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Новости Помощь Украине
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На саммите в Вашингтоне НАТО объявит о создании структуры для координации помощи Украине, - NYT

НАТО на липневому саміті оголосить про запуск структури для координації допомоги Україні

НАТО предложит Украине новую структуру для управления военной помощью на предстоящем юбилейном 75-м саммите в Вашингтоне в июле. Миссия станет заверением в долгосрочной преданности Альянса безопасности страны, которая была провозглашена "мостом" к возможному членству Киева в НАТО.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Миссия будет работать под эгидой НАТО

Как отметили американские лица и чиновники из НАТО, Альянс объявит, что согласился создать в Германии миссию, которая будет координировать предоставление всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе. Этот шаг должен стать мощным сигналом о приверженности союзников, как для Киева, так и для Москвы, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну.

Поскольку миссия будет действовать под эгидой НАТО, она призвана функционировать, даже если Дональд Трамп победит на выборах президента США в ноябре, пишет издание.

Администрация Джо Байдена и чиновники НАТО выдвинули эту идею как способ дать Киеву "что-то солидное" на саммите, даже если они считают, что время для вступления Украины в Альянс еще не пришло.

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"Речь идет не только о том, что страна все еще находится в состоянии войны, что может сделать НАТО активным участником боевых действий. Президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Украина должна провести важные реформы, чтобы уменьшить коррупцию и улучшить демократию и верховенство права", - отмечает NYT.

Основные принципы создания структуры NSATU

Отмечается, что новая миссия объединит под одним "зонтиком" деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, которые предоставляют различные виды военной помощи Украине, такие как противовоздушная оборона, артиллерия, истребители F-16, вооружение и тренировки.

Структура также будет координировать подготовку украинских военных в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые разные страны подписали с Украиной, по словам официальных лиц США и НАТО, которые говорили на условиях анонимности, поскольку детали плана еще не были объявлены.

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Но все страны НАТО поддерживают идею создания миссии, добавили чиновники, и об этом будет объявлено на саммите Альянса в июле.

Миссия, получившая название "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU), будет работать над сокращением дублирования и осложнений, связанных с различными видами вооружений, направляемых в Украину.

Саммит НАТО

Отметим, что с 9 по 11 июля в столице США состоится саммит НАТО, приуроченный к 75-летию создания Альянса.

Инициатива проведения саммита была озвучена в 2023 году во время встречи лидеров НАТО в Вильнюсе.

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Автор: 

НАТО (10045) помощь и поддержка (874)


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Топ комментарии
+2
Ці також тільки щось створюють.А просто надати ракет і дозволи бити ними по аеродромах,ніяк?
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27.06.2024 09:43
+2
Просто так не можна і так не цікаво.
Спочатку треба створити ініціативну групу держав, потім підготувати установчі документи, потім провести установчі збори, винести це на обговорення на самміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, потім все узгоджувати, потім прийняти політичне рішення на рівні глав держав та урядів, потім долати вето Угорщини, потім визначати технічні питання на наступному зборі начальників Об'єднаних штабів країн НАТО, потім знайти та визначити виробників зброї, *********** та ракет. Потім провести конференцію міністрів фінансів країн НАТО з метою визначення фінансування кожною країною цієї програми. Потім залучити донорів. Потім узгодити строки виробництва зброї та терміни поставок. Визначити логістичні фірми та маршрути доставки.
Потім узгодити ці маршрути з Україною.
Створити спільні робочі групи...ітд...
І аж тоді почати поставляти... на протязі трьох років.
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27.06.2024 10:05
+1
була проголошена "мостом" до можливого членства Києва в НАТО. Джерело:
Двері відчинені були 10 років. Скільки будуватимуть міст?
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27.06.2024 09:46
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Рамштайн 2
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27.06.2024 09:38 Ответить
ГОЛОВНЕ ЩОБ ОЦЬОГО ЗАПРОСИЛИ Й В ПЕРШОМУ У РЯДІ ГОСТЕЙ ПОСАДИЛИ

