РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11953 посетителя онлайн
Новости
455 5

"Армия дронов" за две недели ликвидировала 330 оккупантов и поразила 778 единиц российской техники, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Армія дронів

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", с 10 по 24 июня 2024 года ликвидировали 330 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Беспилотники за 2 недели поразили 778 единиц российской техники. Это данные ударных подразделений, которым передаем беспилотники в рамках "Армии дронов". Ежедневно они уничтожают российскую технику, а мы еженедельно публикуем их результаты. "Птички" подбивают вражеские танки, боевые бронированные машины, артиллерию, склады с боеприпасами и опорные пункты и снижают боевой потенциал врага", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 539 320 человек (+1260 за сутки), 8042 танка, 14363 артсистемы, 15 459 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

"Армія дронів": втрати окупантів

Как видно из инфографики, за две недели ударные подразделение БПЛА поразили 353 российских грузовика, 51 танк и 175 орудий.

Также уничтожено, в частности, 18 САУ, 26 складов бк/топлива и 4 РСЗО.

Также читайте: В 2023 году в рамках проекта "Армия дронов" законтрактовали более 300 тысяч БпЛА, - Федоров

Стоит отметить, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

Кроме того, Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) Федоров Михаил (508) Армия дронов (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
18 підрозділів забезпечуються державою, а решта - за свої?
показать весь комментарий
27.06.2024 16:32 Ответить
хотілось би побільше інформації про те,
як дохнуть в оточенні кацапи на Вовчанському
агрегатному заводі
гниди варяться в котлі
любо глянути
показать весь комментарий
27.06.2024 16:43 Ответить
Часом це дрони не з того мільйона,який обіцяла обдовбана,розумово відстала істота? Так не виходить! Бо з того,що дозволив поставити найвеличніший завгосп,треба,щоб кожен дрон вражав, як мінімум,до десятка цілей!
показать весь комментарий
27.06.2024 16:47 Ответить
це з урахуванням Диких Шершнів, Стерненка та багатьох інших, чи Вовіни мільойнні дрони?
показать весь комментарий
27.06.2024 17:05 Ответить
а яке співвідношення до волонтерських дронів цієї *армії дронів*?АСЬ?
показать весь комментарий
27.06.2024 17:06 Ответить
 
 