Остін і новий міністр оборони РФ Бєлоусов вперше поговорили телефоном

Очільник Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим.

Про це під час брифінгу повідомив речник оборонного відомства США Патрік Райдер, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Райдер зазначив, що сторони обговорили війну в Україні. Крім цього, за словами речника Пентагону, під час розмови Остін зазначив, що військовим відомствам РФ та США важливо зберегти лінії комунікації.

Інші деталі розмови прессекретар Міноборони США не розкрив.

Відомо, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Додамо, що остання розмова між представниками Міноборони США та РФ відбулася у березні 2023 року - тоді Остін розмовляв із Сергієм Шойгу.

Як відомо, 14 травня 2024 року диктатор РФ Володимир Путін своїм указом призначив Андрія Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ. За декілька днів до цього він звільнив з цієї посади Сергія Шойгу.

