РФ хочет обсудить обстрел Крыма на заседании Совбеза ООН

Во время своего председательства в Совете Безопасности ООН в июле РФ хочет вынести на обсуждение СБ вопрос обстрелов Силами обороны Украины временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил журналистам в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам на ближайшем заседании Совета Безопасности в июле будет обсуждаться вопрос обстрела Севастополя.

Небензя пытался возразить собкору Укринформа, который отметил, что "цели и задачи специальной военной операции" России в Украине - это убийства, изнасилования и грабеж.

Он сказал, что Россия такими вещами не занимается.

Ракетный удар по Севастополю 23 июня

Днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Оккупационные "власти" Севастополя заявляли, что якобы в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Минобороны РФ утверждало, что украинские военные якобы нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Их якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города". Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в том числе на пляже.

Оккупанты возложили ответственность за атаку на США.