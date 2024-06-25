60% власників зброї зареєструвалися в Єдиному реєстрі зброї за рік його роботи, - МВС
Уже 60% власників зброї зареєструвалися в Єдиному реєстрі зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко розповів в ефірі "Єдиних новин"
"Якщо говорити про загальну кількість зброї, то всього в Україні 950 000 одиниць облікованої зброї, з якої 650 000 вже в Єдиному реєстрі. Насамперед йдеться про мисливську, гладкоствольну та травматичну зброю", - зазначив посадовець.
Тимченко нагадав, що у власників зброї є три варіанти, як зареєструвати свою зброю:
- Через єдине вікно, в особистому кабінеті онлайн.
- Через єдине вікно, в особистому кабінеті суб’єкта господарювання (при купівлі одиниці зброї в магазині).
- Через органи Національної поліції України, тобто офлайн.
Як зауважив заступник міністра, частка тих, хто реєструє зброю онлайн через єдине вікно для громадян чи суб’єкта господарювання щомісяця стрімко зростає.
"З упевненістю можу сказати, що МВС задоволене роком роботи Реєстру. У першу чергу, тому що ми бачимо статистику і динаміку, яким чином він наповнюється", - наголосив Тимченко.
Як повідомлялося, з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.
Не 60% власників зброї, а 60% з тих хто є власником зброї і про кого це відомо. Дехто просто полюьляє бути інкогніто-власником зброї.
І це логічно.
Бо, наприклад, при окупації територій України, росіяни, найперше ходили по адресах учасників АТО/ООС та по адресах мисливців/інших власників зброї з метою винищення останніх. Ходили разом з місцевими працівниками МВС.
За будь-якої ворожої агресії, працівники МВС будуть першими, хто побіжить вилучати зброю в населення, необхідну тому населенню для захисту свого життя, своїх прав.
Також, якщо мова йде за якісь подібні реєстри, то доцільніше було б, щоби його розпорядником було теж таке Міністерство юстиції, а не МВС, щоби зменшити ризики зловживань та уникнути конфлікту інтересів - як про це говорили вже не один раз.
Зрештою, що ми бачимо, так це лише посилення обмежувальних заходів щодо людей, які володіють будь-якою зброєю, замість заходів з лібералізації щодо володіння зброєю громадянами, замість заходів та щодо реалізації конституційних прав громадян на самозахист.
Озброєну націю не можливо окупувати, узурпувати також. Тож з 2014 такі філософи заважили і заважають мілітаризувати суспільство що є складовою розвитку зброярьского напрямку. А стцією філософією в нас ні патронних заводів і пороху. За те люди в окупації десять років тренуються. А їх по базам ворог на катівні водить. Бо ця база дірява як саме управління.
Людям з вантажівок викидали в столиці автомати, чё це не перевірка адекватності?
Дфтг, ТРо ви маніпулюєте страхами. Це прояв не свободи.
Ми на першому місці по чорному ринку зброї