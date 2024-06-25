Ворог атакує поблизу Красногорівки та Георгіївки, у Вовчанську два боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби, 25 червня 2024 року, ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 110.

Як зазначається, українські захисники стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку агресор не полишає спроб атакувати біля Вовчанська. Наразі, там триває два боєзіткнення, стільки ж штурмів підрозділи Сил оборони відбили. Разом з тим, ворожа авіація завдала два удари шістьма НАРами по Ветеринарному.

Від початку доби на Куп’янському напрямку війська противника вісім разів штурмували оборонні рубежі українських захисників в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. Українські захисники стійко тримають оборону. Чотири спроби окупантів просунутися вперед відбито. Тривають бої. Населений пункт Табаївка зазнав авіаційного удару десятьма НАРАми.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснили 13 атак на позиції підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. 12 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне - триває у районі Невського.

Продовжує окупаційна армія шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Сім атак російських загарбників відбито нашими воїнами поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. П’ять бойових зіткнень ще продовжуються.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку противник здійснив вісім штурмів позицій українського війська поблизу Часового Яру та Іванівського. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, сім атак відбито, одна – ще триває.

"На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 11. Активно працює ворожа авіація, зокрема, сім ударів одинадцятьма КАБами зазнало місто Торецьк, ще однією авіабомбою терористи вдарили по Деміївці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 37 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 26 ворожих атак, 11 боїв – ще тривають. Олександропіль зазнав двох ударів НАРами.

Тривають бої на Курахівському напрямку. За підтримки авіації ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ударів КАБами зазнало Курахове. Загальна кількість атак на цьому напрямку зросла до чотирьох, з яких дві - ще продовжуються.

Обстановка на Півдні

На Придніпровському напрямку активно працює ворожа авіація. Трьома КАБами окупанти вдарили по населеному пункту Тягинка, ще по дві керовані авіаційні бомби агресор скинув на Дудчани та Одрадокам’янку.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.