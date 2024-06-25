Остін і новий міністр оборони РФ Бєлоусов вперше поговорили телефоном
Очільник Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим.
Про це під час брифінгу повідомив речник оборонного відомства США Патрік Райдер, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Райдер зазначив, що сторони обговорили війну в Україні. Крім цього, за словами речника Пентагону, під час розмови Остін зазначив, що військовим відомствам РФ та США важливо зберегти лінії комунікації.
Інші деталі розмови прессекретар Міноборони США не розкрив.
Відомо, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.
Додамо, що остання розмова між представниками Міноборони США та РФ відбулася у березні 2023 року - тоді Остін розмовляв із Сергієм Шойгу.
Як відомо, 14 травня 2024 року диктатор РФ Володимир Путін своїм указом призначив Андрія Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ. За декілька днів до цього він звільнив з цієї посади Сергія Шойгу.
1) Так - США та РОсія контактують! (Так само як і Росія та Україна - хоча б у рамках обміну полоненими та підтриманні "гуманітарного коридору" для громадян обох країн на північних кордонах України)
2) Контактують не "поверх" України - а незалежно від неї - бо ті контакти стосуються питань що зв"язують ці країни
3) У них не стоять "готові телефони" Для цього є спеціальні телефонні лінії - як у всх державних установах подібного рівня
4) Так - вони погодилися тримать зв"язок один з одним - щоб випадково не виник конфлікт подібний до "КАрибської кризи" (коли і виникла домовленість про встановлення подібного рівня зв"язку)
5) Рузвельт з Гітлером не були міністрами оборони а США з РОсією не знаходяться у стані війни
6) Чи Путін - "Гітлер ХХІ ст" - питання риторичне Це рівень газетних статей бульварної преси - а не рівень військової дипломатії
Важче було б такі тьорки проводити?
P.S. Зайвий раз показує, що США абсолютно пох на будь-які злочини параші, і вона продовжує вважати всіх кремлівських уйобків законними "властями".
Райдер зазначив, що сторони обговорили війну в Україні.
Це що за муйня....це як ? З'ясували свої подальші двосторонні дії, чи що ?
Якого бення це взагалі мало місце в цій розмові. Опускатися до рівня розмови з рашкою на такому рівні це визнати рівність з опонентом....