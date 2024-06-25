Уряд затвердив план щодо забезпечення життєдіяльності на прифронтових територіях, де ведуться бойові дії
Ухвалений Кабміном документ визначає першочергові заходи для стабілізації життєзабезпечення населення на окремих територіях, де ведуться бойові дії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Сьогодні Кабмін ухвалив відповідне розпорядження, проєкт якого розробило Мінреінтеграції.
План складається із двох розділів. Перший передбачає забезпечення життєдіяльності населення. Зокрема, йдеться про:
- гуманітарне реагування;
- економічну і транспортну безпеку;
- медичну і соціальну сферу;
- електронні комунікації;
- житлово-комунальне господарство.
Другий розділ Плану стосується алгоритму проведення евакуації. Сюди входять:
- оновлення інформації про можливу кількість евакуйованих;
- розроблення планів евакуації й оновлення вже наявних;
- уточнення організаційних заходів для евакуації (пошук транспорту, перевізників, інформування про евакуацію, вжиття відповідних заходів безпеки тощо);
- забезпечення розміщення та життєзабезпечення евакуйованих (розширення місць тимчасового проживання, встановлення військово-квартирної повинності з розквартирування евакуйованого населення).
Зазначається, що ухвалений сьогодні план сприятиме злагодженості дій органів влади для всебічної підтримки населення на прифронтових територіях, де ведуться бойові дії.
Нагадаємо, з 25 червня тимчасово призупинять проїзд до сіл Борщова, Слобожанське та Липці, що на Харківщині. Причиною стали постійні обстріли російських загарбників, а також мінна небезпека
