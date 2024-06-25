УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9815 відвідувачів онлайн
Новини
8 494 51

РФ хоче обговорити обстріл Криму на засіданні Радбезу ООН

Василь Небензя

Під час свого головування в Раді Безпеки ООН у липні РФ хоче винести на обговорення РБ питання обстрілів Силами оборони України тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив журналістам у понеділок постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами на найближчому засіданні Ради Безпеки у липні буде обговорено питання обстрілу Севастополя.

Небензя намагався заперечити власкору Укрінформу, який зауважив, що "цілі й завдання спеціальної воєнної операції" Росії в Україні - це вбивства, ґвалтування та грабунок.

Він сказав, що Росія такими речами не займається.

Читайте: В ООН є точна інформація про катування українців у російському полоні, - голова Моніторингової місії Белль

Ракетний удар по Севастополю 23 червня

Вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.

Окупаційна "влада" Севастополя заявляла, що нібито унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста". Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.

Окупанти поклали відповідальність за атаку на США.

Автор: 

Крим (14222) обстріл (30481) ООН (3421)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
А Україна знищення Харкова вже обговорила на радбезі?
показати весь коментар
25.06.2024 00:42 Відповісти
+26
Цє не помилка , а ДОГОВОРНЯК - « не расчелавечивайте руських « Після страшних знущань в Бучі і Бородянці ЗеДерьмаки незаконно звільнили Денісову , яка все Цє доносила до і не замовчувала , як їм було потрібно
показати весь коментар
25.06.2024 01:06 Відповісти
+24
кацапи кожен день в Україні мирне населення вбивають, давайте кожен день будемо Радбез ООН збирати?
показати весь коментар
25.06.2024 00:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Україна знищення Харкова вже обговорила на радбезі?
показати весь коментар
25.06.2024 00:42 Відповісти
І не тільки Харкова, а і Харківську область, там ці нещасні села зносять вщент.
показати весь коментар
25.06.2024 00:51 Відповісти
І Херсон з Одесою
показати весь коментар
25.06.2024 01:00 Відповісти
Може й обговорювала, але зараз як раз час обговорити в ООН обстріли й жертви по всій лінії фронту від Харкова до Одеси 😕

Скажімо так, за останній місяць... 👿
показати весь коментар
25.06.2024 00:51 Відповісти
Якраз це й хотів написать
показати весь коментар
25.06.2024 06:38 Відповісти
Мабуть хтось з Банкової забороняє це робити. Іншого логічного пояснення не існує.
показати весь коментар
25.06.2024 07:58 Відповісти
кацапи кожен день в Україні мирне населення вбивають, давайте кожен день будемо Радбез ООН збирати?
показати весь коментар
25.06.2024 00:44 Відповісти
Доречі, це було б правильно. Якби ми це робили, було б більше гласності про звірства рашки в Україні.
показати весь коментар
25.06.2024 00:53 Відповісти
Да что там обсуждать то...
показати весь коментар
25.06.2024 00:47 Відповісти
Наша помилка, що ми цього не робимо постійно.
показати весь коментар
25.06.2024 00:55 Відповісти
Цє не помилка , а ДОГОВОРНЯК - « не расчелавечивайте руських « Після страшних знущань в Бучі і Бородянці ЗеДерьмаки незаконно звільнили Денісову , яка все Цє доносила до і не замовчувала , як їм було потрібно
показати весь коментар
25.06.2024 01:06 Відповісти
Єрмаковщина підерасня. Де Ген. асабмлея. ООН?
показати весь коментар
25.06.2024 00:47 Відповісти
скільки раз вже обговорювали? Крим - це ж прифронтова зона...
показати весь коментар
25.06.2024 00:50 Відповісти
російські фашисти хочуть поспілкуватися на тему 'людяності' під час кровопролиття, яке вони затіяли
показати весь коментар
25.06.2024 00:59 Відповісти
Де Путіністі інтернешинал? Куди дивиться?

