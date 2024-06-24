Европа больше не является "наблюдателем" российской агрессии, мы все являемся жертвами, - глава МИД Финляндии Валтонен

Россия использует относительно Европы инструменты гибридной агрессии, в частности - дезинформацию и кибератаки.

Об этом заявила глава МИД Финляндия Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы уделим внимание гибридным угрозам, которые Россия совершает против европейских стран в течение прошлых месяцев и лет. Это полный спектр действий, включая дезинформацию, кибернетические угрозы, акты саботажа, например, против таких стран как Финляндия, где Россия превращает миграцию в инструмент дестабилизации границы. Этой же цели Россия хочет достичь, сея хаос и насилие в Африке, в регионе Сахель. Это означает, что Европа больше не имеет статуса наблюдателя в этой войне против российской агрессии. Мы все являемся жертвами российской агрессии. Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине, потому что Россия понимает только силу", - отметила министр.

Валтонен приветствует решение G7 относительно финансовой поддержки Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

"Страны G7 и все мы можем предоставлять кредиты для Украины быстрее и проще, и Украина сможет платить интерес и другие сопутствующие расходы за счет этих замороженных российских активов. Это фантастический шаг в верном направлении. Я смотрю вперед, когда эти поступления и весь массив этих активов будет возможным использовать не только для немедленной (военной) поддержки Украины, но также, в среднесрочной перспективе, для ее восстановления", - добавила глава МИД.

