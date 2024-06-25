РФ заборонила мовлення понад 80 європейських ЗМІ на своїй території
Росія заборонила доступ до 81 медіа країн Європи зі своєї території, що стало відповіддю на обмеження мовлення трьом російським ЗМІ.
Про це повідомляє МЗС Росії, передає Цензор.НЕТ.
"Як захід у відповідь на ухвалене Радою ЄС 17 травня рішення про заборону "будь-якої мовленнєвої активності" трьом російським ЗМІ (РІА "Новости", МІЦ "Известия" і "Российская газета"), яке набуває чинності 25 червня, запроваджуються зустрічні обмеження доступу з території Російської Федерації до мовленнєвих ресурсів низки ЗМІ держав-членів Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.
У російському МЗС заявили, що "російська сторона неодноразово і на різних рівнях попереджала, що політично вмотивовані утиски вітчизняних журналістів та необґрунтовані заборони російських ЗМІ на просторі ЄС не залишаться без реакції".
Також повідомляється, що у випадку, якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів.
Серед заборонених на території РФ медіа з таких країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія та загальноєвропейські ЗМІ. Загалом у списку 81 медіа.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада ЄС вирішила призупинити трансляцію ще чотирьох ЗМІ, які поширюють і підтримують російську пропаганду та агресивну війну проти України. Йдеться про Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".
Тільки SW DX, тільки гардкор!
Так що кацапня, з поверненням в омріяні вами часи СРСР.
Ще інтернет собі скасуйте,як у братскій КНДР!
Мабуть, що петро перший прорубав вікно в Європу, а путін його забив.