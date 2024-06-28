Працівники Київського інституту "Енергопроект" заявляють про тиск з боку Міненерго

Упродовж останніх кількох місяців чиновники Міненерго чинять систематичний тиск на Акціонерне товариство "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (АТ КІЕП) – унікальну проєктну установу, яка є надбанням не лише України, але й Європи.

Про це під час спільної пресконференції "Енергетична галузь України: загрози, виклики, рішення" в агенції "Інтерфакс-Україна" заявив голова Правління АТ КІЕП Юрій Сапожников, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку керівництво Міненерго намагалось у незаконний спосіб вилучити архівну унікальну документацію Інституту за 90 років існування, що призвело би до неможливості здійснювати проєктні роботи, зокрема, на замовлення АТ "НАЕК "Енергоатом".

А вже у квітні цього року було свідоме блокування бронювання 50% співробітників призовного віку, хоча КІЕП – це остання стратегічно важлива установа, яка зберегла до 350 висококваліфікованих інженерів-проєктантів. "Одночасне вручення 52-х повісток співробітникам однієї установи чиновниками Міненерго виглядає не інакше як спроба відвертого тиску на Інститут з використанням владних повноважень", – підкреслює Юрій Сапожников. Крім того, організоване умисне припинення виплат коштів за виконані Інститутом роботи (через АТ НАЕК "Енергоатом") на суму 26 млн грн.

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На думку колективу АТ КІЕП, дії чиновників Міненерго мають на меті знищити або встановити повний контроль над незалежним проєктувальником для того, аби мати можливість безконтрольно завищувати ціни у своїх кошторисах на будівництво нових об’єктів генерації, зокрема, 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Це створює усі умови для масштабної корупції.

У зв’язку з цим представник АТ КІЕП закликав до припинення свавілля з боку чиновників Міненерго та недопущення знищення Інституту. В компанії також сподіваються на підтримку Президента, уряду, громадськості та початок діалогу з метою пошуку шляхів відновлення повноцінного енергопостачання в країні.

"У тяжкий період для нашої держави блокування роботи або ліквідація такої унікальної установи, як КІЕП, матиме широкомасштабні та трагічні наслідки. Як мінімум, будуть зупинені всі інженерні роботи, пов’язані з ремонтами на АЕС України та створенням розподіленої захищеної електричної генерації. Як максимум, не будуть добудовані нові енергоблоки АЕС, внаслідок чого енергетика країни не отримає нових додаткових потужностей. У такому разі про новий гігават генерації до кінця 2024 року, анонсований Президентом України, доведеться забути", - констатував Юрій Сапожников.

Унікальна установа КІЕП визначена критично важливим підприємством паливно-енергетичного комплексу для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

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