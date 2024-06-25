Зеленський про одери МКС на арешт Шойгу та Герасимова: Сподіваємося побачити їх за ґратами
Президент Володимир Зеленський вітає рішення МКС щодо видачі ордера на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві. Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні. Ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні", - наголосив він.
Зеленський сподівається побачити Шойгу та Герасимова за ґратами.
"Сьогоднішнє рішення є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче. Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності.
Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм край", - підсумував президент.
Але я розумію, що з пісні слова не викинеш класика!
(с)
Не вже вам не все одно?
а ще українці чекають
посадок
зе-мерзоти
Щось воно сьогодні з промовами запізнилось..чи може гульнуло, так зранку на діалізі валяллсь))
Спільна справа - спільна відповідальність...
А всі адеквані українці в недалекому майбутньому сподіваються побачити Зеленського за гратами разом з Єрмаками і Арахаміями з Ко.