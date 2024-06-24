У Харкові пролунали вибухи, - Терехов

Ввечері 24 червня у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це у своєму телеграм-каналі написав мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно серію вибухів. Зʼясовуємо чи у місті", - повідомив він.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ поінформували, що ворог здійснює пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

