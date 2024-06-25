УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9815 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 855 32

Макрон заявив, що продовжив би діалог із Путіним

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон хотів би продовжити діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у подкасті Generation Do It Yourself.

"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним... В останні кілька місяців (діалогу) не було, але я не відкидаю цього на ту чи іншу тему, зокрема щодо питання атомних електростанцій або про щось інше. Але, кажу щиро, я вважаю, що завжди важливо продовжувати діалог", - заявив Макрон.

Нагадаємо, у березні Макрон заявляв, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін, щоб вислухати суть його пропозицій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон запевнив у підтримці України Францією на тлі занепокоєнь через можливий прихід до влади партії Ле Пен

Автор: 

путін володимир (24681) Макрон Емманюель (1580)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Макрон гадає що хворий на голову порузумнішав. Нажаль ***** стає ще ********** як і все його стадо дебілів.
показати весь коментар
25.06.2024 07:03 Відповісти
+8
Диалог с петлей на шее, Ху...ла естественно
показати весь коментар
25.06.2024 06:58 Відповісти
+7
Шо ж иого так шибає? - Ле Пен піджимає?
показати весь коментар
25.06.2024 07:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Диалог с петлей на шее, Ху...ла естественно
показати весь коментар
25.06.2024 06:58 Відповісти
Макрон гадає що хворий на голову порузумнішав. Нажаль ***** стає ще ********** як і все його стадо дебілів.
показати весь коментар
25.06.2024 07:03 Відповісти
возможно получиться выманить и уничтожить гитлеровского сынка.
показати весь коментар
25.06.2024 07:05 Відповісти
це нажаль вологи мрії )) бункрений хіба що двійника пришле, і то навряд чи.
показати весь коментар
25.06.2024 09:19 Відповісти
я не відкидаю цього на ту чи іншу тему, зокрема щодо питання атомних електростанцій або про щось інше.
=================

Навіть із куйлом готовий про що завгодно тріпатися аби додому до дружини ввечері не їхати
показати весь коментар
25.06.2024 07:05 Відповісти
Шо ж иого так шибає? - Ле Пен піджимає?
показати весь коментар
25.06.2024 07:05 Відповісти
Антилопа вирішила зупинитись і поговорити зі львом🤦🏻‍♂️🤷🏼‍♂️
показати весь коментар
25.06.2024 07:25 Відповісти
Зі злочинцями не діалог, а допит взагалі то проводиться ...
показати весь коментар
25.06.2024 07:25 Відповісти
Запросити в Париж пообіцяти гарантії і пристрелити як собаку
хороша була б операція
показати весь коментар
25.06.2024 07:26 Відповісти
У Макрона и Франции комплекс чмо, когда из шкуры вон лезут чтобы казаться крутым и значительным.
показати весь коментар
25.06.2024 07:30 Відповісти
...
показати весь коментар
25.06.2024 07:34 Відповісти
Тобто вперто не хочуть розуміти,що за істота *****.
показати весь коментар
25.06.2024 07:39 Відповісти
Тобто це перші квіточки, після Вовиного саміту, де воно заявило, про бажання переговорів з пуйлом. Цей виродок кожним подихом шкодить Україні.
показати весь коментар
25.06.2024 08:56 Відповісти
геронтофілія, вона така,,, стрьомна. Мабуть його дід в дитинстві мацав
показати весь коментар
25.06.2024 07:53 Відповісти
Знаючи гнилу натуру пуйла можна очікувати якоїсь чергової шкоди чи "западлянки"...і може тоді до пана Макрона дійде що діалог з кремлівською гнидою не має ніякого сенсу ...
показати весь коментар
25.06.2024 08:11 Відповісти
Предвыборная риторика, не больше.
показати весь коментар
25.06.2024 08:24 Відповісти
Как раз нет, он все делает наперекор Вашингтону. Хочет казаться самостоятельным.
показати весь коментар
25.06.2024 08:33 Відповісти
Макрон вже розповідав раніше, що телефонував і розмовляв з Пукіним за проханням преЗЕдента, тому....
показати весь коментар
25.06.2024 08:26 Відповісти
Наївний хлопчик.
показати весь коментар
25.06.2024 08:30 Відповісти
Макрон - все ж таки ти - кончений довбойоб!
показати весь коментар
25.06.2024 08:38 Відповісти
нехай продовжує... за двохсоткілометровим столом
показати весь коментар
25.06.2024 08:39 Відповісти
У всіх французів є трохи збочення. Це не секрет...
показати весь коментар
25.06.2024 08:44 Відповісти
Хай ще у валізку йому загляне.
показати весь коментар
25.06.2024 08:56 Відповісти
Ваш реЗидент заглядав ойму в Очко і бачив «мир», потім заявляв, що якби ботоксний шакал побачив , який ГЕНОЦИД вчинили ойго живодерів Бучі :» він припинив би цю війну « Так , хто ойбнутий ?
показати весь коментар
25.06.2024 09:12 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 09:15 Відповісти
продовжив би діалог......poļzujas SCALP-EG
показати весь коментар
25.06.2024 09:36 Відповісти
С военным преступником Путиным не может быть никаких переговоров. Украина только может принять капитуляцию России на ее условиях и на условиях союзников.
показати весь коментар
25.06.2024 09:48 Відповісти
Цікаво як ти зробиш цю капітуляцію коли сидиш в тилу... а військові не мають навіть *********** до арти яка є ..... не кажу вже про балістичні ракети, авіацію і ударні дрони
показати весь коментар
25.06.2024 11:06 Відповісти
Порадував Путла Макрон ... тепер Путло зробить висновок, що в нього все йде за планом і він всіх цих західників передавить або пересидить.

Цікаво, а що на цю заяву Макрона скаже Військовий Вождь ... чи зробить вигляд, що нічого особливого не відбулося?

Хоча , яка різниця, що ВОНО скаже ... ВОНО з 21 травня вже протерміновано і є по факту Узурпатором Влади та Гвалтівником Конституції
показати весь коментар
25.06.2024 10:08 Відповісти
Замечено что Макрон больше трындит чем делает.
показати весь коментар
25.06.2024 10:36 Відповісти
Пуйло не найгірший варіант для нас, він старий совковий консерватор, котрому пох на життя своїх солдат. Це КДБіст, який діє за домовленостями з усіма поспіль: Китаєм, західною розвідкою, арабами, його головним завданням завжди було служити інтересам еліт і за це самому жити в шоколаді. Якщо з пуйлом щось трапиться, то до влади, швидше за все, прийде хунта радикалів, яких уже не цікавитимуть ні інтереси олігархів, ні домовленості, які уклав пуйло та лавров з усіма поспіль. Їм буде насрати на якість життя самих росіян, підуть воювати усі, а за відмову - розстріл як за часів Сталіна.
Для нас краще якщо путін залишиться при владі і послабить Росію настільки, що б після його смерті Росія не становила жодної загрози.
показати весь коментар
25.06.2024 12:03 Відповісти
сказать что это существо дегенерат значит его похвалить!
показати весь коментар
25.06.2024 12:03 Відповісти
 
 