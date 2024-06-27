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Новини Допомога Україні
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На саміті у Вашингтоні НАТО оголосить про створення структури для координації допомоги Україні, - NYT

НАТО на липневому саміті оголосить про запуск структури для координації допомоги Україні

НАТО запропонує Україні нову структуру для управління військовою допомогою на майбутньому ювілейному 75-му саміті у Вашингтоні у липні. Місія стане запевненням у довгостроковій відданості Альянсу безпеці країни, що була проголошена "мостом" до можливого членства Києва в НАТО.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Місія працюватиме під егідою НАТО

Як зазначили американські особи та чиновники з НАТО, Альянс оголосить, що погодився створити в Німеччині місію, яка координуватиме надання всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Цей крок має стати потужним сигналом про прихильність союзників, як для Києва, так і для Москви, яка сподівається, що Захід втомиться підтримувати війну.

Оскільки місія діятиме під егідою НАТО, вона покликана функціонувати, навіть якщо Дональд Трамп переможе на виборах президента США в листопаді, пише видання.

Адміністрація Джо Байдена та посадовці НАТО висунули цю ідею як спосіб дати Києву "щось солідне" на саміті, навіть якщо вони вважають, що час для вступу України до Альянсу ще не настав.

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"Ідеться не лише про те, що країна все ще перебуває у стані війни, що може зробити НАТО активним учасником бойових дій. Президент Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Україна повинна провести важливі реформи, щоб зменшити корупцію і покращити демократію та верховенство права", - зазначає NYT.

Основні принципи створення структури NSATU

Зазначається, що нова місія об'єднає під однією "парасолькою" діяльність нинішньої "коаліції можливостей" країн, які надають різні види військової допомоги Україні, такі як протиповітряна оборона, артилерія, винищувачі F-16, озброєння і тренування.

Структура також координуватиме підготовку українських військових у країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди про безпеку, які різні країни підписали з Україною, за словами офіційних осіб США і НАТО, які говорили на умовах анонімності, оскільки деталі плану ще не були оголошені.

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Але всі країни НАТО підтримують ідею створення місії, додали чиновники, і про це буде оголошено на саміті Альянсу у липні.

Місія, що отримала назву "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України" (NSATU), працюватиме над скороченням дублювання та ускладнень, пов'язаних із різними видами озброєнь, які спрямовуються в Україну.

Саміт НАТО

Зазначимо, що з 9 до 11 липня у столиці США відбудеться саміт НАТО, приурочений до 75-річчя створення Альянсу.

Ініціатива проведення саміту була озвучена 2023 року під час зустрічі лідерів НАТО у Вільнюсі.

Також читайте: Саміт НАТО моє забезпечити чіткий міст щодо членства України в Альянсі, - Держдепартамент США

Автор: 

НАТО (6506) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+2
Ці також тільки щось створюють.А просто надати ракет і дозволи бити ними по аеродромах,ніяк?
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27.06.2024 09:43
+2
Просто так не можна і так не цікаво.
Спочатку треба створити ініціативну групу держав, потім підготувати установчі документи, потім провести установчі збори, винести це на обговорення на самміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, потім все узгоджувати, потім прийняти політичне рішення на рівні глав держав та урядів, потім долати вето Угорщини, потім визначати технічні питання на наступному зборі начальників Об'єднаних штабів країн НАТО, потім знайти та визначити виробників зброї, *********** та ракет. Потім провести конференцію міністрів фінансів країн НАТО з метою визначення фінансування кожною країною цієї програми. Потім залучити донорів. Потім узгодити строки виробництва зброї та терміни поставок. Визначити логістичні фірми та маршрути доставки.
Потім узгодити ці маршрути з Україною.
Створити спільні робочі групи...ітд...
І аж тоді почати поставляти... на протязі трьох років.
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27.06.2024 10:05
+1
була проголошена "мостом" до можливого членства Києва в НАТО. Джерело:
Двері відчинені були 10 років. Скільки будуватимуть міст?
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27.06.2024 09:46
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Рамштайн 2
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27.06.2024 09:38 Відповісти
ГОЛОВНЕ ЩОБ ОЦЬОГО ЗАПРОСИЛИ Й В ПЕРШОМУ У РЯДІ ГОСТЕЙ ПОСАДИЛИ

