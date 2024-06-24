УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9815 відвідувачів онлайн
Новини
3 384 4

У Харкові пролунали вибухи, - Терехов

Вибухи в Харкові 24 червня

Ввечері 24 червня у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це у своєму телеграм-каналі написав мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно серію вибухів. Зʼясовуємо чи у місті", - повідомив він.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ поінформували, що ворог здійснює пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Читайте: За добу на Харківщині загинула 1 людина, ще 13 осіб - були травмовані. ФОТО

Автор: 

вибух (4597) Харків (5857)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"саміт бажань" пішов по пі-сте разом з "обраним" чортом...
показати весь коментар
24.06.2024 22:51 Відповісти
Бідний Харків!!!
показати весь коментар
24.06.2024 23:37 Відповісти
У Харкові пролунав Терехов. 🤮
показати весь коментар
24.06.2024 23:50 Відповісти
Наситьте ще більше ППО Києва нарешті,бо страждають люди сильно від щоденних бомбардувань,а інші нехай почекають,не на часі ще
показати весь коментар
25.06.2024 08:51 Відповісти
 
 