РФ почала використовувати багато розвідувальних БПЛА, - Повітряні сили

Російські окупанти почали використовувати велику кількість розвідувальних БПЛА.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості", - зазначив він.

За словами Євлаша, окупанти намагаються розвідати території, де знаходяться ті чи інші об'єкти, зокрема енергетичні. Після цього рашисти намагаються уразити їх балістикою чи керованими авіаційними ракетами.

Нагадаємо, напередодні Повітряні сили повідомили про знищення 6 розвідувальних БПЛА окупантів.

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