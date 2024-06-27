На саммите в Вашингтоне НАТО объявит о создании структуры для координации помощи Украине, - NYT
НАТО предложит Украине новую структуру для управления военной помощью на предстоящем юбилейном 75-м саммите в Вашингтоне в июле. Миссия станет заверением в долгосрочной преданности Альянса безопасности страны, которая была провозглашена "мостом" к возможному членству Киева в НАТО.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Миссия будет работать под эгидой НАТО
Как отметили американские лица и чиновники из НАТО, Альянс объявит, что согласился создать в Германии миссию, которая будет координировать предоставление всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе. Этот шаг должен стать мощным сигналом о приверженности союзников, как для Киева, так и для Москвы, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну.
Поскольку миссия будет действовать под эгидой НАТО, она призвана функционировать, даже если Дональд Трамп победит на выборах президента США в ноябре, пишет издание.
Администрация Джо Байдена и чиновники НАТО выдвинули эту идею как способ дать Киеву "что-то солидное" на саммите, даже если они считают, что время для вступления Украины в Альянс еще не пришло.
"Речь идет не только о том, что страна все еще находится в состоянии войны, что может сделать НАТО активным участником боевых действий. Президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Украина должна провести важные реформы, чтобы уменьшить коррупцию и улучшить демократию и верховенство права", - отмечает NYT.
Основные принципы создания структуры NSATU
Отмечается, что новая миссия объединит под одним "зонтиком" деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, которые предоставляют различные виды военной помощи Украине, такие как противовоздушная оборона, артиллерия, истребители F-16, вооружение и тренировки.
Структура также будет координировать подготовку украинских военных в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые разные страны подписали с Украиной, по словам официальных лиц США и НАТО, которые говорили на условиях анонимности, поскольку детали плана еще не были объявлены.
Но все страны НАТО поддерживают идею создания миссии, добавили чиновники, и об этом будет объявлено на саммите Альянса в июле.
Миссия, получившая название "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU), будет работать над сокращением дублирования и осложнений, связанных с различными видами вооружений, направляемых в Украину.
Саммит НАТО
Отметим, что с 9 по 11 июля в столице США состоится саммит НАТО, приуроченный к 75-летию создания Альянса.
Инициатива проведения саммита была озвучена в 2023 году во время встречи лидеров НАТО в Вильнюсе.
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Спочатку треба створити ініціативну групу держав, потім підготувати установчі документи, потім провести установчі збори, винести це на обговорення на самміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, потім все узгоджувати, потім прийняти політичне рішення на рівні глав держав та урядів, потім долати вето Угорщини, потім визначати технічні питання на наступному зборі начальників Об'єднаних штабів країн НАТО, потім знайти та визначити виробників зброї, *********** та ракет. Потім провести конференцію міністрів фінансів країн НАТО з метою визначення фінансування кожною країною цієї програми. Потім залучити донорів. Потім узгодити строки виробництва зброї та терміни поставок. Визначити логістичні фірми та маршрути доставки.
Потім узгодити ці маршрути з Україною.
Створити спільні робочі групи...ітд...
І аж тоді почати поставляти... на протязі трьох років.
Двері відчинені були 10 років. Скільки будуватимуть міст?
НАТО оголосить про створення структури для...
Все по принципу ООН, зі святим лукавством від папи з Риму.