Макрон заявив, що продовжив би діалог із Путіним
Президент Франції Емманюель Макрон хотів би продовжити діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у подкасті Generation Do It Yourself.
"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним... В останні кілька місяців (діалогу) не було, але я не відкидаю цього на ту чи іншу тему, зокрема щодо питання атомних електростанцій або про щось інше. Але, кажу щиро, я вважаю, що завжди важливо продовжувати діалог", - заявив Макрон.
Нагадаємо, у березні Макрон заявляв, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін, щоб вислухати суть його пропозицій.
Навіть із куйлом готовий про що завгодно тріпатися аби додому до дружини ввечері не їхати
хороша була б операція
Цікаво, а що на цю заяву Макрона скаже Військовий Вождь ... чи зробить вигляд, що нічого особливого не відбулося?
Хоча , яка різниця, що ВОНО скаже ... ВОНО з 21 травня вже протерміновано і є по факту Узурпатором Влади та Гвалтівником Конституції
Для нас краще якщо путін залишиться при владі і послабить Росію настільки, що б після його смерті Росія не становила жодної загрози.