У Харкові знову вибухи

Під вечір 25 червня 2024 року у Харкові знову чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!", - зазначив він.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Зранку повідомлялося, що ворог обстріляв Харків. Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста.