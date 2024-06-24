В Харькове раздались взрывы, - Терехов
Вечером 24 июня в Харькове прогремела серия взрывов.
Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове слышно серию взрывов. Выясняем, в городе ли они", - сообщил он.
Ранее в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что враг осуществляет пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лаур
показать весь комментарий24.06.2024 22:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
alex orly
показать весь комментарий24.06.2024 23:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Mnm Pip
показать весь комментарий24.06.2024 23:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Константин Пушкарь #589899
показать весь комментарий25.06.2024 08:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль