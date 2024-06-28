РФ почала використовувати багато розвідувальних БПЛА, - Повітряні сили
Російські окупанти почали використовувати велику кількість розвідувальних БПЛА.
Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості", - зазначив він.
За словами Євлаша, окупанти намагаються розвідати території, де знаходяться ті чи інші об'єкти, зокрема енергетичні. Після цього рашисти намагаються уразити їх балістикою чи керованими авіаційними ракетами.
Нагадаємо, напередодні Повітряні сили повідомили про знищення 6 розвідувальних БПЛА окупантів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одразу б, ну хоть паржалі... Акакаяразніца … стовп … асфальт… аптека…
Вона буде вибудовувати нову зброю. Що тут не зрозумілого?
Відповідні https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09quScHnGBmKd34Lzcdc5eSDSivj7nsFCUCRje3nUUbPzMdQ3vy6soDTq7ooBeCDzl&id=1000891104292 фото опублікувало підприємство «Антидрон Україна» у соціальній мережі Facebook.
Російські війська застосовують розвідувальні дрони Zala, щоб знаходити цілі для баражуючих *********** «Ланцет».
За словами розробника, комплекс C-Vog «Анти-Зала» може придушувати «розвідників» і розривати цю зв'Язку, володіючи потужністю 100+100 Вт та дальністю до 5 кілометрів.
Система автономно працює в двох діапазонах до 2,5 години, після чого заряджається від мережі 220 В за 4-5 годин, а від автомобільного прикурювача 12 В - за 9 годин.
Литий корпус апарату з алюмінієвого сплаву має товщину стінок 7-9 мм та ступінь захисту IP65. Важить система 20,5 кг.
Засіб РЕБ оснащений ізоляторами, захистом від перегріву, захистом по КСХ та модулями типу GaN.
У комплекті входять всеспрямовані антени, але можна використовувати секторного типу. Можливий винос антен на магнітних платформах або підпружинених антенах з кріпленням металевим фланцем на гвинти.
За словами виробника, система зручна для перенесення, а високопродуктивні вентилятори класу Waterproof (водонепроникні), all season outdoor (всесезонні зовнішні) забезпечує охолодження системи за будь-яких умов.
Слід ще раз підкреслити і нагадати, що рашисти застосовують "Ланцет" у парі з БПЛА Zala 421-16Е2. Розвідувальний дрон шукає ціль у заданому квадраті, а потім оператори запускають за цими координатами "Ланцет". Останній може лише дорозвідати ціль у польоті та пікірувати на неї. Поки баражуючий дрон «працює» над ціллю, його весь час контролює «напарник»: Zala 421-16Е2 моніторить ситуацію, оскільки останні метри до цілі "Ланцет" проходить вже не під контролем оператора.
Також, раніше повідомлялось, що для боротьби з дронами Zala Сили оборони України, зокрема, використовують FPV-дрони.