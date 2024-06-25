60% власників зброї зареєструвалися в Єдиному реєстрі зброї за рік його роботи, - МВС

Уже 60% власників зброї зареєструвалися в Єдиному реєстрі зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко розповів в ефірі "Єдиних новин"

"Якщо говорити про загальну кількість зброї, то всього в Україні 950 000 одиниць облікованої зброї, з якої 650 000 вже в Єдиному реєстрі. Насамперед йдеться про мисливську, гладкоствольну та травматичну зброю", - зазначив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість заявок на "списання" авто із початку року зросла у 3,5 раза, – МВС

Тимченко нагадав, що у власників зброї є три варіанти, як зареєструвати свою зброю:

Через єдине вікно, в особистому кабінеті онлайн.

Через єдине вікно, в особистому кабінеті суб’єкта господарювання (при купівлі одиниці зброї в магазині).

Через органи Національної поліції України, тобто офлайн.

Як зауважив заступник міністра, частка тих, хто реєструє зброю онлайн через єдине вікно для громадян чи суб’єкта господарювання щомісяця стрімко зростає.

"З упевненістю можу сказати, що МВС задоволене роком роботи Реєстру. У першу чергу, тому що ми бачимо статистику і динаміку, яким чином він наповнюється", - наголосив Тимченко.

Також читайте: Як обміняти електронні документи водія: інструкція від МВС

Як повідомлялося, з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.