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27.06.2024 09:41 Ответить
Ці також тільки щось створюють.А просто надати ракет і дозволи бити ними по аеродромах,ніяк?
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27.06.2024 09:43 Ответить
Новим ГОЛОВОЮ НАТО буде політик 15 років прем"єрміністр країни , завдяки якому була здолана підривна робота Кремля з парламентом Нідерландів по ненаданню Україні свого часу євроасоціації та безвізового режиму ...
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27.06.2024 09:51 Ответить
Так ж дали асоціацію і безвіз.Тут справа не в голові НАТО.а в тому.що США балванок не надає.Дурно на складах гниють.США ні з ким активно не воює,а москалі всі ракети повистрілювали і тільки роблять і одразу їх запускають.Запасу фактично і немає,окрім ще радянських Х-22 і іскандерів.Москалі зараз на авіабомби перемикнулися.Бомб в них дуже багато і до них причіпляють крильця,ставлять навігацію і стає та стара бомба,керованою.А руйнують ці бомби все.Там вже кілька тоні почали використовувати.Тому авіацію потрібно знищити.Але цього не дають зробити.
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27.06.2024 10:03 Ответить
Усі повноваження РАМШТАЙНУ перейдуть до НАТО , в тому числі і усі бюджетні витрати європейців будуть вже не минулих часів коли тільки США НАТО кормили. Дуже повільно але розкручується підготування не отримати другого Афганістану . Все буде по-іншому , я вірю в це
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27.06.2024 10:08 Ответить
Так причому тут Рамштайн? США може сама надати дозвіл на використання своїх ракет по аеродромах.В США ракет більше в рази,ні ж у всій Європі разом взятій.Надати 10 навіть 20 відсотків,це не є критично.Натомість надають таку зброю і діють так,щоб все затягнути.Віра це ніщо,коли в цю секунду сюди прилітають ракети і бомби і нищать міста під нуль.
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27.06.2024 10:14 Ответить
а них все повільно- ВСЕ!! Хіба забули, коли вони Гітлера почали по-справжньому нищити? через 4 роки крові у Європі, десятків мільйонів загибли
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27.06.2024 10:17 Ответить
А мали би совок ще нищити.Совок то залишили,він більше людей вбив.А тут нищити ніхто не буде.В космос недавно з москалями літали.В інших сферах співпрацюють.Постійно дзвінки йдуть один одному.
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27.06.2024 14:40 Ответить
В США і літаків найбільше.F-16 більше тисячі одиниць.
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27.06.2024 10:15 Ответить
Просто так не можна і так не цікаво.
Спочатку треба створити ініціативну групу держав, потім підготувати установчі документи, потім провести установчі збори, винести це на обговорення на самміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, потім все узгоджувати, потім прийняти політичне рішення на рівні глав держав та урядів, потім долати вето Угорщини, потім визначати технічні питання на наступному зборі начальників Об'єднаних штабів країн НАТО, потім знайти та визначити виробників зброї, *********** та ракет. Потім провести конференцію міністрів фінансів країн НАТО з метою визначення фінансування кожною країною цієї програми. Потім залучити донорів. Потім узгодити строки виробництва зброї та терміни поставок. Визначити логістичні фірми та маршрути доставки.
Потім узгодити ці маршрути з Україною.
Створити спільні робочі групи...ітд...
І аж тоді почати поставляти... на протязі трьох років.
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27.06.2024 10:05 Ответить
А в Ізраїлі збивали ракети без будь яких груп.
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27.06.2024 10:07 Ответить
статус не той
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27.06.2024 10:09 Ответить
А ну то так.Нехай Україну виносять під нуль.Україна то все повіддавала за забаганки США.Колись Обама інспектував,навіть утилізацію снарядів,що в Європі був спокій.І постійно тисли на Україну,щоб все віддавала.Навіть ті ж комплекси Скад,з дальністю ураження до 700 км.
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27.06.2024 10:18 Ответить
Показують бурну діяльність.
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27.06.2024 10:09 Ответить
була проголошена "мостом" до можливого членства Києва в НАТО. Джерело:
Двері відчинені були 10 років. Скільки будуватимуть міст?
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27.06.2024 09:46 Ответить
На саміті у Вашингтоні НАТО оголосить про створення структури для координації допомоги Україні,

НАТО оголосить про створення структури для...

Все по принципу ООН, зі святим лукавством від папи з Риму.
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27.06.2024 10:19 Ответить
 
 