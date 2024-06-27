50% шкіл можуть забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення, - Міносвіти

Під керівництвом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо завершення навчального року 2023/2024 рр. і підготовки до наступного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За інформацією МОН, у 2024 році очно працюють понад 7,3 тисячі шкіл (58%), де навчається більш ніж 1,7 млн учнів. 2,4 тисячі (19%) шкіл працюють дистанційно та 2,8 тисячі (22%) — змішано.

Шмигаль нагадав, що цьогоріч Уряд передбачив 2,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах. Як повідомили в МОН, уже розподілено кошти на 50 проєктів. Загалом укриттями забезпечено 10,5 тисяч шкіл. У понад 5 тисячах є умови для організації навчання в сховищах.

Крім того, 1 млрд грн цьогоріч Уряд виділяє на придбання шкільних автобусів.

МОН у свою чергу доповіло, що наразі в закладів освіти є більш як 12 тисяч генераторів. На кінець навчального року приблизно 50% шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення.

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Прем’єр-міністр дав завдання керівникам областей обстежити освітні заклади на предмет їхньої готовності до наступного опалювального сезону.