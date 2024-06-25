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Остин и новый министр обороны РФ Белоусов впервые поговорили по телефону

Остін і новий міністр оборони РФ Бєлоусов вперше поговорили телефоном

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Об этом во время брифинга сообщил спикер оборонного ведомства США Патрик Райдер, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Райдер отметил, что стороны обсудили войну в Украине. Кроме этого, по словам представителя Пентагона, во время разговора Остин отметил, что военным ведомствам РФ и США важно сохранить линии коммуникации.

Другие детали разговора пресс-секретарь Минобороны США не раскрыл.

Известно, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Добавим, что последний разговор между представителями Минобороны США и РФ состоялся в марте 2023 года - тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.

Как известно, 14 мая 2024 года диктатор РФ Владимир Путин своим указом назначил Андрея Белоусова новым главой Минобороны РФ. За несколько дней до этого он уволил с этой должности Сергея Шойгу.

Читайте также: Путин не в состоянии диктовать Украине, что ей делать - Остин о требовании диктатора РФ

Автор: 

переговоры (5052) Остин Ллойд (420) Белоусов Андрей (19)


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Топ комментарии
+7
І для чого.... Пацієнт безнадійно хворий.
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25.06.2024 23:18
+5
Як??? США і росія контактують??? Поверх України??? У них готові телефони на столах стоять??? Вони погодилися тримати звязок один з одним??? Типу рузвельт із гітлером??? Ні??? то путін не гітлер? а хто тоді? партнер??? - ЧОМУ НЕ БАЧУ ТАКИХ ОБУРЕНИХ КРИКІВ?
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25.06.2024 23:18
+4
Цьоцю, з Пиньом якраз ніхто і не говорив. Може Остін намовляв заарештувати трьох злочинців згідно рішення міжнародного суду: Пиньо, Шойгу, Гєрасім.
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25.06.2024 23:23
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Авжеж! Не ротом, а телефоном. Розтуди їх!
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25.06.2024 23:14 Ответить
Обговорювали механізм відновлення державності імамату «Північний Кавказ»?
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25.06.2024 23:16 Ответить
ніт, білоусов просив поки не хєрачити по Балтімору і Халіно атакмсами.
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26.06.2024 03:32 Ответить
Погана новина....
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25.06.2024 23:18 Ответить
Із нерозкритих деталей розмови: -Пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь на лекарство работать
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26.06.2024 06:58 Ответить
І для чого.... Пацієнт безнадійно хворий.
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25.06.2024 23:18 Ответить
Як??? США і росія контактують??? Поверх України??? У них готові телефони на столах стоять??? Вони погодилися тримати звязок один з одним??? Типу рузвельт із гітлером??? Ні??? то путін не гітлер? а хто тоді? партнер??? - ЧОМУ НЕ БАЧУ ТАКИХ ОБУРЕНИХ КРИКІВ?
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25.06.2024 23:18 Ответить
Цьоцю, з Пиньом якраз ніхто і не говорив. Може Остін намовляв заарештувати трьох злочинців згідно рішення міжнародного суду: Пиньо, Шойгу, Гєрасім.
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25.06.2024 23:23 Ответить
А мож терки были потому шо трiйця вже заарештована?
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26.06.2024 09:29 Ответить
Мадмуазель, вас приштирило, прийміть на ніч клізму з 30 краплями цього чудодійного еліксиру

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25.06.2024 23:29 Ответить
если б у хитлера был такой арсенал я/о как у белоусова-*****, ему бы тоже звонили. Хотя бы для того, что бы предупредить о возможных последствиях.
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26.06.2024 00:19 Ответить
Та тут досить і твого "вереску"! Пояснюю "на пальцях"
1) Так - США та РОсія контактують! (Так само як і Росія та Україна - хоча б у рамках обміну полоненими та підтриманні "гуманітарного коридору" для громадян обох країн на північних кордонах України)
2) Контактують не "поверх" України - а незалежно від неї - бо ті контакти стосуються питань що зв"язують ці країни
3) У них не стоять "готові телефони" Для цього є спеціальні телефонні лінії - як у всх державних установах подібного рівня
4) Так - вони погодилися тримать зв"язок один з одним - щоб випадково не виник конфлікт подібний до "КАрибської кризи" (коли і виникла домовленість про встановлення подібного рівня зв"язку)
5) Рузвельт з Гітлером не були міністрами оборони а США з РОсією не знаходяться у стані війни
6) Чи Путін - "Гітлер ХХІ ст" - питання риторичне Це рівень газетних статей бульварної преси - а не рівень військової дипломатії
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26.06.2024 03:43 Ответить
Да заспокойся, ботва
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26.06.2024 07:43 Ответить
А якби параша була визнана країною-спонсоркою тероризму? Га, США?

Важче було б такі тьорки проводити?

P.S. Зайвий раз показує, що США абсолютно пох на будь-які злочини параші, і вона продовжує вважати всіх кремлівських уйобків законними "властями".
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25.06.2024 23:25 Ответить
Why to talk with idiots? This is bad news.
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25.06.2024 23:26 Ответить
Цікаво про що можна говорити з ***@ у тим?
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25.06.2024 23:27 Ответить
Неужели пыню наконец-то изолировали.
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25.06.2024 23:48 Ответить
Так-так-так - клекотав кулемент. Чекаемо официоз по секель-ТV с его классическим "Лебединым озером".
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25.06.2024 23:50 Ответить
Нас не залишають!
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25.06.2024 23:59 Ответить
А вот баб Юле не повезло. Осталась в одиночестве.
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26.06.2024 09:23 Ответить
Белоусов получил красную кнопку, естественно ему позвонили и предупредили, что б даже мыслей не поимел не только ей воспользоваться, но даже подумать о такой возможности. Но у людей опять зрада!
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26.06.2024 00:17 Ответить
Народ, ви більше думайте про наших владців і їх контактів з мацквой, ніж про американську!
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26.06.2024 06:46 Ответить
Мене цікавить інша фраза...
Райдер зазначив, що сторони обговорили війну в Україні.
Це що за муйня....це як ? З'ясували свої подальші двосторонні дії, чи що ?
Якого бення це взагалі мало місце в цій розмові. Опускатися до рівня розмови з рашкою на такому рівні це визнати рівність з опонентом....
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26.06.2024 07:41 Ответить
Да заспокойся ,Гомнюк фраза його цікавить
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26.06.2024 07:48 Ответить
Поговорили телефоном прикинувшись шлангами.
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26.06.2024 10:10 Ответить
 
 