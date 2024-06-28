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РФ почала використовувати багато розвідувальних БПЛА, - Повітряні сили

Росіяни зібльшили кількість застосувань розвідувальних БПЛА

Російські окупанти почали використовувати велику кількість розвідувальних БПЛА.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості", - зазначив він.

За словами Євлаша, окупанти намагаються розвідати території, де знаходяться ті чи інші об'єкти, зокрема енергетичні. Після цього рашисти намагаються уразити їх балістикою чи керованими авіаційними ракетами.

Нагадаємо, напередодні Повітряні сили повідомили про знищення 6 розвідувальних БПЛА окупантів.

Читайте: Застосування бомби ФАБ-3000 росіянами на Харківщині поки не підтверджується, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4288) Євлаш Ілля (162)


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А чому отой прострочений СРАТЬєх, не засідає на посиденьках у ставці??
Одразу б, ну хоть паржалі... Акакаяразніца … стовп … асфальт… аптека…
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28.06.2024 13:28 Відповісти
Тут тема про стратьєха чи про про ворожі бпла ? Чи то ти так-зайнятися в Австрії нічим, то треба хоч десь про стратьєха та асфальт поспамити ?
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28.06.2024 13:37 Відповісти
Нічого нового у цему нема. Параша пере будувала свою країну на довгу війну.

Вона буде вибудовувати нову зброю. Що тут не зрозумілого?
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28.06.2024 16:31 Відповісти
Погано. Аледалі їх ще більше буде..
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28.06.2024 13:40 Відповісти
що там про РЄБ чутно? коли чекати наш стандартний мільйон? завтра? чи може наступного року?
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28.06.2024 13:42 Відповісти
РЄБ-ы нужны были Залужному, а сырому они в хер не уперлись.
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28.06.2024 15:16 Відповісти
Повідомлається, що в Україні створили портативну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) C-Vog «Анти-Зала», призначену для боротьби з російськими безпілотними апаратами «Ланцет» та Zala, що застосовуються разом.
Відповідні https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09quScHnGBmKd34Lzcdc5eSDSivj7nsFCUCRje3nUUbPzMdQ3vy6soDTq7ooBeCDzl&id=1000891104292 фото опублікувало підприємство «Антидрон Україна» у соціальній мережі Facebook.
Російські війська застосовують розвідувальні дрони Zala, щоб знаходити цілі для баражуючих *********** «Ланцет».
За словами розробника, комплекс C-Vog «Анти-Зала» може придушувати «розвідників» і розривати цю зв'Язку, володіючи потужністю 100+100 Вт та дальністю до 5 кілометрів.
Система автономно працює в двох діапазонах до 2,5 години, після чого заряджається від мережі 220 В за 4-5 годин, а від автомобільного прикурювача 12 В - за 9 годин.
Литий корпус апарату з алюмінієвого сплаву має товщину стінок 7-9 мм та ступінь захисту IP65. Важить система 20,5 кг.
Засіб РЕБ оснащений ізоляторами, захистом від перегріву, захистом по КСХ та модулями типу GaN.
У комплекті входять всеспрямовані антени, але можна використовувати секторного типу. Можливий винос антен на магнітних платформах або підпружинених антенах з кріпленням металевим фланцем на гвинти.
За словами виробника, система зручна для перенесення, а високопродуктивні вентилятори класу Waterproof (водонепроникні), all season outdoor (всесезонні зовнішні) забезпечує охолодження системи за будь-яких умов.
Слід ще раз підкреслити і нагадати, що рашисти застосовують "Ланцет" у парі з БПЛА Zala 421-16Е2. Розвідувальний дрон шукає ціль у заданому квадраті, а потім оператори запускають за цими координатами "Ланцет". Останній може лише дорозвідати ціль у польоті та пікірувати на неї. Поки баражуючий дрон «працює» над ціллю, його весь час контролює «напарник»: Zala 421-16Е2 моніторить ситуацію, оскільки останні метри до цілі "Ланцет" проходить вже не під контролем оператора.
Також, раніше повідомлялось, що для боротьби з дронами Zala Сили оборони України, зокрема, використовують FPV-дрони.
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28.06.2024 15:24 Відповісти
комплекс сирий, але "на безриб'ї і рак риба".
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28.06.2024 17:24 Відповісти
 
 