Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы продолжить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в подкасте Generation Do It Yourself.
"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным... В последние несколько месяцев (диалога) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в частности по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", - заявил Макрон.
Напомним, в марте Макрон заявлял, что поднимет трубку, если ему позвонит Путин, чтобы выслушать суть его предложений.
Навіть із куйлом готовий про що завгодно тріпатися аби додому до дружини ввечері не їхати
хороша була б операція
Цікаво, а що на цю заяву Макрона скаже Військовий Вождь ... чи зробить вигляд, що нічого особливого не відбулося?
Хоча , яка різниця, що ВОНО скаже ... ВОНО з 21 травня вже протерміновано і є по факту Узурпатором Влади та Гвалтівником Конституції
Для нас краще якщо путін залишиться при владі і послабить Росію настільки, що б після його смерті Росія не становила жодної загрози.