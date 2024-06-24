Європа більше не є "спостерігачем" російської агресії, ми всі є жертвами, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Росія використовує про Європи інструменти гібридної агресії, зокрема дезінформацію та кібератаки.

Про це заявив глава МЗС Фінляндія Еліна Валтонен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми приділимо увагу гібридним загрозам, які Росія вчиняє проти європейських країн протягом минулих місяців та років. Це повний спектр дій, включаючи дезінформацію, кібернетичні загрози, акти саботажу, наприклад, проти таких країн як Фінляндія, де Росія перетворює міграцію на інструмент дестабілізації кордону. Цю ж мету Росія хоче досягти, сіючи хаос і насильство в Африці, в регіоні Сахель. Це означає, що Європа більше не має статусу спостерігача у цій війні проти російської агресії. Ми всі є жертвами російської агресії. Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні, тому що Росія розуміє лише силу", - зазначила міністерка.

Валтонен вітає рішення G7 щодо фінансової підтримки України за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Країни G7 та всі ми можемо надавати кредити для України швидше та простіше, та Україна зможе сплачувати інтерес та інші супутні витрати за рахунок цих заморожених російських активів. Це фантастичний крок у вірному напрямку. Я дивлюся вперед, коли ці надходження та весь масив цих активів буде можливим використовувати не лише для негайної (військової) підтримки України, але також, у середньостроковій перспективі, для її відновлення", - додала глава МЗС.

