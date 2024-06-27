Шольц призвал ЕС выделить больше денег странам, принимающим большое количество украинских беженцев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Евросоюз выделить больше денег странам, которые принимают большое количество украинских беженцев. В частности, Германии.

Об этом он заявил, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Шольц рассказал, что он вместе со своими польским и чешским коллегами, Дональдом Туском и Петром Фиалой написали письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме Шольц подробно изложил вышеупомянутое требование.

Он отметил, что именно Германия, Чехия и Польша приняли наибольшую долю украинских беженцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Именно поэтому, вместе с моими коллегами, я считаю, что пришло время принять решение ... чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для финансирования социальной помощи (для беженцев, - ред.), профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, которые играют определенную роль", - сказал канцлер Германии.

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Politico отмечает, что дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии усилилась в последние месяцы, после того, как некоторые политики из правоцентристской оппозиции заявили, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Берлин против депортации безработных украинцев. Он заявил, что их нужно интегрировать в рынок труда.

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