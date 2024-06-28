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Новини Санкції проти Росії
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Рада ЄС ввела санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній РФ та співучасників обходу санкцій проти олігарха Дерипаски

ЄС

Рада ЄС оголосила обмеження щодо двох фізичних осіб і чотирьох компаній, частину з них покарали за допомогу в обході вже запроваджених санкцій проти Росії.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Під санкціями Євросоюзу опинилися Дмитрій Бєлоглазов та його компанія "Титул". "Бєлоглазов відповідальний за створення складної схеми обходу санкцій разом з Олегом Дерипаскою, щодо якого вже застосовані обмеження ЄС. Його компанія ТОВ "Титул" створила дочірню компанію з назвою Joint Stock Company Iliadis для придбання частки акцій Дерипаски в International LLC Rasperia Trading Limited", – пояснили у комюніке.

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Остання компанія, Rasperia, має акції на 28,5 мільйона євро у європейській компанії STRABAG SE, активи якої заморозили внаслідок накладених ЄС обмежень. Таким чином Дерипаска зумів продати свою заморожену власність. На усіх перерахованих компаній-учасниць схеми відповідно теж наклали санкції.

Окрім того, під обмеження потрапила російська компанія "ТрансКонтейнер" – найбільший у РФ залізничний контейнерний оператор, і її гендиректор Михаїл Концерєв.

У комюніке зазначають, що у 2023 році прибутки компанії "злетіли" завдяки перевезенню білоруських вантажів та її участі у нелегальних схемах торгівлі зброєю з КНДР в інтересах Росії.

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Загалом під санкціями ЄС за роль у підриві територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України вже понад 2200 осіб і компаній. 

Автор: 

Дерипаска Олег (238) росія (65829) санкції (12043) Євросоюз (13616)


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Десять років вводять санкції. У московії що нові компанії з'являються як гриби ? Або санкції якісь загальмовані ?
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28.06.2024 18:26 Відповісти
От би ще заборонити рузьгим розводити акваріумних рибок!
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28.06.2024 18:40 Відповісти
Не санкції, а г#вно собаче !
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28.06.2024 20:15 Відповісти
 
 