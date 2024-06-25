Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы продолжить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в подкасте Generation Do It Yourself.

"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным... В последние несколько месяцев (диалога) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в частности по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", - заявил Макрон.

Напомним, в марте Макрон заявлял, что поднимет трубку, если ему позвонит Путин, чтобы выслушать суть его предложений.

Также читайте: Макрон заверил в поддержке Украины Францией на фоне беспокойства из-за возможного прихода к власти партии Ле Пен