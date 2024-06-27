На саміті у Вашингтоні НАТО оголосить про створення структури для координації допомоги Україні, - NYT

НАТО запропонує Україні нову структуру для управління військовою допомогою на майбутньому ювілейному 75-му саміті у Вашингтоні у липні. Місія стане запевненням у довгостроковій відданості Альянсу безпеці країни, що була проголошена "мостом" до можливого членства Києва в НАТО.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Місія працюватиме під егідою НАТО

Як зазначили американські особи та чиновники з НАТО, Альянс оголосить, що погодився створити в Німеччині місію, яка координуватиме надання всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Цей крок має стати потужним сигналом про прихильність союзників, як для Києва, так і для Москви, яка сподівається, що Захід втомиться підтримувати війну.

Оскільки місія діятиме під егідою НАТО, вона покликана функціонувати, навіть якщо Дональд Трамп переможе на виборах президента США в листопаді, пише видання.

Адміністрація Джо Байдена та посадовці НАТО висунули цю ідею як спосіб дати Києву "щось солідне" на саміті, навіть якщо вони вважають, що час для вступу України до Альянсу ще не настав.

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"Ідеться не лише про те, що країна все ще перебуває у стані війни, що може зробити НАТО активним учасником бойових дій. Президент Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Україна повинна провести важливі реформи, щоб зменшити корупцію і покращити демократію та верховенство права", - зазначає NYT.

Основні принципи створення структури NSATU

Зазначається, що нова місія об'єднає під однією "парасолькою" діяльність нинішньої "коаліції можливостей" країн, які надають різні види військової допомоги Україні, такі як протиповітряна оборона, артилерія, винищувачі F-16, озброєння і тренування.

Структура також координуватиме підготовку українських військових у країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди про безпеку, які різні країни підписали з Україною, за словами офіційних осіб США і НАТО, які говорили на умовах анонімності, оскільки деталі плану ще не були оголошені.

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Але всі країни НАТО підтримують ідею створення місії, додали чиновники, і про це буде оголошено на саміті Альянсу у липні.

Місія, що отримала назву "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України" (NSATU), працюватиме над скороченням дублювання та ускладнень, пов'язаних із різними видами озброєнь, які спрямовуються в Україну.

Саміт НАТО

Зазначимо, що з 9 до 11 липня у столиці США відбудеться саміт НАТО, приурочений до 75-річчя створення Альянсу.

Ініціатива проведення саміту була озвучена 2023 року під час зустрічі лідерів НАТО у Вільнюсі.

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