Кацапи обклали православними дєтішками в трусіках взльотку у Бельбеку 😕
показати весь коментар
25.06.2024 00:59 Відповісти
Засрашка буде головувати в РБ ООН в липні. Занавєс.🤦
показати весь коментар
25.06.2024 01:01 Відповісти
Це точно.
показати весь коментар
25.06.2024 01:04 Відповісти
А Угорщина - в Раді ЄС!
Ото парочка на нас чекає!!!
показати весь коментар
25.06.2024 08:54 Відповісти
Кацапщина постійний член Радбезу з правом вето, тож не дивно що можуть срати на стіл в ООН спокійно і регулярно. Тому ОНН нині вельми імпотентна структура. практично як Ліга Націй перед Другою Світовою яка її і поховала
показати весь коментар
25.06.2024 01:02 Відповісти
оон-кодло дешевих акторів-імпотентів на зарплатні. Одне лисе угрюме чмо в окулярах щось там постійно верзе про терористичну Україну, що підло обстрілює мирну кацапію, а інші типу постійно уважно слухають, роблячи вигляд, що кацапи щодня не зтирають у пил українські міста і села разом з цивільними українцями. Замість того, щоб хоча б гуртом набити те лисе цинічне їбало та викинути його нах назажди з тих зібрань.
показати весь коментар
25.06.2024 01:08 Відповісти
Вони таки мазохісти! 😊 Адде розуміють, що їм натикають бобиків у всі діри і то кожному члену, але як ті йожики продовжують їсти кактус! 😁
показати весь коментар
25.06.2024 01:17 Відповісти
Кулеба перетворилася на посміховісько , ермаківський прихвостень і ніколи не проявляє ініціативи !
показати весь коментар
25.06.2024 01:18 Відповісти
Оно реально дебил
Ну весь нормальный мир сказал же что Крым - это Украина!!!
показати весь коментар
25.06.2024 01:35 Відповісти
Знову 5 диктаторів ООН влаштовуватимуть цей цирк Шапіто,де будуть уважно вислуховувати лисого нациста про те як йому бідному не дають вчиняти геноцид і окупацію чужих територій.
показати весь коментар
25.06.2024 01:36 Відповісти
Каzап це нечисть.
показати весь коментар
25.06.2024 02:07 Відповісти
А при чому тут РФ?
показати весь коментар
25.06.2024 02:09 Відповісти
КОЛИ КАЦАПІЯ ЗАГНАНА В КУТ ВОНА ПОЧИНАЄ ВОЛАТИ ПРО ГУМАНІЗМ 🤣 😆 🤣 😆 🤣
показати весь коментар
25.06.2024 03:28 Відповісти
ТИ ТОГО.... НЕВИЄПЕНЗЯ....
показати весь коментар
25.06.2024 03:45 Відповісти
НА КУЙ ВИ РАКЕТИ СВОЇМИ ПВО ЗБИВАЄТЕ??? ВОНИ ЛЕТІЛИ СТРОГО ПО ВІЙСЬКОВИХ ЦІЛЯХ ОКУПАНТІВ-НЕЛЮДІВ-РАШИСТІВ
показати весь коментар
25.06.2024 03:47 Відповісти
Волчанск сравняли с землей. а тут суки возмещаются. нужно их вообще гнать к х..м из онн. как это сделали после начала войны с Финляндией
показати весь коментар
25.06.2024 03:52 Відповісти
"Ой,Вань,гляді какіє клоуни..."
Нафіг з пляжа,мразота!
В Одесі,Харкові,всюди в Україні не гинуть мирні?
показати весь коментар
25.06.2024 04:49 Відповісти
Уламки рашистських ракет начебто вбили невстановлених осіб, що незаконно (у якості окупантів та з грубим порушенням норм міграційного законодавства) знаходилися на окупованій рашистами території України.
Ну що тут скажеш?
НеХ шастать!
показати весь коментар
25.06.2024 05:26 Відповісти
Невже країна-крадій хоче визнати, що вкрала в України Крим?
показати весь коментар
25.06.2024 05:43 Відповісти
Нашим зеленим "дипломатам" треба у кацапів вчитись.
Не за дурні гроші нікому не потрібний безрезультатний саміт мила в Щвейцарії збирати. А щодня показувати в ООН результати кацапських бомбардувань Харкова, прикордоння Харківщини і Сумщини, відео розстрілу наших полонених. За членство в ООН все рівно заплачено, тож треба по повній використовувати цю платформу.
От небендзя тепер небендзитеме в ООН, а наші будуть виправдовуватись, або просто сидітимуть і мовчатимуть. А головклоун в Кабо Верде поїде за підтримкою.
показати весь коментар
25.06.2024 06:36 Відповісти
Ви праві. А ми чомусь не збираємо радбез з приводу щоденного вбивства українців і руйнування втщен країни. Може тому у більшості країн спрацьовує роспропаганда, що це Україна напала на росію?
Я в щоці від того, що наші дипломати ніх не роблять аби кожне вбивство росією наших громадян, кожен зруйнований дім було озвучене НА РАДБЕЗІ ООН!
показати весь коментар
25.06.2024 07:06 Відповісти
Що тут обговорювати?Коли москалі збили боїнг,то їх головним звинуваченням України було- незакрите небо для польотів.Так ,і тут - ведуть війну і у зону війни запрошують туристів)
показати весь коментар
25.06.2024 06:41 Відповісти
Вєчного вам пляжного отдиха, братья...
показати весь коментар
25.06.2024 08:48 Відповісти
Резолюция ООН - небензе больше не наливать. Москалям прекратить ему поставлять наркоту.
показати весь коментар
25.06.2024 06:51 Відповісти
Це ми мали б робити кожного дня! Але з невідомих причин цього не робимо.
Хотілося б знати чому?
ООН це найвища трибуна з якої нас чутиме весь світ.
показати весь коментар
25.06.2024 07:01 Відповісти
Упав їхній панцір який нездатен збивати балістику нато та вбив когось на пляжі .
атакамси лягли точно в цілі
показати весь коментар
25.06.2024 07:16 Відповісти
Це так виглядає, ніби кримінальний авторитет на сходці воров в законі хоче пожалітися, що отримав п!зди від фраєра.
показати весь коментар
25.06.2024 07:21 Відповісти
Яке ж кончене те небездя.
показати весь коментар
25.06.2024 07:35 Відповісти
"Окупанти поклали відповідальність за атаку на США. " - на "думку" тих іппанутих тварюк також давно всі нормальні країни поклали і зверху ще й наклали )))
показати весь коментар
25.06.2024 07:46 Відповісти
раzія в липні буде головувати в Радбезі ООН... сюр... Все що потрібно знати про цю нікчемну організацію.
показати весь коментар
25.06.2024 07:50 Відповісти
А кацапня не хоче обговорити про вбитих нею дітей та стертих з лиця землі міст і сіл в Україні?
показати весь коментар
25.06.2024 07:58 Відповісти
Якщо хтось не знав, що таке хуцпа, так ось вона і є.
показати весь коментар
25.06.2024 08:07 Відповісти
Кацапы, не надо сбивать своим рукожопым ПВО наши мирно летящие АТАКАМСы 🫠🫠🫠
показати весь коментар
25.06.2024 08:47 Відповісти
иди ***** небензя и все *************** кодло!
показати весь коментар
25.06.2024 08:53 Відповісти
Так це Україна подає іски, де тільки можна, але слухають москалів, дивно!
показати весь коментар
25.06.2024 12:48 Відповісти
***********!
показати весь коментар
25.06.2024 13:24 Відповісти
 
 