Шольц призвал ЕС выделить больше денег странам, принимающим большое количество украинских беженцев
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Евросоюз выделить больше денег странам, которые принимают большое количество украинских беженцев. В частности, Германии.
Об этом он заявил, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Шольц рассказал, что он вместе со своими польским и чешским коллегами, Дональдом Туском и Петром Фиалой написали письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме Шольц подробно изложил вышеупомянутое требование.
Он отметил, что именно Германия, Чехия и Польша приняли наибольшую долю украинских беженцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Именно поэтому, вместе с моими коллегами, я считаю, что пришло время принять решение ... чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для финансирования социальной помощи (для беженцев, - ред.), профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, которые играют определенную роль", - сказал канцлер Германии.
Politico отмечает, что дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии усилилась в последние месяцы, после того, как некоторые политики из правоцентристской оппозиции заявили, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.
Ранее министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Берлин против депортации безработных украинцев. Он заявил, что их нужно интегрировать в рынок труда.
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на яких це мініджобах працюють "біженці"
тільки прибігли і разом з кацапами
почали обманювати на податках.
Отримують гроші від джобцентру
платять за квартиру їм
плюс придуманий на папері "мініджоб"
зп - в кишеню без податків,
і кацапу і "біженцю", діляться.
насправді, настав час гнати з Європи
цих "біженців" зі старими українськими паспортами з Донбасу і Криму
Молодець Шольц. Поки наші лохи перекручують твої слова про продаж до Європи ел. енергії і радіють з того, що її нібито зараз ми вам продаємо, ти думаєш про майбутнє Європи.