На півдні за добу знищено 95 окупантів та 37 одиниць озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 95 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 95 осіб.
Також росіяни втратили 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
6 гармат;
- 1 міномет;
- 21 одиниця автобронетехніки;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 7 човнів;
- 1 квадроцикл.
Крім того, українські захисники знищили 2 спостережні пункти, польовий пункт боєпостачання, 3 пункти управління БпЛА та вогневу позицію.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 539 320 російських окупантів.
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