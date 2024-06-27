"Армія дронів" за два тижні ліквідувала 330 окупантів та уразила 778 одиниць російської техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА
Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 10 по 24 червня 2024 року ліквідували 330 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Безпілотники за 2 тижні вразили 778 одиниць російської техніки. Це дані ударних підрозділів, яким передаємо безпілотники в межах "Армії дронів". Щоденно вони знищують російську техніку, а ми щотижня публікуємо їхні результати. "Пташки" підбивають ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерію, склади з боєприпасами й опорні пункти та знижують бойовий потенціал ворога", - йдеться в повідомленні.
Як видно з інфографіки, за два тижні ударні підрозділ БПЛА уразили 353 російські вантажівки, 51 танк та 175 гармат.
Також знищено, зокрема, 18 САУ, 26 складів бк / палива та 4 РСЗВ.
Варто зазначити, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.
Крім того, Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як дохнуть в оточенні кацапи на Вовчанському
агрегатному заводі
гниди варяться в котлі
любо глянути