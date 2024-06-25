Макрон заявив, що продовжив би діалог із Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон хотів би продовжити діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у подкасті Generation Do It Yourself.

"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним... В останні кілька місяців (діалогу) не було, але я не відкидаю цього на ту чи іншу тему, зокрема щодо питання атомних електростанцій або про щось інше. Але, кажу щиро, я вважаю, що завжди важливо продовжувати діалог", - заявив Макрон.

Нагадаємо, у березні Макрон заявляв, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін, щоб вислухати суть його пропозицій.

