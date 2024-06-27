50% школ могут обеспечить образовательный процесс благодаря альтернативным источникам питания, - Минобразования
Под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось совещание по завершению учебного года 2023/2024 гг. и подготовке к следующему.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По информации МОН, в 2024 году очно работают более 7,3 тысячи школ (58%), где учится более 1,7 млн учеников. 2,4 тысячи (19%) школ работают дистанционно и 2,8 тысячи (22%) - смешанно.
Шмыгаль напомнил, что в этом году правительство предусмотрело 2,5 млрд грн на обустройство безопасных условий в школах. Как сообщили в МОН, уже распределены средства на 50 проектов. В целом укрытиями обеспечено 10,5 тысяч школ. В более 5 тысячах есть условия для организации обучения в убежищах.
Кроме того, 1 млрд грн в этом году правительство выделяет на приобретение школьных автобусов.
МОН в свою очередь доложило, что сейчас в учебных заведениях есть более 12 тысяч генераторов. На конец учебного года примерно 50% школ могли обеспечить образовательный процесс благодаря альтернативным источникам питания.
Премьер-министр дал задание руководителям областей обследовать образовательные учреждения на предмет их готовности к следующему отопительному сезону.
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