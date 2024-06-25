УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9681 відвідувач онлайн
Новини
1 327 21

60% власників зброї зареєструвалися в Єдиному реєстрі зброї за рік його роботи, - МВС

60% власників зброї зареєструвалися в Єдиному реєстрі зброї

Уже 60% власників зброї зареєструвалися в Єдиному реєстрі зброї. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко розповів в ефірі "Єдиних новин"

"Якщо говорити про загальну кількість зброї, то всього в Україні 950 000 одиниць облікованої зброї, з якої 650 000 вже в Єдиному реєстрі. Насамперед йдеться про мисливську, гладкоствольну та травматичну зброю", - зазначив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість заявок на "списання" авто із початку року зросла у 3,5 раза, – МВС

Тимченко нагадав, що у власників зброї є три варіанти, як зареєструвати свою зброю:

  • Через єдине вікно, в особистому кабінеті онлайн.
  • Через єдине вікно, в особистому кабінеті суб’єкта господарювання (при купівлі одиниці зброї в магазині).
  • Через органи Національної поліції України, тобто офлайн.

Як зауважив заступник міністра, частка тих, хто реєструє зброю онлайн через єдине вікно для громадян чи суб’єкта господарювання щомісяця стрімко зростає.

"З упевненістю можу сказати, що МВС задоволене роком роботи Реєстру. У першу чергу, тому що ми бачимо статистику і динаміку, яким чином він наповнюється", - наголосив Тимченко.

Також читайте: Як обміняти електронні документи водія: інструкція від МВС

Як повідомлялося, з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.

Автор: 

МВС (3533) зброя (7698) реєстр (868)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Хахахаха.
Не 60% власників зброї, а 60% з тих хто є власником зброї і про кого це відомо. Дехто просто полюьляє бути інкогніто-власником зброї.
показати весь коментар
25.06.2024 17:58 Відповісти
+1
Наскільки пам'ятаю, в США, наприклад, навпаки, свідомо відмовилися від ідеї подібних глобальних реєстрів, з міркувань національної безпеки та захисту прав громадян.
І це логічно.
Бо, наприклад, при окупації територій України, росіяни, найперше ходили по адресах учасників АТО/ООС та по адресах мисливців/інших власників зброї з метою винищення останніх. Ходили разом з місцевими працівниками МВС.
За будь-якої ворожої агресії, працівники МВС будуть першими, хто побіжить вилучати зброю в населення, необхідну тому населенню для захисту свого життя, своїх прав.

Також, якщо мова йде за якісь подібні реєстри, то доцільніше було б, щоби його розпорядником було теж таке Міністерство юстиції, а не МВС, щоби зменшити ризики зловживань та уникнути конфлікту інтересів - як про це говорили вже не один раз.

Зрештою, що ми бачимо, так це лише посилення обмежувальних заходів щодо людей, які володіють будь-якою зброєю, замість заходів з лібералізації щодо володіння зброєю громадянами, замість заходів та щодо реалізації конституційних прав громадян на самозахист.
показати весь коментар
25.06.2024 19:20 Відповісти
+1
Какое отношение к регистрации оружия имеет ТЦК?
показати весь коментар
25.06.2024 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хахахаха.
Не 60% власників зброї, а 60% з тих хто є власником зброї і про кого це відомо. Дехто просто полюьляє бути інкогніто-власником зброї.
показати весь коментар
25.06.2024 17:58 Відповісти
почему бы регистрировать зброю не делегировать ТЦК?
показати весь коментар
25.06.2024 18:24 Відповісти
Какое отношение к регистрации оружия имеет ТЦК?
показати весь коментар
25.06.2024 20:55 Відповісти
как какое??? самое прямое!, может освидетельствовать на стан здоровья, моральнго писихлогические якости, провести треннинг обращения с оружием, проверить условия проживания и содержания заявителя, формировать списки ополчения (если возраст не призвной)
показати весь коментар
25.06.2024 21:03 Відповісти
Я Вас разочарую, но это не функции ТЦК.
показати весь коментар
25.06.2024 21:06 Відповісти
не функции, а ездить на бусах и отлавливать людей - функция???, вот я и предлагаю, вести им учет любителей пекалей и других помповиков, помогать им так сказать в овладевании и ведении личного кабинета....
показати весь коментар
25.06.2024 21:13 Відповісти
Давайте не вдавться в демагогию и постословие. В ТЦК даже нет специалистов чтобы проводить все те мероприятия о которых Вы упомянули выше. Вы предлагаете расширить штат ТЦК?
показати весь коментар
25.06.2024 21:15 Відповісти
нет конечно... я или за максимальную либерализацию владения ЛЮБЫМ оружием или за его полный запрет, а не то что мы имеем сейчас, особо умных со стволами, нормальных, законопослушных с кулаками....
показати весь коментар
25.06.2024 21:21 Відповісти
Либерализация владения оружием (я на вашей стороне), а также освидетельствование состояния здоровья (функция МОЗ), морально психологические якости (бред какой то), тренинг обращения с оружием (частные спортивно-стрелковые общества Вам помогут), условия проживания и содержания заявителя (чего?), формирования списков ополчения (ЛНР или ДНР?), а также учет любителей пекалей и других помповиков (функция МВД) это как я уже сказал не функция ТЦК. Если у Вас есть предложения, оформите хотя бы петицию на сайте Верховной Рады.
показати весь коментар
25.06.2024 21:29 Відповісти
и серьезно, почему для получения разрешения надо иметь кучу справок, и не надо иметь военный билет с тцк с влк?? и почему военнослужащий стреляющий с рпг на фронте, не может пойти в Беркут и купить себе короткоствол???
показати весь коментар
25.06.2024 21:27 Відповісти
По поводу количества справок обратитесь по инстанции.
показати весь коментар
25.06.2024 21:30 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, в США, наприклад, навпаки, свідомо відмовилися від ідеї подібних глобальних реєстрів, з міркувань національної безпеки та захисту прав громадян.
І це логічно.
Бо, наприклад, при окупації територій України, росіяни, найперше ходили по адресах учасників АТО/ООС та по адресах мисливців/інших власників зброї з метою винищення останніх. Ходили разом з місцевими працівниками МВС.
За будь-якої ворожої агресії, працівники МВС будуть першими, хто побіжить вилучати зброю в населення, необхідну тому населенню для захисту свого життя, своїх прав.

