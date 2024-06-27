На півдні за добу знищено 95 окупантів та 37 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 95 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 95 осіб.

Також росіяни втратили 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

6 гармат;

1 міномет;

21 одиниця автобронетехніки;

1 станція радіоелектронної боротьби;

7 човнів;

1 квадроцикл.

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Крім того, українські захисники знищили 2 спостережні пункти, польовий пункт боєпостачання, 3 пункти управління БпЛА та вогневу позицію.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 539 320 російських окупантів.