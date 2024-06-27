На саммите в Вашингтоне НАТО объявит о создании структуры для координации помощи Украине, - NYT

НАТО предложит Украине новую структуру для управления военной помощью на предстоящем юбилейном 75-м саммите в Вашингтоне в июле. Миссия станет заверением в долгосрочной преданности Альянса безопасности страны, которая была провозглашена "мостом" к возможному членству Киева в НАТО.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Миссия будет работать под эгидой НАТО

Как отметили американские лица и чиновники из НАТО, Альянс объявит, что согласился создать в Германии миссию, которая будет координировать предоставление всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе. Этот шаг должен стать мощным сигналом о приверженности союзников, как для Киева, так и для Москвы, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну.

Поскольку миссия будет действовать под эгидой НАТО, она призвана функционировать, даже если Дональд Трамп победит на выборах президента США в ноябре, пишет издание.

Администрация Джо Байдена и чиновники НАТО выдвинули эту идею как способ дать Киеву "что-то солидное" на саммите, даже если они считают, что время для вступления Украины в Альянс еще не пришло.

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"Речь идет не только о том, что страна все еще находится в состоянии войны, что может сделать НАТО активным участником боевых действий. Президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Украина должна провести важные реформы, чтобы уменьшить коррупцию и улучшить демократию и верховенство права", - отмечает NYT.

Основные принципы создания структуры NSATU

Отмечается, что новая миссия объединит под одним "зонтиком" деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, которые предоставляют различные виды военной помощи Украине, такие как противовоздушная оборона, артиллерия, истребители F-16, вооружение и тренировки.

Структура также будет координировать подготовку украинских военных в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые разные страны подписали с Украиной, по словам официальных лиц США и НАТО, которые говорили на условиях анонимности, поскольку детали плана еще не были объявлены.

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Но все страны НАТО поддерживают идею создания миссии, добавили чиновники, и об этом будет объявлено на саммите Альянса в июле.

Миссия, получившая название "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU), будет работать над сокращением дублирования и осложнений, связанных с различными видами вооружений, направляемых в Украину.

Саммит НАТО

Отметим, что с 9 по 11 июля в столице США состоится саммит НАТО, приуроченный к 75-летию создания Альянса.

Инициатива проведения саммита была озвучена в 2023 году во время встречи лидеров НАТО в Вильнюсе.

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