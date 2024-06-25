УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9387 відвідувачів онлайн
Новини
7 290 25

Остін і новий міністр оборони РФ Бєлоусов вперше поговорили телефоном

Остін і новий міністр оборони РФ Бєлоусов вперше поговорили телефоном

Очільник Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим.

Про це під час брифінгу повідомив речник оборонного відомства США Патрік Райдер, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Райдер зазначив, що сторони обговорили війну в Україні. Крім цього, за словами речника Пентагону, під час розмови Остін зазначив, що військовим відомствам РФ та США важливо зберегти лінії комунікації.

Інші деталі розмови прессекретар Міноборони США не розкрив.

Відомо, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Додамо, що остання розмова між представниками Міноборони США та РФ відбулася у березні 2023 року - тоді Остін розмовляв із Сергієм Шойгу.

Як відомо, 14 травня 2024 року диктатор РФ Володимир Путін своїм указом призначив Андрія Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ. За декілька днів до цього він звільнив з цієї посади Сергія Шойгу.

Читайте також: Путін не може диктувати Україні, що їй робити, - Остін про вимогу диктатора РФ

Автор: 

перемовини (3069) Остін Ллойд (521) Бєлоусов Андрій (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
І для чого.... Пацієнт безнадійно хворий.
показати весь коментар
25.06.2024 23:18 Відповісти
+5
Як??? США і росія контактують??? Поверх України??? У них готові телефони на столах стоять??? Вони погодилися тримати звязок один з одним??? Типу рузвельт із гітлером??? Ні??? то путін не гітлер? а хто тоді? партнер??? - ЧОМУ НЕ БАЧУ ТАКИХ ОБУРЕНИХ КРИКІВ?
показати весь коментар
25.06.2024 23:18 Відповісти
+4
Цьоцю, з Пиньом якраз ніхто і не говорив. Може Остін намовляв заарештувати трьох злочинців згідно рішення міжнародного суду: Пиньо, Шойгу, Гєрасім.
показати весь коментар
25.06.2024 23:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Авжеж! Не ротом, а телефоном. Розтуди їх!
показати весь коментар
25.06.2024 23:14 Відповісти
Обговорювали механізм відновлення державності імамату «Північний Кавказ»?
показати весь коментар
25.06.2024 23:16 Відповісти
ніт, білоусов просив поки не хєрачити по Балтімору і Халіно атакмсами.
показати весь коментар
26.06.2024 03:32 Відповісти
Погана новина....
показати весь коментар
25.06.2024 23:18 Відповісти
Із нерозкритих деталей розмови: -Пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь на лекарство работать
показати весь коментар
26.06.2024 06:58 Відповісти
І для чого.... Пацієнт безнадійно хворий.
показати весь коментар
25.06.2024 23:18 Відповісти
Як??? США і росія контактують??? Поверх України??? У них готові телефони на столах стоять??? Вони погодилися тримати звязок один з одним??? Типу рузвельт із гітлером??? Ні??? то путін не гітлер? а хто тоді? партнер??? - ЧОМУ НЕ БАЧУ ТАКИХ ОБУРЕНИХ КРИКІВ?
показати весь коментар
25.06.2024 23:18 Відповісти
Цьоцю, з Пиньом якраз ніхто і не говорив. Може Остін намовляв заарештувати трьох злочинців згідно рішення міжнародного суду: Пиньо, Шойгу, Гєрасім.
показати весь коментар
25.06.2024 23:23 Відповісти
А мож терки были потому шо трiйця вже заарештована?
показати весь коментар
26.06.2024 09:29 Відповісти
Мадмуазель, вас приштирило, прийміть на ніч клізму з 30 краплями цього чудодійного еліксиру

показати весь коментар
25.06.2024 23:29 Відповісти
если б у хитлера был такой арсенал я/о как у белоусова-*****, ему бы тоже звонили. Хотя бы для того, что бы предупредить о возможных последствиях.
показати весь коментар
26.06.2024 00:19 Відповісти
Та тут досить і твого "вереску"! Пояснюю "на пальцях"
1) Так - США та РОсія контактують! (Так само як і Росія та Україна - хоча б у рамках обміну полоненими та підтриманні "гуманітарного коридору" для громадян обох країн на північних кордонах України)
2) Контактують не "поверх" України - а незалежно від неї - бо ті контакти стосуються питань що зв"язують ці країни
3) У них не стоять "готові телефони" Для цього є спеціальні телефонні лінії - як у всх державних установах подібного рівня
4) Так - вони погодилися тримать зв"язок один з одним - щоб випадково не виник конфлікт подібний до "КАрибської кризи" (коли і виникла домовленість про встановлення подібного рівня зв"язку)
5) Рузвельт з Гітлером не були міністрами оборони а США з РОсією не знаходяться у стані війни
6) Чи Путін - "Гітлер ХХІ ст" - питання риторичне Це рівень газетних статей бульварної преси - а не рівень військової дипломатії
показати весь коментар
26.06.2024 03:43 Відповісти
Да заспокойся, ботва
показати весь коментар
26.06.2024 07:43 Відповісти
А якби параша була визнана країною-спонсоркою тероризму? Га, США?

Важче було б такі тьорки проводити?

P.S. Зайвий раз показує, що США абсолютно пох на будь-які злочини параші, і вона продовжує вважати всіх кремлівських уйобків законними "властями".
показати весь коментар
25.06.2024 23:25 Відповісти
Why to talk with idiots? This is bad news.
показати весь коментар
25.06.2024 23:26 Відповісти
Цікаво про що можна говорити з ***@ у тим?
показати весь коментар
25.06.2024 23:27 Відповісти
Неужели пыню наконец-то изолировали.
показати весь коментар
25.06.2024 23:48 Відповісти
Так-так-так - клекотав кулемент. Чекаемо официоз по секель-ТV с его классическим "Лебединым озером".
показати весь коментар
25.06.2024 23:50 Відповісти
Нас не залишають!
показати весь коментар
25.06.2024 23:59 Відповісти
А вот баб Юле не повезло. Осталась в одиночестве.
показати весь коментар
26.06.2024 09:23 Відповісти
Белоусов получил красную кнопку, естественно ему позвонили и предупредили, что б даже мыслей не поимел не только ей воспользоваться, но даже подумать о такой возможности. Но у людей опять зрада!
показати весь коментар
26.06.2024 00:17 Відповісти
Народ, ви більше думайте про наших владців і їх контактів з мацквой, ніж про американську!
показати весь коментар
26.06.2024 06:46 Відповісти
Мене цікавить інша фраза...
Райдер зазначив, що сторони обговорили війну в Україні.
Це що за муйня....це як ? З'ясували свої подальші двосторонні дії, чи що ?
Якого бення це взагалі мало місце в цій розмові. Опускатися до рівня розмови з рашкою на такому рівні це визнати рівність з опонентом....
показати весь коментар
26.06.2024 07:41 Відповісти
Да заспокойся ,Гомнюк фраза його цікавить
показати весь коментар
26.06.2024 07:48 Відповісти
Поговорили телефоном прикинувшись шлангами.
показати весь коментар
26.06.2024 10:10 Відповісти
 
 