику и организовывать здесь свои производственные базы.

Уничтожение конкуренции логично отразилось на цене эксплуатационных услуг. Покажем это на примере другой закупки, которую "Автострада" выиграла еще при "живых" Кубракове и Найеме всего месяц назад.

В мае "Автострада" выиграла аналогичный тендер на эксплуатационное содержание дорог на Житомирщине. В этом случае заказчик разбил область на меньшие участки, соответственно ожидаемая цена тендера была втрое меньше винницкого случая - 1,08 млрд грн. Также заказчик установил требование о финансовой способности в размере 30% от ожидаемой цены трехлетней закупки. Что как раз и соответствовало принципу "год на год". Поэтому в торгах приняли участие три фирмы - кроме огромных "Автострады" и "Онура" также была местная компания ЧП "Автомагистраль".

Из-за конкуренции между тремя участникам стоимость трехлетнего контракта упала на 45% - с миллиарда до 596 млн грн. И это отразилось на прайсе. Одна из самых востребованных услуг "ликвидация выбоин асфальтобетонного покрытия без разламывания старого покрытия площадью ремонта до 1 м2 при толщине слоя до 50 мм" на Житомирщине стоила 432 гривны за квадратный метр. А в винницком тендере уже втрое дороже - 1 184 гривны.

Разница между житомирским и винницким прайсом на эту услугу составляет 752 гривны за квадратный метр. Если "Автострада" получит полный заказ на эту услугу, то за три года Винницкая служба заплатит фирме по всем трем контрактам за нее 768 млн грн. А если бы эта услуга оплачивалась по житомирскому прайсу, то заплатили бы только 281 млн грн. То есть потенциальная переплата составляет 487 млн грн только на латании асфальтового покрытия толщиной до 5 сантиметров при размере выбоины до 1 квадратного метра. А это лишь одна из нескольких сотен позиций в контрактах на эксплуатационное содержание дорог Винницкой области на 10,5 млрд грн.

Службу восстановления в Житомирской области возглавляет Сергей Носов. Это отец бывшего адвоката компании "Миллер". Соучредителем юрфирмы является Маси Найем, брат Мустафы Найема, который возглавлял Госвосстановление с начала 2023 по 18 июня 2024 года.

Службу восстановления в Винницкой области возглавляет Игорь Жебелев. Он был назначен руководителем в 2021 году во время "Большого строительства", координатором которого называл себя Юрий Голик.

Юрий Голик на протяжении последних лет получал информацию об уголовном производстве НАБУ по "Большому строительству" от советника Офиса президента бизнесмена Георгия Биркадзе.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по сливам в НАБУ. Из-за скандала был отстранен от служебных обязанностей первый замглавы НАБУ Гизо Углава.