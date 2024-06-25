СБУ не надавала охорону власнику Telegram-каналу "Джокер", - пресслужба

СБУ не надавала та не надає особисту охорону власнику Telegram-каналу "Джокер" Роману Кравцю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Служби безпеки.

У Службі зазначили, що припущення про причетність СБУ до охорони Кравця, які було наведено у журналістському матеріалі Hromadske, не відповідають дійсності.

За даними ЗМІ, джерело повідомило, що Кравець пояснив наявність охорони "подарунком Малюка". Водночас в СБУ заявили, що це дискредитує Голову СБУ та закликали видання дотримуватися журналістських стандартів та спростувати зазначену фразу як недостовірну та непідтверджену.

Читайте також: Держава повинна припинити офіційну комунікацію в Telegram. Заборону потрібно негайно запроваджувати, - голова Нацради ТРМ Герасим’юк

"Окремо зазначаємо, що особа, вказана в сюжеті, як охоронець і яка нібито "відрекомендувалась співробітником СБУ Андрієм", за вже встановленими СБУ даними, не має жодного відношення до Служби безпеки України.

Також звертаємо увагу, що автори матеріалу, як вони самі зазначають, займалися його підготовкою декілька місяців, а розмова з охоронцем, який "представився співробітником СБУ Андрієм", відбулася 8 травня 2024 року. Маючи майже півтора місяці до оприлюднення сюжету, hromadske звернулося за офіційними коментарями до СБУ лише о 13:10 24 червня, тобто менше, ніж за дві години до публікації матеріалу о 15:00 24 червня", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про власника Telegram-каналу "Джокер", стверджуючи, що ним є 153-й номер у списку партії "Слуга народу" Роман Кравець.

Читайте: Telegram став основним інструментом для поширення російської дезінформації в ЄС, - BNN Bloomberg