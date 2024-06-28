Сотрудники Киевского института "Энергопроект" заявляют о давлении со стороны Минэнерго

В течение последних нескольких месяцев чиновники Минэнерго оказывают систематическое давление на Акционерное общество "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" (АО КИЭП) - уникальное проектное учреждение, которое является достоянием не только Украины, но и Европы.

Об этом во время совместной пресс-конференции "Энергетическая отрасль Украины: угрозы, вызовы, решения" в агентстве "Интерфакс-Украина" заявил председатель Правления АО КИЭП Юрий Сапожников, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала руководство Минэнерго пыталось незаконным образом изъять архивную уникальную документацию Института за 90 лет существования, что привело бы к невозможности осуществлять проектные работы, в частности, по заказу АО "НАЭК "Энергоатом".

А уже в апреле этого года было сознательное блокирование бронирования 50% сотрудников призывного возраста, хотя КИЭП - это последнее стратегически важное учреждение, которое сохранило до 350 высококвалифицированных инженеров-проектантов. "Одновременное вручение 52-х повесток сотрудникам одного учреждения чиновниками Минэнерго выглядит не иначе как попытка откровенного давления на Институт с использованием властных полномочий", - подчеркивает Юрий Сапожников. Кроме того, организовано умышленное прекращение выплат средств за выполненные Институтом работы (через АО НАЭК "Энергоатом") на сумму 26 млн грн.

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По мнению коллектива АО КИЭП, действия чиновников Минэнерго имеют целью уничтожить или установить полный контроль над независимым проектировщиком для того, чтобы иметь возможность бесконтрольно завышать цены в своих сметах на строительство новых объектов генерации, в частности, 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. Это создает все условия для масштабной коррупции.

В связи с этим представитель АО КИЭП призвал к прекращению произвола со стороны чиновников Минэнерго и недопущению уничтожения Института. В компании также надеются на поддержку Президента, правительства, общественности и начало диалога с целью поиска путей восстановления полноценного энергоснабжения в стране.

"В тяжелый период для нашего государства блокирование работы или ликвидация такого уникального учреждения, как КИЭП, будет иметь широкомасштабные и трагические последствия. Как минимум, будут остановлены все инженерные работы, связанные с ремонтами на АЭС Украины и созданием распределенной защищенной электрической генерации. Как максимум, не будут достроены новые энергоблоки АЭС, в результате чего энергетика страны не получит новых дополнительных мощностей. В таком случае о новом гигаватте генерации до конца 2024 года, анонсированном Президентом Украины, придется забыть", - констатировал Юрия Сапожников.

Уникальное учреждение КИЭП определено критически важным предприятием топливно-энергетического комплекса для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

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