У Харкові пролунали вибухи, - Терехов
Ввечері 24 червня у Харкові пролунала серія вибухів.
Про це у своєму телеграм-каналі написав мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно серію вибухів. Зʼясовуємо чи у місті", - повідомив він.
Раніше в Повітряних силах ЗСУ поінформували, що ворог здійснює пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лаур
показати весь коментар24.06.2024 22:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
alex orly
показати весь коментар24.06.2024 23:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Mnm Pip
показати весь коментар24.06.2024 23:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Константин Пушкарь #589899
показати весь коментар25.06.2024 08:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль