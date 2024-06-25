УКР
РФ заборонила мовлення понад 80 європейських ЗМІ на своїй території

Телебачення в РФ

Росія заборонила доступ до 81 медіа країн Європи зі своєї території, що стало відповіддю на обмеження мовлення трьом російським ЗМІ.

Про це повідомляє МЗС Росії, передає Цензор.НЕТ.

"Як захід у відповідь на ухвалене Радою ЄС 17 травня рішення про заборону "будь-якої мовленнєвої активності" трьом російським ЗМІ (РІА "Новости", МІЦ "Известия" і "Российская газета"), яке набуває чинності 25 червня, запроваджуються зустрічні обмеження доступу з території Російської Федерації до мовленнєвих ресурсів низки ЗМІ держав-членів Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

У російському МЗС заявили, що "російська сторона неодноразово і на різних рівнях попереджала, що політично вмотивовані утиски вітчизняних журналістів та необґрунтовані заборони російських ЗМІ на просторі ЄС не залишаться без реакції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії заарештували журналістів AP і Reuters їх звинувачують у співпраці з командою Навального

Також повідомляється, що у випадку, якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів.

Серед заборонених на території РФ медіа з таких країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія та загальноєвропейські ЗМІ. Загалом у списку 81 медіа.

Читайте: Росія тримає в ув’язненні 18 журналістів з окупованих територій, - правозахисниця Скрипник

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада ЄС вирішила призупинити трансляцію ще чотирьох ЗМІ, які поширюють і підтримують російську пропаганду та агресивну війну проти України. Йдеться про Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

росія (67333) ЗМІ (1379) медіа (239)
+8
Я добре пам'ятаю радянські часи, коли за прослуховування "ворожих голосів" можна було отримати реальний строк. "Бдительные товарищи", а це могли бути хто завгодно: від сусідів через стінко до колег по роботі. За анекдоти політичного характеру строки світили досить пристойні.
Так що кацапня, з поверненням в омріяні вами часи СРСР.
25.06.2024 18:01 Відповісти
+4
Железный занавес опускается. русня, ищите длинноволновые приёмники, на барахолках должны ещё быть рабочие
25.06.2024 17:50 Відповісти
+4
скоро як у нас один телемарафон залишиться
25.06.2024 17:53 Відповісти
Железный занавес опускается. русня, ищите длинноволновые приёмники, на барахолках должны ещё быть рабочие
25.06.2024 17:50 Відповісти
скоро як у нас один телемарафон залишиться
25.06.2024 17:53 Відповісти
А у тебя только телемарафон показывает?
25.06.2024 18:20 Відповісти
Довгохвильові не допоможуть -- там нема що слухати, станцій практично не залишилося.

Тільки SW DX, тільки гардкор!
25.06.2024 19:44 Відповісти
Якого милого в ЄС взагалі транслюють медіа @уйлостану-спонсора викрадення дітей та світового тероризму?!
25.06.2024 17:54 Відповісти
Х.....давно закрив вікно в Європу.
25.06.2024 17:56 Відповісти
А почему так мало? Запретите уже ЕС, США и весь цивилизованный мир. И ходите себе расслабляться в маленький деревянный домик с дыркой в полу.
25.06.2024 17:57 Відповісти
Коли, коли вже, нарешті, цивілізовані країни зрозуміють, що з країною андрофагів тре порвати усі, геть усі відносини?
25.06.2024 17:59 Відповісти
підари звісно є підари але вони не геть тупі, вміють де треба підмазати , запросити кого треба в гості влаштувати ніх...... рибалку і т п показати широку московську "душу " сильним світу цього але ж вони по суті і походженню підари , а от на цим повинно працювати наше МЗС а воно імпотентне як амеба азовська
25.06.2024 18:05 Відповісти
Я добре пам'ятаю радянські часи, коли за прослуховування "ворожих голосів" можна було отримати реальний строк. "Бдительные товарищи", а це могли бути хто завгодно: від сусідів через стінко до колег по роботі. За анекдоти політичного характеру строки світили досить пристойні.
Так що кацапня, з поверненням в омріяні вами часи СРСР.
25.06.2024 18:01 Відповісти
На раісі таке і так не дивляться. Пук в калюжу.
25.06.2024 18:05 Відповісти
Когда они уже ЧЕБУРНЕТ построят , и отрубятся от интернета ?
25.06.2024 18:10 Відповісти
Помста https://www.facebook.com/watch/?v=256639106660402 кацапа.
25.06.2024 22:17 Відповісти
Життя у "вакуумній кульці" - це результат єльцинскої "революції" ? Чи це вставання з колін пуйла ? За що боролись на той напоролись ! ПОДЄЛОМ, кацапи, ПОДЄЛОМ,
25.06.2024 18:12 Відповісти
Ютуб нехай нарешті заборонять.
25.06.2024 18:18 Відповісти
А Європа продовжує раша тудей транслювати!!
25.06.2024 18:21 Відповісти
Лишние хлопоты в Ху..лостане смотрят только пару каналов типа скабеевой, соловьиного помета и подобные. А от 80 каналов у них крыша поедет, и никакого стекломоя не хватит
25.06.2024 18:22 Відповісти
Вони ще почали відмовлятися з цього року від Болонської системи освітніх рівнів бакалавра/магістра. Вважаю це також ознакою майбутньої ізоляції країни. Ну ви розумієте дипломи молодих випускників росіян не будуть визнавати в західних країнах. І це мабуть на краще. Хоч перестануть масово їхати в Німеччину.
25.06.2024 18:30 Відповісти
Давай-давай,лапті!
Ще інтернет собі скасуйте,як у братскій КНДР!
25.06.2024 18:39 Відповісти
Лаптемордые кацапы поздравляю вас с Новым 1937 годом!!
25.06.2024 18:47 Відповісти
А що ж тепер писатимуть їхні «історики»?
Мабуть, що петро перший прорубав вікно в Європу, а путін його забив.
25.06.2024 22:23 Відповісти
 
 