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27.06.2024 09:41 Відповісти
Ці також тільки щось створюють.А просто надати ракет і дозволи бити ними по аеродромах,ніяк?
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27.06.2024 09:43 Відповісти
Новим ГОЛОВОЮ НАТО буде політик 15 років прем"єрміністр країни , завдяки якому була здолана підривна робота Кремля з парламентом Нідерландів по ненаданню Україні свого часу євроасоціації та безвізового режиму ...
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27.06.2024 09:51 Відповісти
Так ж дали асоціацію і безвіз.Тут справа не в голові НАТО.а в тому.що США балванок не надає.Дурно на складах гниють.США ні з ким активно не воює,а москалі всі ракети повистрілювали і тільки роблять і одразу їх запускають.Запасу фактично і немає,окрім ще радянських Х-22 і іскандерів.Москалі зараз на авіабомби перемикнулися.Бомб в них дуже багато і до них причіпляють крильця,ставлять навігацію і стає та стара бомба,керованою.А руйнують ці бомби все.Там вже кілька тоні почали використовувати.Тому авіацію потрібно знищити.Але цього не дають зробити.
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27.06.2024 10:03 Відповісти
Усі повноваження РАМШТАЙНУ перейдуть до НАТО , в тому числі і усі бюджетні витрати європейців будуть вже не минулих часів коли тільки США НАТО кормили. Дуже повільно але розкручується підготування не отримати другого Афганістану . Все буде по-іншому , я вірю в це
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27.06.2024 10:08 Відповісти
Так причому тут Рамштайн? США може сама надати дозвіл на використання своїх ракет по аеродромах.В США ракет більше в рази,ні ж у всій Європі разом взятій.Надати 10 навіть 20 відсотків,це не є критично.Натомість надають таку зброю і діють так,щоб все затягнути.Віра це ніщо,коли в цю секунду сюди прилітають ракети і бомби і нищать міста під нуль.
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27.06.2024 10:14 Відповісти
а них все повільно- ВСЕ!! Хіба забули, коли вони Гітлера почали по-справжньому нищити? через 4 роки крові у Європі, десятків мільйонів загибли
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27.06.2024 10:17 Відповісти
А мали би совок ще нищити.Совок то залишили,він більше людей вбив.А тут нищити ніхто не буде.В космос недавно з москалями літали.В інших сферах співпрацюють.Постійно дзвінки йдуть один одному.
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27.06.2024 14:40 Відповісти
В США і літаків найбільше.F-16 більше тисячі одиниць.
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27.06.2024 10:15 Відповісти
Просто так не можна і так не цікаво.
Спочатку треба створити ініціативну групу держав, потім підготувати установчі документи, потім провести установчі збори, винести це на обговорення на самміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, потім все узгоджувати, потім прийняти політичне рішення на рівні глав держав та урядів, потім долати вето Угорщини, потім визначати технічні питання на наступному зборі начальників Об'єднаних штабів країн НАТО, потім знайти та визначити виробників зброї, *********** та ракет. Потім провести конференцію міністрів фінансів країн НАТО з метою визначення фінансування кожною країною цієї програми. Потім залучити донорів. Потім узгодити строки виробництва зброї та терміни поставок. Визначити логістичні фірми та маршрути доставки.
Потім узгодити ці маршрути з Україною.
Створити спільні робочі групи...ітд...
І аж тоді почати поставляти... на протязі трьох років.
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27.06.2024 10:05 Відповісти
А в Ізраїлі збивали ракети без будь яких груп.
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27.06.2024 10:07 Відповісти
статус не той
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27.06.2024 10:09 Відповісти
А ну то так.Нехай Україну виносять під нуль.Україна то все повіддавала за забаганки США.Колись Обама інспектував,навіть утилізацію снарядів,що в Європі був спокій.І постійно тисли на Україну,щоб все віддавала.Навіть ті ж комплекси Скад,з дальністю ураження до 700 км.
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27.06.2024 10:18 Відповісти
Показують бурну діяльність.
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27.06.2024 10:09 Відповісти
була проголошена "мостом" до можливого членства Києва в НАТО. Джерело:
Двері відчинені були 10 років. Скільки будуватимуть міст?
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27.06.2024 09:46 Відповісти
На саміті у Вашингтоні НАТО оголосить про створення структури для координації допомоги Україні,

НАТО оголосить про створення структури для...

Все по принципу ООН, зі святим лукавством від папи з Риму.
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27.06.2024 10:19 Відповісти
 
 