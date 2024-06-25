РУС
РФ хочет обсудить обстрел Крыма на заседании Совбеза ООН

Василь Небензя

Во время своего председательства в Совете Безопасности ООН в июле РФ хочет вынести на обсуждение СБ вопрос обстрелов Силами обороны Украины временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил журналистам в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам на ближайшем заседании Совета Безопасности в июле будет обсуждаться вопрос обстрела Севастополя.

Небензя пытался возразить собкору Укринформа, который отметил, что "цели и задачи специальной военной операции" России в Украине - это убийства, изнасилования и грабеж.

Он сказал, что Россия такими вещами не занимается.

Читайте: В ООН есть точная информация о пытках украинцев в российском плену, - глава Мониторинговой миссии Белль

Ракетный удар по Севастополю 23 июня

Днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Оккупационные "власти" Севастополя заявляли, что якобы в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Минобороны РФ утверждало, что украинские военные якобы нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Их якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города". Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в том числе на пляже.

Оккупанты возложили ответственность за атаку на США.

Крым (26455) обстрел (29135) ООН (4229)
Топ комментарии
+48
А Україна знищення Харкова вже обговорила на радбезі?
25.06.2024 00:42
25.06.2024 00:42
+26
Цє не помилка , а ДОГОВОРНЯК - « не расчелавечивайте руських « Після страшних знущань в Бучі і Бородянці ЗеДерьмаки незаконно звільнили Денісову , яка все Цє доносила до і не замовчувала , як їм було потрібно
25.06.2024 01:06
25.06.2024 01:06
+24
кацапи кожен день в Україні мирне населення вбивають, давайте кожен день будемо Радбез ООН збирати?
25.06.2024 00:44
25.06.2024 00:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Україна знищення Харкова вже обговорила на радбезі?
25.06.2024 00:42
25.06.2024 00:42
І не тільки Харкова, а і Харківську область, там ці нещасні села зносять вщент.
25.06.2024 00:51
25.06.2024 00:51
І Херсон з Одесою
25.06.2024 01:00
25.06.2024 01:00
Може й обговорювала, але зараз як раз час обговорити в ООН обстріли й жертви по всій лінії фронту від Харкова до Одеси 😕

Скажімо так, за останній місяць... 👿
25.06.2024 00:51
25.06.2024 00:51
Якраз це й хотів написать
25.06.2024 06:38
25.06.2024 06:38
Мабуть хтось з Банкової забороняє це робити. Іншого логічного пояснення не існує.
25.06.2024 07:58
25.06.2024 07:58
кацапи кожен день в Україні мирне населення вбивають, давайте кожен день будемо Радбез ООН збирати?
25.06.2024 00:44
25.06.2024 00:44
Доречі, це було б правильно. Якби ми це робили, було б більше гласності про звірства рашки в Україні.
25.06.2024 00:53
25.06.2024 00:53
Да что там обсуждать то...
25.06.2024 00:47
25.06.2024 00:47
Наша помилка, що ми цього не робимо постійно.
25.06.2024 00:55
25.06.2024 00:55
Цє не помилка , а ДОГОВОРНЯК - « не расчелавечивайте руських « Після страшних знущань в Бучі і Бородянці ЗеДерьмаки незаконно звільнили Денісову , яка все Цє доносила до і не замовчувала , як їм було потрібно
25.06.2024 01:06
25.06.2024 01:06
Єрмаковщина підерасня. Де Ген. асабмлея. ООН?
25.06.2024 00:47
25.06.2024 00:47
скільки раз вже обговорювали? Крим - це ж прифронтова зона...
25.06.2024 00:50
25.06.2024 00:50
російські фашисти хочуть поспілкуватися на тему 'людяності' під час кровопролиття, яке вони затіяли
25.06.2024 00:59
25.06.2024 00:59
Де Путіністі інтернешинал? Куди дивиться?

