СБУ не надавала охорону власнику Telegram-каналу "Джокер", - пресслужба
СБУ не надавала та не надає особисту охорону власнику Telegram-каналу "Джокер" Роману Кравцю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Служби безпеки.
У Службі зазначили, що припущення про причетність СБУ до охорони Кравця, які було наведено у журналістському матеріалі Hromadske, не відповідають дійсності.
За даними ЗМІ, джерело повідомило, що Кравець пояснив наявність охорони "подарунком Малюка". Водночас в СБУ заявили, що це дискредитує Голову СБУ та закликали видання дотримуватися журналістських стандартів та спростувати зазначену фразу як недостовірну та непідтверджену.
"Окремо зазначаємо, що особа, вказана в сюжеті, як охоронець і яка нібито "відрекомендувалась співробітником СБУ Андрієм", за вже встановленими СБУ даними, не має жодного відношення до Служби безпеки України.
Також звертаємо увагу, що автори матеріалу, як вони самі зазначають, займалися його підготовкою декілька місяців, а розмова з охоронцем, який "представився співробітником СБУ Андрієм", відбулася 8 травня 2024 року. Маючи майже півтора місяці до оприлюднення сюжету, hromadske звернулося за офіційними коментарями до СБУ лише о 13:10 24 червня, тобто менше, ніж за дві години до публікації матеріалу о 15:00 24 червня", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про власника Telegram-каналу "Джокер", стверджуючи, що ним є 153-й номер у списку партії "Слуга народу" Роман Кравець.
а що, саме, повинно було сказати сбу?
так, ми кришуємо та кошмаримо на замовлення?
наскільки я знаю, подібним службам, заборонено вести діяльність на території своїх країн.
але але але......
СБУ його боїться?
https://telegra.ph/file/b8282750c47f69f445ffb.jpg 🏛️Ну что, посмотрели расследование про канал "Джокер" Ромы Кравца? Сразу предупредим, это не последняя горячая новость, которая возникнет в ближайшее время.
🤔Все просто. Запад долго решал что ему делать с украинской властью, которая не воспринимала вообще никаких предупрежданий и категорически игнорировала требования Запада начать реформы - точнее вернуть как было на момент вступления Зеленского в должность, и улучшить. Офис Ермака стойко выдержал даже полгода без американской военной помощи - чего там?
🥊Посему Запад начал убивать рейтинг... нет, уже не Зеленского. Это - на закуску. Запад начал формировать общественное мнение против серого кардинала всея Украины, против самого Андрея Ермака. Расследование провело "Общественное телевидение", даже не скрывающее своих тесных связей с западными грантодателями. Намек понятен?
🤦🏼Сейчас, на волне скандала вокруг Джокера-Кравца, во-первых образом жизни Кравца просто обязаны заняться полиция и прокуратура; во-вторых, Ермаку выставят претензии ряд крупных украинских бизнесменов, которых Джокер ранее открыто шантажировал. Придется решать, договориваться, кем-то жертвовать... Далее мы прогнозируем расследование о бурной деятельности брата Ермака. О распределении гуманитарной помощи Запада...
🤷♂️История Европы знает множество примеров, когда бунт начинался не против короля, а против осточертевшего народу фаворита. Ключевой момент таких историй, однажны король оказывался перед выбором либо отправить фаворита на плаху, либо отправиться на плаху вместе с фаворитом.
😁Мы же в курсе, что Украина - цэ Европа?