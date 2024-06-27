"Армия дронов" за две недели ликвидировала 330 оккупантов и поразила 778 единиц российской техники, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", с 10 по 24 июня 2024 года ликвидировали 330 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Беспилотники за 2 недели поразили 778 единиц российской техники. Это данные ударных подразделений, которым передаем беспилотники в рамках "Армии дронов". Ежедневно они уничтожают российскую технику, а мы еженедельно публикуем их результаты. "Птички" подбивают вражеские танки, боевые бронированные машины, артиллерию, склады с боеприпасами и опорные пункты и снижают боевой потенциал врага", - говорится в сообщении.

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Как видно из инфографики, за две недели ударные подразделение БПЛА поразили 353 российских грузовика, 51 танк и 175 орудий.

Также уничтожено, в частности, 18 САУ, 26 складов бк/топлива и 4 РСЗО.

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Стоит отметить, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

Кроме того, Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.