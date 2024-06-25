ЗСУ на Донеччині більше не відчувають снарядного голоду, - Reuters

Українським захисникам на передовій у Донецькій області вже почали надходити артилерійські снаряди, постачання яких гальмувалося місяцями політичних суперечок у Вашингтоні.

Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters, кореспонденти якого відвідали одну з артилерійських частин ЗСУ у Донецькій області, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами військових, раніше вони були змушені обмежити використання 155-мм снарядів проти ворога, що поставило під загрозу їхню здатність підтримувати піхоту.

"Був "снарядний голод". Досить жорстко нормували боєприпаси. Це вплинуло на піхоту. Вони (росіяни, - ред.) підкрадалися з усіх боків, страждали піхотинці", - розповів 46-річний командир підрозділу Василь.

Наразі, за його словами, "снарядного голоду" немає.

"Тепер немає "снарядного голоду" і ми добре працюємо", - наголосив військовий.

Reuters зазначає, що після того, як Конгрес США поклав край багатомісячним затримкам і схвалив пакет допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, до підрозділів почали надходити нові боєприпаси.

Своєю чергою 39-річний навідник Олег з того ж підрозділу заявив, що проблема не лише в боєприпасах. За словами військового, темпи мобілізаційної кампанії, яку розпочала Україна, недостатні.

"Нас дуже мало. Не вистачає людей. У нас немає навіть половини тих людей, яких ми повинні мати", - розповів військовий іноземним журналістам.

