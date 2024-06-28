Сотрудники Киевского института "Энергопроект" заявляют о давлении со стороны Минэнерго
В течение последних нескольких месяцев чиновники Минэнерго оказывают систематическое давление на Акционерное общество "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" (АО КИЭП) - уникальное проектное учреждение, которое является достоянием не только Украины, но и Европы.
Об этом во время совместной пресс-конференции "Энергетическая отрасль Украины: угрозы, вызовы, решения" в агентстве "Интерфакс-Украина" заявил председатель Правления АО КИЭП Юрий Сапожников, информирует Цензор.НЕТ.
Сначала руководство Минэнерго пыталось незаконным образом изъять архивную уникальную документацию Института за 90 лет существования, что привело бы к невозможности осуществлять проектные работы, в частности, по заказу АО "НАЭК "Энергоатом".
А уже в апреле этого года было сознательное блокирование бронирования 50% сотрудников призывного возраста, хотя КИЭП - это последнее стратегически важное учреждение, которое сохранило до 350 высококвалифицированных инженеров-проектантов. "Одновременное вручение 52-х повесток сотрудникам одного учреждения чиновниками Минэнерго выглядит не иначе как попытка откровенного давления на Институт с использованием властных полномочий", - подчеркивает Юрий Сапожников. Кроме того, организовано умышленное прекращение выплат средств за выполненные Институтом работы (через АО НАЭК "Энергоатом") на сумму 26 млн грн.
По мнению коллектива АО КИЭП, действия чиновников Минэнерго имеют целью уничтожить или установить полный контроль над независимым проектировщиком для того, чтобы иметь возможность бесконтрольно завышать цены в своих сметах на строительство новых объектов генерации, в частности, 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. Это создает все условия для масштабной коррупции.
В связи с этим представитель АО КИЭП призвал к прекращению произвола со стороны чиновников Минэнерго и недопущению уничтожения Института. В компании также надеются на поддержку Президента, правительства, общественности и начало диалога с целью поиска путей восстановления полноценного энергоснабжения в стране.
"В тяжелый период для нашего государства блокирование работы или ликвидация такого уникального учреждения, как КИЭП, будет иметь широкомасштабные и трагические последствия. Как минимум, будут остановлены все инженерные работы, связанные с ремонтами на АЭС Украины и созданием распределенной защищенной электрической генерации. Как максимум, не будут достроены новые энергоблоки АЭС, в результате чего энергетика страны не получит новых дополнительных мощностей. В таком случае о новом гигаватте генерации до конца 2024 года, анонсированном Президентом Украины, придется забыть", - констатировал Юрия Сапожников.
Уникальное учреждение КИЭП определено критически важным предприятием топливно-энергетического комплекса для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
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Яка на*уй перемога?! Про що ці всі неначасі звиздять, як от Стерненко? Як можна бути такими тупими, межуючи зі зрадою?!
Краще піди пожалійся на будівництво поліцейської держави, де реальні корупціонери та різноробочі заброньовані десятками тисяч.
І взагалі, якщо тебе бісять протирачі штанів - йди добровольцем одразу на нуль, якщо в тебе є час сидіти в інеті і коментувати.
Треба ж до зими добити енергетику.
На людей начхати, лиш би вбухати мільярди в чергову корупційну мегасхему.
Ганьба ЗеМародерам ! Ганьба підлому і глупому віслюку.