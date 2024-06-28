РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11749 посетителей онлайн
Новости
4 214 19

Сотрудники Киевского института "Энергопроект" заявляют о давлении со стороны Минэнерго

В течение последних нескольких месяцев чиновники Минэнерго оказывают систематическое давление на Акционерное общество "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" (АО КИЭП) - уникальное проектное учреждение, которое является достоянием не только Украины, но и Европы.

Об этом во время совместной пресс-конференции "Энергетическая отрасль Украины: угрозы, вызовы, решения" в агентстве "Интерфакс-Украина" заявил председатель Правления АО КИЭП Юрий Сапожников, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала руководство Минэнерго пыталось незаконным образом изъять архивную уникальную документацию Института за 90 лет существования, что привело бы к невозможности осуществлять проектные работы, в частности, по заказу АО "НАЭК "Энергоатом".

А уже в апреле этого года было сознательное блокирование бронирования 50% сотрудников призывного возраста, хотя КИЭП - это последнее стратегически важное учреждение, которое сохранило до 350 высококвалифицированных инженеров-проектантов. "Одновременное вручение 52-х повесток сотрудникам одного учреждения чиновниками Минэнерго выглядит не иначе как попытка откровенного давления на Институт с использованием властных полномочий", - подчеркивает Юрий Сапожников. Кроме того, организовано умышленное прекращение выплат средств за выполненные Институтом работы (через АО НАЭК "Энергоатом") на сумму 26 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла в результате последних ударов РФ около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это столько электроэнергии, сколько потребляют четыре страны ЕС, - Кудрицкий

По мнению коллектива АО КИЭП, действия чиновников Минэнерго имеют целью уничтожить или установить полный контроль над независимым проектировщиком для того, чтобы иметь возможность бесконтрольно завышать цены в своих сметах на строительство новых объектов генерации, в частности, 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. Это создает все условия для масштабной коррупции.

В связи с этим представитель АО КИЭП призвал к прекращению произвола со стороны чиновников Минэнерго и недопущению уничтожения Института. В компании также надеются на поддержку Президента, правительства, общественности и начало диалога с целью поиска путей восстановления полноценного энергоснабжения в стране.

"В тяжелый период для нашего государства блокирование работы или ликвидация такого уникального учреждения, как КИЭП, будет иметь широкомасштабные и трагические последствия. Как минимум, будут остановлены все инженерные работы, связанные с ремонтами на АЭС Украины и созданием распределенной защищенной электрической генерации. Как максимум, не будут достроены новые энергоблоки АЭС, в результате чего энергетика страны не получит новых дополнительных мощностей. В таком случае о новом гигаватте генерации до конца 2024 года, анонсированном Президентом Украины, придется забыть", - констатировал Юрия Сапожников.

Уникальное учреждение КИЭП определено критически важным предприятием топливно-энергетического комплекса для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минэнерго не готово прогнозировать, какими будут отключения зимой: Ситуация может изменяться после каждой атаки

Автор: 

энергетика (2566) Минэнерго (366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
28.06.2024 14:22
+11
дії чиновників Міненерго мають на меті знищити або встановити повний контроль над незалежним проєктувальником для того, аби мати можливість безконтрольно завищувати ціни у своїх кошторисах на будівництво нових об'єктів генерації, - так і є, працював у проектному інституті що займалося проектуванням мостів та автомобільних доріг. Тепер його вже давно немає, систему ціноутворення в галузі знищенно - роби що хочеш.
показать весь комментарий
28.06.2024 14:30
+6
А вообще:
показать весь комментарий
28.06.2024 14:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.06.2024 14:22 Ответить
А вообще:
показать весь комментарий
28.06.2024 14:23 Ответить
🦫🤢🤬ZEПЕРЕВЕРТНЯ під трибунал ст 111 ‼️ ГЕТЬ‼️Скільки вам , ще фактів ЗРАДИ особисто цього виродка не вистачає⁉️Вся ойго діяльність , починая з « ВАГНЕРГЕЙТУ» , ОМАНСЬКИХ договорняків ведє до повного КРАХУ
показать весь комментарий
28.06.2024 15:37 Ответить
свідоме блокування бронювання 50% співробітників призовного віку, хоча КІЕП - це остання стратегічно важлива установа, яка зберегла до 350 висококваліфікованих інженерів-проєктантів.
показать весь комментарий
28.06.2024 17:20 Ответить
Та ви знаєте, навіть Кім Чен Ин такого б не робив, бо треба ядерна програма, а тут така жопа... Це взагалі не вкладається ні в які рамки.

