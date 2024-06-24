РУС
Новости
В Харькове раздались взрывы, - Терехов

Вибухи в Харкові 24 червня

Вечером 24 июня в Харькове прогремела серия взрывов.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышно серию взрывов. Выясняем, в городе ли они", - сообщил он.

Ранее в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что враг осуществляет пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине.

Читайте: За сутки на Харьковщине погиб 1 человек, еще 13 человек - были травмированы. ФОТО

взрыв (6882) Харьков (7730)
"саміт бажань" пішов по пі-сте разом з "обраним" чортом...
24.06.2024 22:51 Ответить
Бідний Харків!!!
24.06.2024 23:37 Ответить
У Харкові пролунав Терехов. 🤮
24.06.2024 23:50 Ответить
Наситьте ще більше ППО Києва нарешті,бо страждають люди сильно від щоденних бомбардувань,а інші нехай почекають,не на часі ще
25.06.2024 08:51 Ответить
 
 