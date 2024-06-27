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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На півдні за добу знищено 95 окупантів та 37 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 95 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 95 осіб.

Також росіяни втратили 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

6 гармат;

  • 1 міномет;
  • 21 одиниця автобронетехніки;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 7 човнів;
  • 1 квадроцикл.

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Крім того, українські захисники знищили 2 спостережні пункти, польовий пункт боєпостачання, 3 пункти управління БпЛА та вогневу позицію.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 539 320 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17713) ліквідація (4040) знищення (7468) Сили оборони півдня (366)


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