Яка на*уй перемога?! Про що ці всі неначасі звиздять, як от Стерненко? Як можна бути такими тупими, межуючи зі зрадою?!
показать весь комментарий
29.06.2024 08:38 Ответить
дії чиновників Міненерго мають на меті знищити або встановити повний контроль над незалежним проєктувальником для того, аби мати можливість безконтрольно завищувати ціни у своїх кошторисах на будівництво нових об'єктів генерації, - так і є, працював у проектному інституті що займалося проектуванням мостів та автомобільних доріг. Тепер його вже давно немає, систему ціноутворення в галузі знищенно - роби що хочеш.
показать весь комментарий
28.06.2024 14:30 Ответить
Авжеж, це ж не 95кагал.
показать весь комментарий
28.06.2024 14:35 Ответить
Януковоч плаче від заздрощів по такому бєспрєдєлу від квартальщиків.
показать весь комментарий
28.06.2024 14:51 Ответить
Кацапію дуже цікавить ця документація. Тому неодмінно ОПа її забере. Хоч через обшуки та арешти від ДБР до Зе-ХЗ-ЧЗЩ.
показать весь комментарий
28.06.2024 14:53 Ответить
І всі хавають, особливо гидко , коли вже 2,5 р мовчать про страшні знущання офіцери і генерали , 4*кратним ухилянтом блазнем , який мало того, що ні бум-бум , так ЗАВЕРБОВАНИЙкротяра ‼️Хоть ці МОЛОДЦІ ‼️Треба було не дозволяти знущання над генералом Кривоносом, Марченко, Павловським , Залужним , Полковником Романом Червінським , Дудіним ,Малаховим…………
показать весь комментарий
28.06.2024 15:45 Ответить
100%
показать весь комментарий
28.06.2024 16:02 Ответить
А ці проєктанти хоч один монтаж генератора спроектували? Чи сидять і продають архіану документацію? 350 ртл заброньовані? А чому ці інженери не в відновлювальних бригадах електромережі? Виходить вони звичайні нероби ухилянти...
показать весь комментарий
28.06.2024 14:58 Ответить
Нахрен пшла отсюда, ***** зелёная!
показать весь комментарий
28.06.2024 15:59 Ответить
Навіть якщо вони там охоронці того архіву, то він унікальний і того вартий. 500 людей це не так і багато.

Краще піди пожалійся на будівництво поліцейської держави, де реальні корупціонери та різноробочі заброньовані десятками тисяч.

І взагалі, якщо тебе бісять протирачі штанів - йди добровольцем одразу на нуль, якщо в тебе є час сидіти в інеті і коментувати.
показать весь комментарий
29.06.2024 08:47 Ответить
нічого, наступною весною вже точно саджати будуть)
показать весь комментарий
28.06.2024 15:44 Ответить
Слава болт , а чому ти 💩🤢подоляцьке , брешешь
показать весь комментарий
28.06.2024 15:47 Ответить
Думаю, все простіше - агент Козирь, він же Ірьмак, отримав від фсб завдання роздобути документацію по українських АЕС.
Треба ж до зими добити енергетику.
показать весь комментарий
28.06.2024 15:58 Ответить
Це 100%! Історія аналогічна виїмці конструкторської документації оборонних підприємств держаудитом зєльоних ****** ніби з-за отримання "незаконного" прибутку
показать весь комментарий
28.06.2024 16:01 Ответить
ЗеМародери хочуть зарити 160 млрд. грн. в Енергоатом ! Причому за десять років... І це при тому, що електрики немає зараз... Нам зараз потрібна генерація, а не через десять років!!!
На людей начхати, лиш би вбухати мільярди в чергову корупційну мегасхему.
Ганьба ЗеМародерам ! Ганьба підлому і глупому віслюку.
показать весь комментарий
28.06.2024 20:36 Ответить
 
 