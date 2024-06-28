РФ начала использовать много разведывательных БПЛА, - Воздушные силы
Российские оккупанты начали использовать большое количество разведывательных БПЛА.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы видим, что враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве", - отметил он.
По словам Евлаша, оккупанты пытаются разведать территории, где находятся те или иные объекты, в частности энергетические. После этого рашисты пытаются поразить их баллистикой или управляемыми авиационными ракетами.
Напомним, накануне Воздушные силы сообщили об уничтожении 6 разведывательных БПЛА оккупантов.
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Одразу б, ну хоть паржалі... Акакаяразніца … стовп … асфальт… аптека…
Вона буде вибудовувати нову зброю. Що тут не зрозумілого?
Відповідні https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09quScHnGBmKd34Lzcdc5eSDSivj7nsFCUCRje3nUUbPzMdQ3vy6soDTq7ooBeCDzl&id=1000891104292 фото опублікувало підприємство «Антидрон Україна» у соціальній мережі Facebook.
Російські війська застосовують розвідувальні дрони Zala, щоб знаходити цілі для баражуючих *********** «Ланцет».
За словами розробника, комплекс C-Vog «Анти-Зала» може придушувати «розвідників» і розривати цю зв'Язку, володіючи потужністю 100+100 Вт та дальністю до 5 кілометрів.
Система автономно працює в двох діапазонах до 2,5 години, після чого заряджається від мережі 220 В за 4-5 годин, а від автомобільного прикурювача 12 В - за 9 годин.
Литий корпус апарату з алюмінієвого сплаву має товщину стінок 7-9 мм та ступінь захисту IP65. Важить система 20,5 кг.
Засіб РЕБ оснащений ізоляторами, захистом від перегріву, захистом по КСХ та модулями типу GaN.
У комплекті входять всеспрямовані антени, але можна використовувати секторного типу. Можливий винос антен на магнітних платформах або підпружинених антенах з кріпленням металевим фланцем на гвинти.
За словами виробника, система зручна для перенесення, а високопродуктивні вентилятори класу Waterproof (водонепроникні), all season outdoor (всесезонні зовнішні) забезпечує охолодження системи за будь-яких умов.
Слід ще раз підкреслити і нагадати, що рашисти застосовують "Ланцет" у парі з БПЛА Zala 421-16Е2. Розвідувальний дрон шукає ціль у заданому квадраті, а потім оператори запускають за цими координатами "Ланцет". Останній може лише дорозвідати ціль у польоті та пікірувати на неї. Поки баражуючий дрон «працює» над ціллю, його весь час контролює «напарник»: Zala 421-16Е2 моніторить ситуацію, оскільки останні метри до цілі "Ланцет" проходить вже не під контролем оператора.
Також, раніше повідомлялось, що для боротьби з дронами Zala Сили оборони України, зокрема, використовують FPV-дрони.