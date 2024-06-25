Удар РФ по Покровську: у лікарнях досі 45 людей, 12 - у важкому стані

Внаслідок вчорашнього обстрілу Покровська Донецької області до лікарні було направлено 45 поранених.

Як зазначається, цей інцидент став одним з найбільш масштабних за останній час. Медичні та рятувальні служби міста працюють у посиленому режимі, надаючи необхідну допомогу всім постраждалим.

"Пацієнти у важкому стані були розміщені у хірургічному відділенні, де на сьогодні залишається 12 осіб. Окрім цього, один пацієнт перебуває у відділенні щелепно-лицьової хірургії, а ще один - у неврологічному відділенні. Медичний персонал робить усе можливе, щоб стабілізувати стан постраждалих та надати їм необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.

"Одна жінка в хірургічному відділенні перебуває в дуже важкому стані. Інші пацієнти більш стабільні. Також троє пацієнтів були направлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Важкість стану різна, але всі вони потребували спеціалізованого лікування. І одна дитина була переведена до дитячої обласної лікарні. Як нам відомо - її вже прооперували", - зазначили медики.