Кацапи обклали православними дєтішками в трусіках взльотку у Бельбеку 😕
25.06.2024 00:59
25.06.2024 00:59
Засрашка буде головувати в РБ ООН в липні. Занавєс.🤦
25.06.2024 01:01
25.06.2024 01:01
Це точно.
25.06.2024 01:04
25.06.2024 01:04
А Угорщина - в Раді ЄС!
Ото парочка на нас чекає!!!
25.06.2024 08:54
25.06.2024 08:54
Кацапщина постійний член Радбезу з правом вето, тож не дивно що можуть срати на стіл в ООН спокійно і регулярно. Тому ОНН нині вельми імпотентна структура. практично як Ліга Націй перед Другою Світовою яка її і поховала
25.06.2024 01:02
25.06.2024 01:02
оон-кодло дешевих акторів-імпотентів на зарплатні. Одне лисе угрюме чмо в окулярах щось там постійно верзе про терористичну Україну, що підло обстрілює мирну кацапію, а інші типу постійно уважно слухають, роблячи вигляд, що кацапи щодня не зтирають у пил українські міста і села разом з цивільними українцями. Замість того, щоб хоча б гуртом набити те лисе цинічне їбало та викинути його нах назажди з тих зібрань.
25.06.2024 01:08
25.06.2024 01:08
Вони таки мазохісти! 😊 Адде розуміють, що їм натикають бобиків у всі діри і то кожному члену, але як ті йожики продовжують їсти кактус! 😁
25.06.2024 01:17
25.06.2024 01:17
Кулеба перетворилася на посміховісько , ермаківський прихвостень і ніколи не проявляє ініціативи !
25.06.2024 01:18
25.06.2024 01:18
Оно реально дебил
Ну весь нормальный мир сказал же что Крым - это Украина!!!
25.06.2024 01:35
25.06.2024 01:35
Знову 5 диктаторів ООН влаштовуватимуть цей цирк Шапіто,де будуть уважно вислуховувати лисого нациста про те як йому бідному не дають вчиняти геноцид і окупацію чужих територій.
25.06.2024 01:36
25.06.2024 01:36
Каzап це нечисть.
25.06.2024 02:07
25.06.2024 02:07
А при чому тут РФ?
25.06.2024 02:09
25.06.2024 02:09
КОЛИ КАЦАПІЯ ЗАГНАНА В КУТ ВОНА ПОЧИНАЄ ВОЛАТИ ПРО ГУМАНІЗМ 🤣 😆 🤣 😆 🤣
25.06.2024 03:28
25.06.2024 03:28
ТИ ТОГО.... НЕВИЄПЕНЗЯ....
25.06.2024 03:45
25.06.2024 03:45
НА КУЙ ВИ РАКЕТИ СВОЇМИ ПВО ЗБИВАЄТЕ??? ВОНИ ЛЕТІЛИ СТРОГО ПО ВІЙСЬКОВИХ ЦІЛЯХ ОКУПАНТІВ-НЕЛЮДІВ-РАШИСТІВ
25.06.2024 03:47
25.06.2024 03:47
Волчанск сравняли с землей. а тут суки возмещаются. нужно их вообще гнать к х..м из онн. как это сделали после начала войны с Финляндией
25.06.2024 03:52
25.06.2024 03:52
"Ой,Вань,гляді какіє клоуни..."
Нафіг з пляжа,мразота!
В Одесі,Харкові,всюди в Україні не гинуть мирні?
25.06.2024 04:49
25.06.2024 04:49
Уламки рашистських ракет начебто вбили невстановлених осіб, що незаконно (у якості окупантів та з грубим порушенням норм міграційного законодавства) знаходилися на окупованій рашистами території України.
Ну що тут скажеш?
НеХ шастать!
25.06.2024 05:26
25.06.2024 05:26
Невже країна-крадій хоче визнати, що вкрала в України Крим?
25.06.2024 05:43
25.06.2024 05:43
Нашим зеленим "дипломатам" треба у кацапів вчитись.
Не за дурні гроші нікому не потрібний безрезультатний саміт мила в Щвейцарії збирати. А щодня показувати в ООН результати кацапських бомбардувань Харкова, прикордоння Харківщини і Сумщини, відео розстрілу наших полонених. За членство в ООН все рівно заплачено, тож треба по повній використовувати цю платформу.
От небендзя тепер небендзитеме в ООН, а наші будуть виправдовуватись, або просто сидітимуть і мовчатимуть. А головклоун в Кабо Верде поїде за підтримкою.
25.06.2024 06:36
25.06.2024 06:36
Ви праві. А ми чомусь не збираємо радбез з приводу щоденного вбивства українців і руйнування втщен країни. Може тому у більшості країн спрацьовує роспропаганда, що це Україна напала на росію?
Я в щоці від того, що наші дипломати ніх не роблять аби кожне вбивство росією наших громадян, кожен зруйнований дім було озвучене НА РАДБЕЗІ ООН!
25.06.2024 07:06
25.06.2024 07:06
Що тут обговорювати?Коли москалі збили боїнг,то їх головним звинуваченням України було- незакрите небо для польотів.Так ,і тут - ведуть війну і у зону війни запрошують туристів)
25.06.2024 06:41
25.06.2024 06:41
Вєчного вам пляжного отдиха, братья...
25.06.2024 08:48
25.06.2024 08:48
Резолюция ООН - небензе больше не наливать. Москалям прекратить ему поставлять наркоту.
25.06.2024 06:51
25.06.2024 06:51
Це ми мали б робити кожного дня! Але з невідомих причин цього не робимо.
Хотілося б знати чому?
ООН це найвища трибуна з якої нас чутиме весь світ.
25.06.2024 07:01
25.06.2024 07:01
Упав їхній панцір який нездатен збивати балістику нато та вбив когось на пляжі .
атакамси лягли точно в цілі
25.06.2024 07:16
25.06.2024 07:16
Це так виглядає, ніби кримінальний авторитет на сходці воров в законі хоче пожалітися, що отримав п!зди від фраєра.
25.06.2024 07:21
25.06.2024 07:21
Яке ж кончене те небездя.
25.06.2024 07:35
25.06.2024 07:35
"Окупанти поклали відповідальність за атаку на США. " - на "думку" тих іппанутих тварюк також давно всі нормальні країни поклали і зверху ще й наклали )))
25.06.2024 07:46
25.06.2024 07:46
раzія в липні буде головувати в Радбезі ООН... сюр... Все що потрібно знати про цю нікчемну організацію.
25.06.2024 07:50
25.06.2024 07:50
А кацапня не хоче обговорити про вбитих нею дітей та стертих з лиця землі міст і сіл в Україні?
25.06.2024 07:58
25.06.2024 07:58
Якщо хтось не знав, що таке хуцпа, так ось вона і є.
25.06.2024 08:07
25.06.2024 08:07
Кацапы, не надо сбивать своим рукожопым ПВО наши мирно летящие АТАКАМСы 🫠🫠🫠
25.06.2024 08:47
25.06.2024 08:47
иди ***** небензя и все *************** кодло!
25.06.2024 08:53
25.06.2024 08:53
Так це Україна подає іски, де тільки можна, але слухають москалів, дивно!
25.06.2024 12:48
25.06.2024 12:48
***********!
25.06.2024 13:24
25.06.2024 13:24 Ответить
 
 