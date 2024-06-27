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Шольц призвал ЕС выделить больше денег странам, принимающим большое количество украинских беженцев

Шольц закликав ЄС виділити більше грошей країнам, які приймають велику кількість українських біженців

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Евросоюз выделить больше денег странам, которые принимают большое количество украинских беженцев. В частности, Германии.

Об этом он заявил, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Шольц рассказал, что он вместе со своими польским и чешским коллегами, Дональдом Туском и Петром Фиалой написали письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме Шольц подробно изложил вышеупомянутое требование.

Он отметил, что именно Германия, Чехия и Польша приняли наибольшую долю украинских беженцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Именно поэтому, вместе с моими коллегами, я считаю, что пришло время принять решение ... чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для финансирования социальной помощи (для беженцев, - ред.), профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, которые играют определенную роль", - сказал канцлер Германии.

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Politico отмечает, что дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии усилилась в последние месяцы, после того, как некоторые политики из правоцентристской оппозиции заявили, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Берлин против депортации безработных украинцев. Он заявил, что их нужно интегрировать в рынок труда.

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Автор: 

беженцы (1649) Германия (7036) помощь (7861) Евросоюз (17252)


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Це він так скромно на себе натякає
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27.06.2024 16:30 Ответить
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27.06.2024 16:34 Ответить
В точку))
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27.06.2024 16:52 Ответить
Німеччині варто було б
створити перевірку і моніторинг
на яких це мініджобах працюють "біженці"
тільки прибігли і разом з кацапами
почали обманювати на податках.
Отримують гроші від джобцентру
платять за квартиру їм
плюс придуманий на папері "мініджоб"
зп - в кишеню без податків,
і кацапу і "біженцю", діляться.
насправді, настав час гнати з Європи
цих "біженців" зі старими українськими паспортами з Донбасу і Криму
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27.06.2024 16:32 Ответить
ПВО давайте! А то к ухилянтам, их родителей, бабушек и дедушек, в нагрузку отправим.
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27.06.2024 16:34 Ответить
професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль", - сказав канцлер Німеччини. Джерело:
Молодець Шольц. Поки наші лохи перекручують твої слова про продаж до Європи ел. енергії і радіють з того, що її нібито зараз ми вам продаємо, ти думаєш про майбутнє Європи.
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27.06.2024 16:40 Ответить
фріц не призиває купити Україні більше озброєння,щоб вигнати рашиста з України і зупинити цю війну.котра народила мільйони біженців.але каже дайте фатерлянду ці гроші,щоб ми утримували і українських біженців разом з грошима.
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27.06.2024 16:44 Ответить
Грошей буде достатньо, якщо не годувати розжирілу крису Орбана.
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27.06.2024 16:47 Ответить
 
 