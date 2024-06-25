УКР
Новини
Зеленський про одери МКС на арешт Шойгу та Герасимова: Сподіваємося побачити їх за ґратами

зеленський

Президент Володимир Зеленський вітає рішення МКС щодо видачі ордера на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві. Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні. Ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні", - наголосив він.

Зеленський сподівається побачити Шойгу та Герасимова за ґратами.

"Сьогоднішнє рішення є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче. Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності.

Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм край", - підсумував президент.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

Також читайте: Це ще один крок до забезпечення повної відповідальності агресора, - Костін про ордери МКС Шойгу і Герасимову

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Шойгу Сергій (632) Міжнародний кримінальний суд (333) Герасимов Валерій (53)
Топ коментарі
+8
І тебе Володька з твоїми 5-6 менеджерами.
25.06.2024 16:08 Відповісти
+7
... за грою в півника з неголеним убивцею.
25.06.2024 15:58 Відповісти
+7
...і тебе,Володимир Олександрович,також.Амінь!
25.06.2024 15:59 Відповісти
... за грою в півника з неголеним убивцею.
25.06.2024 15:58 Відповісти
Або в конторі сраним інженером, або у юрті раком на підлозі , Гаага щоби їх #бала в сраку
25.06.2024 16:02 Відповісти
От за "інженера" зараз було трохи прикро...
Але я розумію, що з пісні слова не викинеш класика!
25.06.2024 16:21 Відповісти
...і тебе,Володимир Олександрович,також.Амінь!
25.06.2024 15:59 Відповісти
Не вже автори статей на ЦН не мають технічної можливості писати грамотно?
25.06.2024 16:00 Відповісти
Мій дід казав: "Маю бажання купити будинок, але не маю можливості. Маю можливість купити козу, але... не маю бажання". Тож вип'ємо за те, щоб наші бажання завжди збігалися з нашими можливостями...
(с)
25.06.2024 16:05 Відповісти
Ваш дід цитував (хм, забула прізвище актора) героя фільма "Операція ЬІ..."
показати весь коментар
"Кавказская пленница". Наступного разу напишу наприкінці не тільки знак копірайта, а й назву хфільму
25.06.2024 22:59 Відповісти
Ви про "одери" та "безросудних "? Буває...
Не вже вам не все одно?
25.06.2024 16:25 Відповісти
Якби це було не так постійно, то було б дійсно все одно.
показати весь коментар
так,це дуже добре,
а ще українці чекають
посадок
зе-мерзоти
25.06.2024 16:01 Відповісти
на сусідній шконці побачитесь та будуте "свабодно по руски гаварить"
25.06.2024 16:04 Відповісти
інфантільний дебіл ...
25.06.2024 16:04 Відповісти
Про наркомана забули)

Щось воно сьогодні з промовами запізнилось..чи може гульнуло, так зранку на діалізі валяллсь))
25.06.2024 16:09 Відповісти
І їх оманського союзника теж хотілось би бачити за ґратами
показати весь коментар
І тебе Володька з твоїми 5-6 менеджерами.
25.06.2024 16:08 Відповісти
С герасимовым может и прокатит,но шойгу навряд ли .как в песне....а Чукча в чуме ждет рассвета....
25.06.2024 16:20 Відповісти
І ми сподіваємось разом з вами
25.06.2024 16:22 Відповісти
Тобто…побачити всіх разом
25.06.2024 16:38 Відповісти
Не тільки побачити їх за гратами, але й поручкатися, чи й навіть обнятися.
Спільна справа - спільна відповідальність...
25.06.2024 17:11 Відповісти
Розачарую прихильників.Вони там не будуть,бо багато чього знають.Не кажу вже за х...о.
25.06.2024 17:30 Відповісти
Ви маєте рацію, на жаль(((...
25.06.2024 22:53 Відповісти
Зеленський про одери МКС на арешт Шойгу та Герасимова: Сподіваємося побачити їх за ґратами
А всі адеквані українці в недалекому майбутньому сподіваються побачити Зеленського за гратами разом з Єрмаками і Арахаміями з Ко.
25.06.2024 18:42 Відповісти
Разом з тобою!
25.06.2024 21:28 Відповісти
Сподіваємось і віримо, що ішака теж наздожене справедливе правосуддя.
25.06.2024 21:50 Відповісти
 
 