Також, якщо мова йде за якісь подібні реєстри, то доцільніше було б, щоби його розпорядником було теж таке Міністерство юстиції, а не МВС, щоби зменшити ризики зловживань та уникнути конфлікту інтересів - як про це говорили вже не один раз.

Зрештою, що ми бачимо, так це лише посилення обмежувальних заходів щодо людей, які володіють будь-якою зброєю, замість заходів з лібералізації щодо володіння зброєю громадянами, замість заходів та щодо реалізації конституційних прав громадян на самозахист.
показати весь коментар
25.06.2024 19:20 Відповісти
Це просто шапіто, в єдиному реєстрі зброї реєструють вже зареєстровану зброю. Нахіба ?!?
показати весь коментар
25.06.2024 20:57 Відповісти
І що? Носити неможна, в сейфі тримати. Накляпа він потрібен в сейфі.
показати весь коментар
25.06.2024 21:26 Відповісти
Захищати свій будинок, а ось від ідеї, що вулицями бігатимуть неадекватні, що ********** зброєю, я як власник зареєстрованой зброї не в захваті.
показати весь коментар
25.06.2024 22:34 Відповісти
Вбиває людина, не зброя. Ви це краще мене це розумієте, не робіть з себе непонятного. Хто хоче вбити вб'є каменем, ножем. Не тупіть.
показати весь коментар
25.06.2024 22:46 Відповісти
Так ви маєте рацію, але я проти того щоб полегшувати життя вбивці, надаючи йому зброю. Все поступово, спочатку років 10 нехай потримають зброю вдома, включаючи короткоствол, чого зараз ганебно боїться влада, а потім, свідомість доросте і до носіння.
показати весь коментар
25.06.2024 23:04 Відповісти
Стерненко з вами не погодився. Зброя це самозахист, це також відповідальність і повага.
Озброєну націю не можливо окупувати, узурпувати також. Тож з 2014 такі філософи заважили і заважають мілітаризувати суспільство що є складовою розвитку зброярьского напрямку. А стцією філософією в нас ні патронних заводів і пороху. За те люди в окупації десять років тренуються. А їх по базам ворог на катівні водить. Бо ця база дірява як саме управління.
показати весь коментар
25.06.2024 23:40 Відповісти
Так ви цілком праві, якби у нас було відповідальне суспільство, то ми б не обрали комуняку Кравчука президентом. Якби ми пішли шляхом країн Балтії, то всі б уже мали зброю.Але ми десятиліттями вирощували малоросiв, їм дати зброю, то зробити червону партизанську армію у себе в тилу.До всього треба підходити зважено, ціль озброєне суспільство, але поступово, мінімізуючи ризики потрапляння зброї ватникам та неадекватам.
показати весь коментар
25.06.2024 23:51 Відповісти
Не треба чіпати національність. Вам люба країна скаже що при озброєні людей статі кримінальних статистик не збільшуєть. Навпаки люди знають, що ти може себе захисти і толерантність себе бистріше виховає ніж ваші страхи.
Людям з вантажівок викидали в столиці автомати, чё це не перевірка адекватності?
Дфтг, ТРо ви маніпулюєте страхами. Це прояв не свободи.
показати весь коментар
26.06.2024 00:10 Відповісти
Ватники і неодиквати завжди можуть скористатись чорним ринком. Не регіструвати.
Ми на першому місці по чорному ринку зброї
показати весь коментар
26.06.2024 00:19 Відповісти
 
 