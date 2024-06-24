РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8414 посетителей онлайн
Новости Война
1 891 4

Европа больше не является "наблюдателем" российской агрессии, мы все являемся жертвами, - глава МИД Финляндии Валтонен

Валтонен заявила, що Європа вже є жертвою агресії РФ, а не просто спостерігачем

Россия использует относительно Европы инструменты гибридной агрессии, в частности - дезинформацию и кибератаки.

Об этом заявила глава МИД Финляндия Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы уделим внимание гибридным угрозам, которые Россия совершает против европейских стран в течение прошлых месяцев и лет. Это полный спектр действий, включая дезинформацию, кибернетические угрозы, акты саботажа, например, против таких стран как Финляндия, где Россия превращает миграцию в инструмент дестабилизации границы. Этой же цели Россия хочет достичь, сея хаос и насилие в Африке, в регионе Сахель. Это означает, что Европа больше не имеет статуса наблюдателя в этой войне против российской агрессии. Мы все являемся жертвами российской агрессии. Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине, потому что Россия понимает только силу", - отметила министр.

Валтонен приветствует решение G7 относительно финансовой поддержки Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

"Страны G7 и все мы можем предоставлять кредиты для Украины быстрее и проще, и Украина сможет платить интерес и другие сопутствующие расходы за счет этих замороженных российских активов. Это фантастический шаг в верном направлении. Я смотрю вперед, когда эти поступления и весь массив этих активов будет возможным использовать не только для немедленной (военной) поддержки Украины, но также, в среднесрочной перспективе, для ее восстановления", - добавила глава МИД.

Читайте также: Евросоюз немедленно приступит к работе над 15-м пакетом санкций против РФ, - МИД Финляндии

Автор: 

Европа (2002) россия (96949) Финляндия (1012)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ви ще жертв не бачили! Але добре що хоч щось доходе !!!
показать весь комментарий
24.06.2024 16:22 Ответить
Головне зеленим гроші не давайте! Призначте наглядачів..

І зброї хлопцям побільше, бажано далекобійної. Щоб вони менше ризикували життями, боронячи не тільки Україну, а посуті - вони захисники Європи..
показать весь комментарий
24.06.2024 16:27 Ответить
Я не хочу у таку Європу, де мої діти/онуки будуть відчувати себе ЖЕРТВАМИ.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:41 Ответить
"Ми всі є жертвами російської агресії"
Чомусь згадався серіал "Багаті теж плачуть"
показать весь комментарий
24.06.2024 16:41 Ответить
 
 