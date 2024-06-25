Зеленський про одери МКС на арешт Шойгу та Герасимова: Сподіваємося побачити їх за ґратами

Президент Володимир Зеленський вітає рішення МКС щодо видачі ордера на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві. Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні. Ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні", - наголосив він.

Зеленський сподівається побачити Шойгу та Герасимова за ґратами.

"Сьогоднішнє рішення є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче. Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності.



Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм край", - підсумував президент.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

