Шольц закликав ЄС виділити більше грошей країнам, які приймають велику кількість українських біженців

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав Євросоюз виділити більше грошей країнам, які приймають велику кількість українських біженців. Зокрема, Німеччині.

Про це він заявив, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі, пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц розповів, що він разом зі своїми польським та чеським колегами, Дональдом Туском та Петром Фіалою написали листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі Шольц докладно виклив вищезгадану вимогу.

Він зазначив, що саме Німеччина, Чехія та Польща прийняли найбільшу частку українських біженців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Саме тому, разом з моїми колегами, я вважаю, що настав час прийняти рішення … щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування соціальної допомоги (для біженців, - ред.), професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль", - сказав канцлер Німеччини.

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Politico зазначає, що дискусія навколо українських біженців у Німеччині посилилася в останні місяці, після того, як деякі політики з правоцентристської опозиції заявили, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.

Раніше міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін проти депортації безробітних українців. Він заявив, що їх потрібно інтегрувати в ринок праці.

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