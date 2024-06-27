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"Армія дронів" за два тижні ліквідувала 330 окупантів та уразила 778 одиниць російської техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Армія дронів

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 10 по 24 червня 2024 року ліквідували 330 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Безпілотники за 2 тижні вразили 778 одиниць російської техніки. Це дані ударних підрозділів, яким передаємо безпілотники в межах "Армії дронів". Щоденно вони знищують російську техніку, а ми щотижня публікуємо їхні результати. "Пташки" підбивають ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерію, склади з боєприпасами й опорні пункти та знижують бойовий потенціал ворога", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 539 320 осіб (+1260 за добу), 8042 танки, 14363 артсистеми, 15 459 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Армія дронів": втрати окупантів

Як видно з інфографіки, за два тижні ударні підрозділ БПЛА уразили 353 російські вантажівки, 51 танк та 175 гармат.

Також знищено, зокрема, 18 САУ, 26 складів бк / палива та 4 РСЗВ.

Також читайте: У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували понад 300 тисяч БпЛА, - Федоров

Варто зазначити, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Крім того, Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) Федоров Михайло (886) Армія дронів (65)


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18 підрозділів забезпечуються державою, а решта - за свої?
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27.06.2024 16:32 Відповісти
хотілось би побільше інформації про те,
як дохнуть в оточенні кацапи на Вовчанському
агрегатному заводі
гниди варяться в котлі
любо глянути
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27.06.2024 16:43 Відповісти
Часом це дрони не з того мільйона,який обіцяла обдовбана,розумово відстала істота? Так не виходить! Бо з того,що дозволив поставити найвеличніший завгосп,треба,щоб кожен дрон вражав, як мінімум,до десятка цілей!
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27.06.2024 16:47 Відповісти
це з урахуванням Диких Шершнів, Стерненка та багатьох інших, чи Вовіни мільойнні дрони?
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27.06.2024 17:05 Відповісти
а яке співвідношення до волонтерських дронів цієї *армії дронів*?АСЬ?
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27.06.2024 17:06 Відповісти
 
 