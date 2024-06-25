РФ хоче обговорити обстріл Криму на засіданні Радбезу ООН
Під час свого головування в Раді Безпеки ООН у липні РФ хоче винести на обговорення РБ питання обстрілів Силами оборони України тимчасово окупованого Криму.
Про це заявив журналістам у понеділок постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами на найближчому засіданні Ради Безпеки у липні буде обговорено питання обстрілу Севастополя.
Небензя намагався заперечити власкору Укрінформу, який зауважив, що "цілі й завдання спеціальної воєнної операції" Росії в Україні - це вбивства, ґвалтування та грабунок.
Він сказав, що Росія такими речами не займається.
Ракетний удар по Севастополю 23 червня
Вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.
Окупаційна "влада" Севастополя заявляла, що нібито унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.
Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста". Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.
Окупанти поклали відповідальність за атаку на США.
Не за дурні гроші нікому не потрібний безрезультатний саміт мила в Щвейцарії збирати. А щодня показувати в ООН результати кацапських бомбардувань Харкова, прикордоння Харківщини і Сумщини, відео розстрілу наших полонених. За членство в ООН все рівно заплачено, тож треба по повній використовувати цю платформу.
От небендзя тепер небендзитеме в ООН, а наші будуть виправдовуватись, або просто сидітимуть і мовчатимуть.
Я в щоці від того, що наші дипломати ніх не роблять аби кожне вбивство росією наших громадян, кожен зруйнований дім було озвучене НА РАДБЕЗІ ООН!
Хотілося б знати чому?
ООН це найвища трибуна з якої нас чутиме весь світ.
