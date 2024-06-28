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Новини
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Працівники Київського інституту "Енергопроект" заявляють про тиск з боку Міненерго

Упродовж останніх кількох місяців чиновники Міненерго чинять систематичний тиск на Акціонерне товариство "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (АТ КІЕП) – унікальну проєктну установу, яка є надбанням не лише України, але й Європи.

Про це під час спільної пресконференції "Енергетична галузь України: загрози, виклики, рішення" в агенції "Інтерфакс-Україна" заявив голова Правління АТ КІЕП Юрій Сапожников, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку керівництво Міненерго намагалось у незаконний спосіб вилучити архівну унікальну документацію Інституту за 90 років існування, що призвело би до неможливості здійснювати проєктні роботи, зокрема, на замовлення АТ "НАЕК "Енергоатом".

А вже у квітні цього року було свідоме блокування бронювання 50% співробітників призовного віку, хоча КІЕП – це остання стратегічно важлива установа, яка зберегла до 350 висококваліфікованих інженерів-проєктантів. "Одночасне вручення 52-х повісток співробітникам однієї установи чиновниками Міненерго виглядає не інакше як спроба відвертого тиску на Інститут з використанням владних повноважень", – підкреслює Юрій Сапожников. Крім того, організоване умисне припинення виплат коштів за виконані Інститутом роботи (через АТ НАЕК "Енергоатом") на суму 26 млн грн.

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На думку колективу АТ КІЕП, дії чиновників Міненерго мають на меті знищити або встановити повний контроль над незалежним проєктувальником для того, аби мати можливість безконтрольно завищувати ціни у своїх кошторисах на будівництво нових об’єктів генерації, зокрема, 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Це створює усі умови для масштабної корупції.

У зв’язку з цим представник АТ КІЕП закликав до припинення свавілля з боку чиновників Міненерго та недопущення знищення Інституту. В компанії також сподіваються на підтримку Президента, уряду, громадськості та початок діалогу з метою пошуку шляхів відновлення повноцінного енергопостачання в країні.

"У тяжкий період для нашої держави блокування роботи або ліквідація такої унікальної установи, як КІЕП, матиме широкомасштабні та трагічні наслідки. Як мінімум, будуть зупинені всі інженерні роботи, пов’язані з ремонтами на АЕС України та створенням розподіленої захищеної електричної генерації. Як максимум, не будуть добудовані нові енергоблоки АЕС, внаслідок чого енергетика країни не отримає нових додаткових потужностей. У такому разі про новий гігават генерації до кінця 2024 року, анонсований Президентом України, доведеться забути", - констатував Юрій Сапожников.

Унікальна установа КІЕП визначена критично важливим підприємством паливно-енергетичного комплексу для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

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Автор: 

енергетика (2611) Міненерго (1410)


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Топ коментарі
+11
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28.06.2024 14:22
+11
дії чиновників Міненерго мають на меті знищити або встановити повний контроль над незалежним проєктувальником для того, аби мати можливість безконтрольно завищувати ціни у своїх кошторисах на будівництво нових об'єктів генерації, - так і є, працював у проектному інституті що займалося проектуванням мостів та автомобільних доріг. Тепер його вже давно немає, систему ціноутворення в галузі знищенно - роби що хочеш.
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28.06.2024 14:30
+6
А вообще:
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28.06.2024 14:23
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28.06.2024 14:22 Відповісти
А вообще:
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28.06.2024 14:23 Відповісти
🦫🤢🤬ZEПЕРЕВЕРТНЯ під трибунал ст 111 ‼️ ГЕТЬ‼️Скільки вам , ще фактів ЗРАДИ особисто цього виродка не вистачає⁉️Вся ойго діяльність , починая з « ВАГНЕРГЕЙТУ» , ОМАНСЬКИХ договорняків ведє до повного КРАХУ
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28.06.2024 15:37 Відповісти
свідоме блокування бронювання 50% співробітників призовного віку, хоча КІЕП - це остання стратегічно важлива установа, яка зберегла до 350 висококваліфікованих інженерів-проєктантів.
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28.06.2024 17:20 Відповісти
Та ви знаєте, навіть Кім Чен Ин такого б не робив, бо треба ядерна програма, а тут така жопа... Це взагалі не вкладається ні в які рамки.

