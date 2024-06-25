РУС
Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы продолжить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в подкасте Generation Do It Yourself.

"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным... В последние несколько месяцев (диалога) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в частности по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", - заявил Макрон.

Напомним, в марте Макрон заявлял, что поднимет трубку, если ему позвонит Путин, чтобы выслушать суть его предложений.

Также читайте: Макрон заверил в поддержке Украины Францией на фоне беспокойства из-за возможного прихода к власти партии Ле Пен

Диалог с петлей на шее, Ху...ла естественно
25.06.2024 06:58 Ответить
Макрон гадає що хворий на голову порузумнішав. Нажаль ***** стає ще ********** як і все його стадо дебілів.
25.06.2024 07:03 Ответить
возможно получиться выманить и уничтожить гитлеровского сынка.
25.06.2024 07:05 Ответить
це нажаль вологи мрії )) бункрений хіба що двійника пришле, і то навряд чи.
25.06.2024 09:19 Ответить
я не відкидаю цього на ту чи іншу тему, зокрема щодо питання атомних електростанцій або про щось інше.
=================

Навіть із куйлом готовий про що завгодно тріпатися аби додому до дружини ввечері не їхати
25.06.2024 07:05 Ответить
Шо ж иого так шибає? - Ле Пен піджимає?
25.06.2024 07:05 Ответить
Антилопа вирішила зупинитись і поговорити зі львом🤦🏻‍♂️🤷🏼‍♂️
25.06.2024 07:25 Ответить
Зі злочинцями не діалог, а допит взагалі то проводиться ...
25.06.2024 07:25 Ответить
Запросити в Париж пообіцяти гарантії і пристрелити як собаку
хороша була б операція
25.06.2024 07:26 Ответить
У Макрона и Франции комплекс чмо, когда из шкуры вон лезут чтобы казаться крутым и значительным.
25.06.2024 07:30 Ответить
...
25.06.2024 07:34 Ответить
Тобто вперто не хочуть розуміти,що за істота *****.
25.06.2024 07:39 Ответить
Тобто це перші квіточки, після Вовиного саміту, де воно заявило, про бажання переговорів з пуйлом. Цей виродок кожним подихом шкодить Україні.
25.06.2024 08:56 Ответить
геронтофілія, вона така,,, стрьомна. Мабуть його дід в дитинстві мацав
25.06.2024 07:53 Ответить
Знаючи гнилу натуру пуйла можна очікувати якоїсь чергової шкоди чи "западлянки"...і може тоді до пана Макрона дійде що діалог з кремлівською гнидою не має ніякого сенсу ...
25.06.2024 08:11 Ответить
Предвыборная риторика, не больше.
25.06.2024 08:24 Ответить
Как раз нет, он все делает наперекор Вашингтону. Хочет казаться самостоятельным.
25.06.2024 08:33 Ответить
Макрон вже розповідав раніше, що телефонував і розмовляв з Пукіним за проханням преЗЕдента, тому....
25.06.2024 08:26 Ответить
Наївний хлопчик.
25.06.2024 08:30 Ответить
Макрон - все ж таки ти - кончений довбойоб!
25.06.2024 08:38 Ответить
нехай продовжує... за двохсоткілометровим столом
25.06.2024 08:39 Ответить
У всіх французів є трохи збочення. Це не секрет...
25.06.2024 08:44 Ответить
Хай ще у валізку йому загляне.
25.06.2024 08:56 Ответить
Ваш реЗидент заглядав ойму в Очко і бачив «мир», потім заявляв, що якби ботоксний шакал побачив , який ГЕНОЦИД вчинили ойго живодерів Бучі :» він припинив би цю війну « Так , хто ойбнутий ?
25.06.2024 09:12 Ответить
25.06.2024 09:15 Ответить
продовжив би діалог......poļzujas SCALP-EG
25.06.2024 09:36 Ответить
С военным преступником Путиным не может быть никаких переговоров. Украина только может принять капитуляцию России на ее условиях и на условиях союзников.
25.06.2024 09:48 Ответить
Цікаво як ти зробиш цю капітуляцію коли сидиш в тилу... а військові не мають навіть *********** до арти яка є ..... не кажу вже про балістичні ракети, авіацію і ударні дрони
25.06.2024 11:06 Ответить
Порадував Путла Макрон ... тепер Путло зробить висновок, що в нього все йде за планом і він всіх цих західників передавить або пересидить.

Цікаво, а що на цю заяву Макрона скаже Військовий Вождь ... чи зробить вигляд, що нічого особливого не відбулося?

Хоча , яка різниця, що ВОНО скаже ... ВОНО з 21 травня вже протерміновано і є по факту Узурпатором Влади та Гвалтівником Конституції
25.06.2024 10:08 Ответить
Замечено что Макрон больше трындит чем делает.
25.06.2024 10:36 Ответить
Пуйло не найгірший варіант для нас, він старий совковий консерватор, котрому пох на життя своїх солдат. Це КДБіст, який діє за домовленостями з усіма поспіль: Китаєм, західною розвідкою, арабами, його головним завданням завжди було служити інтересам еліт і за це самому жити в шоколаді. Якщо з пуйлом щось трапиться, то до влади, швидше за все, прийде хунта радикалів, яких уже не цікавитимуть ні інтереси олігархів, ні домовленості, які уклав пуйло та лавров з усіма поспіль. Їм буде насрати на якість життя самих росіян, підуть воювати усі, а за відмову - розстріл як за часів Сталіна.
Для нас краще якщо путін залишиться при владі і послабить Росію настільки, що б після його смерті Росія не становила жодної загрози.
25.06.2024 12:03 Ответить
сказать что это существо дегенерат значит его похвалить!
25.06.2024 12:03 Ответить
 
 