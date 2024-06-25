УКР
Удар РФ по Покровську: у лікарнях досі 45 людей, 12 - у важкому стані

Наслідки обстрілу Покровська

Внаслідок вчорашнього обстрілу Покровська Донецької області до лікарні було направлено 45 поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Покровську МВА.

Як зазначається, цей інцидент став одним з найбільш масштабних за останній час. Медичні та рятувальні служби міста працюють у посиленому режимі, надаючи необхідну допомогу всім постраждалим.

"Пацієнти у важкому стані були розміщені у хірургічному відділенні, де на сьогодні залишається 12 осіб. Окрім цього, один пацієнт перебуває у відділенні щелепно-лицьової хірургії, а ще один - у неврологічному відділенні. Медичний персонал робить усе можливе, щоб стабілізувати стан постраждалих та надати їм необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли залізницю у Покровську на Донеччині: Поранення дістали 2 особи. ФОТОрепортаж

"Одна жінка в хірургічному відділенні перебуває в дуже важкому стані. Інші пацієнти більш стабільні. Також троє пацієнтів були направлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Важкість стану різна, але всі вони потребували спеціалізованого лікування. І одна дитина була переведена до дитячої обласної лікарні. Як нам відомо - її вже прооперували", - зазначили медики.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили по Покровську: 5 загиблих, понад 40 поранених, серед них 4 дитини.