Яка на*уй перемога?! Про що ці всі неначасі звиздять, як от Стерненко? Як можна бути такими тупими, межуючи зі зрадою?!
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29.06.2024 08:38 Відповісти
дії чиновників Міненерго мають на меті знищити або встановити повний контроль над незалежним проєктувальником для того, аби мати можливість безконтрольно завищувати ціни у своїх кошторисах на будівництво нових об'єктів генерації, - так і є, працював у проектному інституті що займалося проектуванням мостів та автомобільних доріг. Тепер його вже давно немає, систему ціноутворення в галузі знищенно - роби що хочеш.
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28.06.2024 14:30 Відповісти
Авжеж, це ж не 95кагал.
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28.06.2024 14:35 Відповісти
Януковоч плаче від заздрощів по такому бєспрєдєлу від квартальщиків.
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28.06.2024 14:51 Відповісти
Кацапію дуже цікавить ця документація. Тому неодмінно ОПа її забере. Хоч через обшуки та арешти від ДБР до Зе-ХЗ-ЧЗЩ.
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28.06.2024 14:53 Відповісти
І всі хавають, особливо гидко , коли вже 2,5 р мовчать про страшні знущання офіцери і генерали , 4*кратним ухилянтом блазнем , який мало того, що ні бум-бум , так ЗАВЕРБОВАНИЙкротяра ‼️Хоть ці МОЛОДЦІ ‼️Треба було не дозволяти знущання над генералом Кривоносом, Марченко, Павловським , Залужним , Полковником Романом Червінським , Дудіним ,Малаховим…………
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28.06.2024 15:45 Відповісти
100%
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28.06.2024 16:02 Відповісти
А ці проєктанти хоч один монтаж генератора спроектували? Чи сидять і продають архіану документацію? 350 ртл заброньовані? А чому ці інженери не в відновлювальних бригадах електромережі? Виходить вони звичайні нероби ухилянти...
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28.06.2024 14:58 Відповісти
Нахрен пшла отсюда, ***** зелёная!
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28.06.2024 15:59 Відповісти
Навіть якщо вони там охоронці того архіву, то він унікальний і того вартий. 500 людей це не так і багато.

Краще піди пожалійся на будівництво поліцейської держави, де реальні корупціонери та різноробочі заброньовані десятками тисяч.

І взагалі, якщо тебе бісять протирачі штанів - йди добровольцем одразу на нуль, якщо в тебе є час сидіти в інеті і коментувати.
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29.06.2024 08:47 Відповісти
нічого, наступною весною вже точно саджати будуть)
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28.06.2024 15:44 Відповісти
Слава болт , а чому ти 💩🤢подоляцьке , брешешь
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28.06.2024 15:47 Відповісти
Думаю, все простіше - агент Козирь, він же Ірьмак, отримав від фсб завдання роздобути документацію по українських АЕС.
Треба ж до зими добити енергетику.
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28.06.2024 15:58 Відповісти
Це 100%! Історія аналогічна виїмці конструкторської документації оборонних підприємств держаудитом зєльоних ****** ніби з-за отримання "незаконного" прибутку
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28.06.2024 16:01 Відповісти
ЗеМародери хочуть зарити 160 млрд. грн. в Енергоатом ! Причому за десять років... І це при тому, що електрики немає зараз... Нам зараз потрібна генерація, а не через десять років!!!
На людей начхати, лиш би вбухати мільярди в чергову корупційну мегасхему.
Ганьба ЗеМародерам ! Ганьба підлому і глупому віслюку.
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28.06.2024 20:36 Відповісти
 
 