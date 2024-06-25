УКР
У Харкові знову вибухи

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Під вечір 25 червня 2024 року у Харкові знову чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!", - зазначив він.

Більше інформації на цю хвилину не відомо. 

Зранку повідомлялося, що ворог обстріляв Харків. Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста.

вибух (4597) Харків (5857)
Десь "після Пасхи" мають бути f-16...
показати весь коментар
25.06.2024 17:23 Відповісти
Або перед Різдвом...

Атакамси є поямо зараз. До воронежського аеродрому достає.
Чому не б'єм?
Госдеп не дозволяє?
Може наступне засідання ООН у Харкові провести?
показати весь коментар
25.06.2024 19:50 Відповісти
 
 