Остин и новый министр обороны РФ Белоусов впервые поговорили по телефону
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
Об этом во время брифинга сообщил спикер оборонного ведомства США Патрик Райдер, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Райдер отметил, что стороны обсудили войну в Украине. Кроме этого, по словам представителя Пентагона, во время разговора Остин отметил, что военным ведомствам РФ и США важно сохранить линии коммуникации.
Другие детали разговора пресс-секретарь Минобороны США не раскрыл.
Известно, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Добавим, что последний разговор между представителями Минобороны США и РФ состоялся в марте 2023 года - тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.
Как известно, 14 мая 2024 года диктатор РФ Владимир Путин своим указом назначил Андрея Белоусова новым главой Минобороны РФ. За несколько дней до этого он уволил с этой должности Сергея Шойгу.
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1) Так - США та РОсія контактують! (Так само як і Росія та Україна - хоча б у рамках обміну полоненими та підтриманні "гуманітарного коридору" для громадян обох країн на північних кордонах України)
2) Контактують не "поверх" України - а незалежно від неї - бо ті контакти стосуються питань що зв"язують ці країни
3) У них не стоять "готові телефони" Для цього є спеціальні телефонні лінії - як у всх державних установах подібного рівня
4) Так - вони погодилися тримать зв"язок один з одним - щоб випадково не виник конфлікт подібний до "КАрибської кризи" (коли і виникла домовленість про встановлення подібного рівня зв"язку)
5) Рузвельт з Гітлером не були міністрами оборони а США з РОсією не знаходяться у стані війни
6) Чи Путін - "Гітлер ХХІ ст" - питання риторичне Це рівень газетних статей бульварної преси - а не рівень військової дипломатії
Важче було б такі тьорки проводити?
P.S. Зайвий раз показує, що США абсолютно пох на будь-які злочини параші, і вона продовжує вважати всіх кремлівських уйобків законними "властями".
Райдер зазначив, що сторони обговорили війну в Україні.
Це що за муйня....це як ? З'ясували свої подальші двосторонні дії, чи що ?
Якого бення це взагалі мало місце в цій розмові. Опускатися до рівня розмови з рашкою на такому рівні це визнати рівність з опонентом....