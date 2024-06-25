У Харкові знову вибухи
Під вечір 25 червня 2024 року у Харкові знову чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!", - зазначив він.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Зранку повідомлялося, що ворог обстріляв Харків. Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста.
Атакамси є поямо зараз. До воронежського аеродрому достає.
Чому не б'єм?
Госдеп не дозволяє?
Може наступне засідання ООН у Харкові провести?