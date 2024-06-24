В Харькове раздались взрывы, - Терехов

Вечером 24 июня в Харькове прогремела серия взрывов.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышно серию взрывов. Выясняем, в городе ли они", - сообщил он.

Ранее в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что враг осуществляет пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине.

